Mehmet Ali Erbil: Çocuklarıma bir kez sarılsam yeter!

'TEDAVİ YORUCU GEÇİYOR' Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu süreç beni çok yoruyor. Evde fizik tedavi yapıyoruz. Günlerim çok yorucu geçiyor. Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım yerinde olsaydı. Ayrıca çok garip ama en fazla iş teklifini sesimin bile çıkmadığı hastalık döneminde aldım."