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Haber Giriş: 20 Eylül 2021 - 10:14 | 

Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil’in hastalığı hakkında bilgiler

Mehmet Ali Erbil gündemde yer alan isimlerden biri oldu. Ünlü şovmen Seda Sayan ile barışmasının ardından bugün Sayan’ın programına konuk oluyor. İkili yaşadıkları gerginliğin ardından Seda Sayan’ın konserinde barışmıştı. Peki, Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? İşte merak edilenler

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Mehmet Ali Erbil’in hastalığı merak edilen konulardan biri oldu. Mehmet Ali Erbil’in geçirdiği hastalık kaçış sendromudur. Dünyada sadece 100 kişide görülen kaçış sendromu hastalığı ya da bilimsel adıyla Capillary leak syndrome kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır.

2MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

Tiyatro ve Sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV’de dizi, Show TV’de de program yaptı.

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Kanal D’de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV’de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır.

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