Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Erbil'in hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR? Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümüne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak başrolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV’de de program yaptı.