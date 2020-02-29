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Haber Giriş: 29 Şubat 2020 - 07:24, /

Mehmet Ali Erbil aylar sonra görüntülendi

Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi. Tarabya’daki bir kuaför salonunda saç ve sakal tıraşı yaptıran ünlü şovmen, tekerlekli sandalyede objektife yansıdı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1BAKIM ZAMANI

BAKIM ZAMANI

Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

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Tedavisine evinde devam edilen ünlü şovmen, önceki gün Tarabya’da görüntülendi. Erbil, saç ve sakal tıraşı için arkadaşı Ercan Avşar’ın bir otelde bulunan kuaför salonuna gitti.

3ARACA YARDIMLA BİNDİ

ARACA YARDIMLA BİNDİ

Kuaför salonunda 1 saat kalan Erbil, daha sonra otelden tekerlekli sandalyeyle çıkarıldı. Tek başına ayakta duramayan Erbil, Ercan Avşar ve otel görevlilerinin yardımıyla aracına binebildi. Muhabirlere eliyle selam veren şovmen, röportaj taleplerini geri çevirdi.

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Mehmet Ali Erbil’in fizik tedaviye başladığı, her gün bel ve bacak kaslarını güçlendirmek amacıyla hemşire gözetiminde egzersiz yaptığı öğrenildi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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