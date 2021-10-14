Mehmet Ali Erbil: Kamuoyundan özür dilerim

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel & Casino’da İbrahim Tatlıses’le birlikte sahneye çıktı.
Ece Ronay’ı taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen ve konuyu yargıya taşıdığını dile getiren Mehmet Ali Erbil, sahne öncesi soruları yanıtladı: “İnsanın hayatında böyle zaaflar olabiliyor. İyi niyetinden kaynaklanan” diye konuştu. Bundan sonra daha dikkatli olacağını ifade eden Erbil, “İnsanlar beni biliyor. Bundan sonra daha ince eleyip sık dokurum. Bunun farkına vardım. Kamuoyundan özür diyorum” dedi.
2
Oyunculuğunu beğeniyorum
Oyuncu Nergis Kumbasar önceki akşam Etiler Akmerkez’den çıkarken görüntülendi. Kumbasar, kızı Yasmin’in oyunculuk performansıyla ilgili şunları söyledi: “Yasmin’in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Zaten Londra’da eğitimini aldı. Çalıştığı bir oyuncu koçu var.” (Sayit DURMAZ)
3
Açıkhava’da ödül heyecanı
Tuğba Yurt, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.“Benim O” şarkısı Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri’nde “yılın şarkısı” seçilen, ancak o gece konseri olduğundan törene katılamayan Tuğba Yurt’a ödülü konserinde takdim edildi. Heykelciği MGD Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kimsesizcan’ın elinden alan şarkıcı, “Böylesine önemli bir ödüle sahip olmak tarif edilemez bir mutluluk” dedi. (Sayit DURMAZ)
4
Ajda geliyor
Ajda Pekkan, Rock’n Roll dergisinin ekim sayısına kapak oldu. Dergide, Süperstar’ın yeni albümü “Ajda”yla ilgili bilgilere yer verildi. Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu’nun üstlendiği albümün çıkış şarkısı “Bi Tık”, iki farklı versiyon halinde yayınlanacak. Albüm, yarın DMC etiketiyle müzik platformlarında yayınlanacak.
5
Turunculu güzeller
Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde Dubai’de bir otelin açılışına katıldı. Özdemir, turuncu Museum Of Fine Clothing marka elbisesi ile çekilmiş özel pozlarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. İlk yorum ise sevgilisi Oğuzhan Koç’tan geldi. Bunun ardından Hande Erçel ve Fahriye Evcen’in de hayranları ikilinin daha önce tercih ettiği saten turuncu elbiseli kareleri paylaştı. Üç ünlü oyuncunun kıyafetleri arasında “En çok kime yakışıyor?” sorusu soruldu.
Demet Özdemir’in Museum Of Fine Clothing elbisesi 47.375 TL değerinde.
6
New York’tan 2 ödül
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaştığı, BluTV ve FX özel yapımı “Alef” dizisi, ABD’den ödül aldı. Dizi, New York Festivals’ta “en iyi suç dizisi” ve “en iyi jenerik” ödüllerine layık görüldü. “Alef” aynı zamanda dünyanın en prestijli dergilerinden Variety’nin hazırladığı “2020’nin En İyi 15 Uluslararası Dizisi” listesinde de yer aldı.
7
Ağaçtaki Kız
Genç kuşağın beğenilen isimlerinden Ahsen Eroğlu, DasDas’ın yeni oyunu “Ağaçtaki Kız”da başrolü üstlendi. Şebnem İşigüzel’in aynı adlı romanından İlksen Başarır tarafından sahneye uyarlanan oyunun provalarına başlandı. “Ağaçtaki Kız” yakında perde açacak.
8
Romanı İtalya’da raflarda
Senarist Aslı Zengin’in “Evliliğe Giden Yol” adlı ilk kitabı İtalyancaya çevrildi. Eser, “La Strada Per Il Matrimonio” adıyla okurlara sunuldu. Aslı Zengin, İtalya’da geniş bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman’ın başrol oynadığı “Erkenci Kuş” ve “Bay Yanlış” dizilerinin de senaristi.
9
Tokyo’da yarışacak
“Turna Misali” filminin dünya prömiyeri, 34. Tokyo Film Festivali’nde yapılacak. Yapım, 31 Ekim-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festivalin “Asian Future” bölümünde yarışacak. İffet Eren Danışman Boz’un yönettiği, başrolünde Zeynep Elçin’in oynadığı film, Anadolu’da bin yıldır konargöçer yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörükleri’nin yaşamını konu alıyor.
10
Tanıtımı olay oldu
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran “The Affair” dizisinden uyarlanan “Saklı”nın ilk teaser’ı yayınlandı.İki evli insanın aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor. MAY Productions imzalı dizi, Blu TV’de yayınlanacak.
11
İngiltere’den onur ödülü
Lady Gaga başta olmak üzere Cheryl Cole ve Kylie Minogue gibi dünya yıldızlarını giydiren başarılı Türk tasarımcı Zeynep Kartal, moda dünyasına ve sosyal sorumluluk projelerine katkılarından dolayı İngiltere’de Bolton Belediyesi’nin “onur ödülü”ne layık görüldü. Kartal aldığı ödülle ilgili şunları söyledi: “Bir Türk moda tasarımcısı olarak böyle bir ödüle sahip olmanın tarifsiz gururunu yaşıyorum.”
12
Kıbrıs’taki müzisyenlere destek oldu
Sevcan Orhan önceki akşam İstanbul Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edilen “Yaza Veda Konserleri” kapsamında sahne aldı. Orhan, sahneye Ömür Urhan imzalı siyah bir elbiseyle çıktı. Kıbrıs’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen müzisyenlere desteğini ifade eden şarkıcı, “Müzisyenin halinden müzisyen anlar. Sesimiz oralara ulaşır mı bilemem ama ben sıradaki iki eseri onlar için söylemek istiyorum” dedi.
13
Programı ödüllendi
Bahar Gelir, Anadolu’yu gezdiği program “Bahar Kapıda” ile birçok ödül kazandı. Anadolu’nun dört bir yanını dolaşıp birbirinden renkli görüntüleri ekrana taşıyan Gelir, “Hem izleyicilerin gönlünü hem de birbirinden değerli ödülleri kazanmayı başardık” dedi.
14
Seyircileri sahneye davet ettiler
Esra Zeynep Yücel ve Ender Balkır önceki akşam Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde izleyicileriyle buluştu. Yücel ve Balkır, hem solo hem ikili performanslarıyla Balkanlar’dan Karadeniz’e geniş bir repertuvar seslendirdi. İkili, yoğun yağmur ve fırtına altında başlayan konseri izlemeye gelenleri sahne üstüne davet etti. (Sayit DURMAZ)