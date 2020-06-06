Mehmet Ali Erbil: Çocuklarıma bir kez sarılsam yeter!
Ünlü şovmenMehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Bir kaç kez ölümden dönen son olarak da, evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Mehmet Ali Erbil, yaşadıklarını ve pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlattı.
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1.5 yıl önce banyoda düştükten sonra nükseden Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle tedavi olan Mehmet Ali Erbil, pandemi sürecinde arkadaşlarını evine çağırdı.
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Yönetmen Tolga Yüce ve sanatçı arkadaşı Ercan Avşar'ın doğum günü için bir araya gelen ünlü şovmen, pandemi sürecini nasıl geçirdiğini Günaydın'a anlattı.
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'ÇOCUKLARIMI ÖZLEDİM'
Oyuncu, "Aylardır görmediğim çocuklarım ve torunumu çok özledim. Onlara bir kez sarılsam başka bir şey istemiyorum" dedi.
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'TEDAVİ YORUCU GEÇİYOR'
Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu süreç beni çok yoruyor. Evde fizik tedavi yapıyoruz. Günlerim çok yorucu geçiyor. Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım yerinde olsaydı. Ayrıca çok garip ama en fazla iş teklifini sesimin bile çıkmadığı hastalık döneminde aldım."