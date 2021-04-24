Mehmet Ali Erbil çocukluk yıllarını anlattı: Oraya gitmek küçükken bizim en büyük zevkimizdi

Babasıyla ile bir anısına da paylaşan Erbil, "Hayal meyal hatırlıyorum, mahallemize sirk gelirdi. Babam rahmetli oraya götürürdü bizi. Hem böyle cambazlar olurdu hem de tiyatrocular ve oyuncular olurdu. O sirklere gitmek küçükken bizim en büyük zevkimizdi. Babam oraya götürürdü, en çok o onu hatırlıyorum ve özlüyorum." şeklinde konuştu.