MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMehmet Ali Erbil: Çocuklarıma bir kez sarılsam yeter!
GeriMagazin Mehmet Ali Erbil: Çocuklarıma bir kez sarılsam yeter!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 14:44,

Mehmet Ali Erbil: Çocuklarıma bir kez sarılsam yeter!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Bir kaç kez ölümden dönen son olarak da, evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Mehmet Ali Erbil, yaşadıklarını ve pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

1.5 yıl önce banyoda düştükten sonra nükseden Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle tedavi olan Mehmet Ali Erbil, pandemi sürecinde arkadaşlarını evine çağırdı.

2
Abone Olgoogle-news

Yönetmen Tolga Yüce ve sanatçı arkadaşı Ercan Avşar'ın doğum günü için bir araya gelen ünlü şovmen, pandemi sürecini nasıl geçirdiğini Günaydın'a anlattı.

3ÇOCUKLARIMI ÖZLEDİM
Abone Olgoogle-news

'ÇOCUKLARIMI ÖZLEDİM'

Oyuncu, "Aylardır görmediğim çocuklarım ve torunumu çok özledim. Onlara bir kez sarılsam başka bir şey istemiyorum" dedi.

4TEDAVİ YORUCU GEÇİYOR
Abone Olgoogle-news

'TEDAVİ YORUCU GEÇİYOR'

Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu süreç beni çok yoruyor. Evde fizik tedavi yapıyoruz. Günlerim çok yorucu geçiyor. Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım yerinde olsaydı. Ayrıca çok garip ama en fazla iş teklifini sesimin bile çıkmadığı hastalık döneminde aldım."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi