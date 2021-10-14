Mehmet Ali Erbil: Kamuoyundan özür dilerim

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel & Casino’da İbrahim Tatlıses’le birlikte sahneye çıktı.



Ece Ronay’ı taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen ve konuyu yargıya taşıdığını dile getiren Mehmet Ali Erbil, sahne öncesi soruları yanıtladı: “İnsanın hayatında böyle zaaflar olabiliyor. İyi niyetinden kaynaklanan” diye konuştu. Bundan sonra daha dikkatli olacağını ifade eden Erbil, “İnsanlar beni biliyor. Bundan sonra daha ince eleyip sık dokurum. Bunun farkına vardım. Kamuoyundan özür diyorum” dedi.