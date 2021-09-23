Mehmet Ali Erbil: Paramın hesabını ilk eşim Muhsine tutar
Evinde düşerek rahatsızlanan ve nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Erbil, bugün Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu, merak edilenleri canlı yayında anlattı.
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1
'TELEVİZYONCULUĞU BİTİRDİLER'
* Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyolar. Televizyonu bitirdiler. Televizyonculuk mu kaldı? Ben zamanında vergi şampiyonu oldum inşallah bu arkadaşlarımız da aldıkları paranın hakkını verirler...
* Can Yaman'ı izlediğim yok. Bir dizide denk gelmiştim. Kültürlü bir çocuk. İtalyancası var, İngilizcesi var...Ben takdir ediyorum.
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* Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum. Hem sesi var, hem oyunculuğu var, hem aurası var. Dünya starlarıyla başa çıkabilecek bir isim... Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş duyduğum kadarıyla...
* Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler'deki rolü çok abartıldı, bana yapay geldi.
* Kenan İmirzalıoğlu'nu hep aynı buluyorum...
3
'ÖDEDİĞİM NAFAKALARDAN PİŞMAN DEĞİLİM'
* İlk evliliğimde param yoktu. İçgüveysi gittim. Her evliliğimde sıfıra düştüm. Yeniden başladım. Son evliliğimde çok vardı, yarısını verdim. Verdiğim nafakaklardan hiç pişman değilim. Neticede çocuklarım var. Hepsinin evlerini üzerlerine verdim.
*Evliliklerimin dışında hiçbir kadına hiçbir şey almadım. İlişkilerimde cimriyim. Çocuğumun annesi dururken ne gerek var? Taksi paralarını veriyorum...
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*Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldım. Sezin'in eşi benim hastalığım boyunca 9 ay başımdan ayrılmadı. Allah herkese öyle bir damat nasip etsin.
*Kaç tane evim olduğunu söylemeyelim. Benim değil, dünya malı. Kiradaki evlerden yada faizlerden geçiniyorum. 3 evi sattım, baktım ki 10 kira getiriyo faiz. Faize yatırdım. Evde 7 kişiyiz. Asistan maşallah o kadar boğazlı ki, 10 kilo aldı geldiğinden beri...
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'İLAÇLARIN ETKİSİYLE SEDA'YLA TARTIŞTIM'
* Aldığım ilaçların etkisiyle Seda Sayan ile tartıştım. Eve gelip gidenler dolduruşa getirince ben de öyle bir serzenişte bulundum. Ben başlattım, ben haksızlık ettim. Benim annem gibidir, beni kendi evlatlarından ayırmaz. Ali Sadi'nin doğumunda New York'ta hastanede Seda vardı. Nihat Doğan kulağına ezan okudu. Sezin'i Seda büyüttü. Bugüne kadarki kavgalarım içinde sadece Seda Sayan ile olandan pişmanım.
* Seda'nın yazdıkları doğru olmadığı için sindirdim. Doğru olsa mahkemede kaydı olur. Evlilik, ayrılık protokolünde yeri olur.
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'TUĞBA ÇOK OMURGALIDIR'
* Ali Sadi ABD vatandaşı olduğu için doğum yeri New York yazıyor. Benimkinde Tophane...
* Tuğba çok omurgalıdır. Yüz göz olmaz. Her şeyini anlatmaz. Disiplinlidir. Ali bana gelmek istiyor. Biraz disiplinden çıkınca hemen anneye yolluyorum.
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* Başıma bişi gelse direkt Muhsine'yi ararım. Bugüne kadar, 20 sene oldu belki de geçti... bankada kaç param var, evlerden kaç para kira alıyorum hiç bilmem... Muhsine bilir. Evde çalışanların maaşlarını dahi bilmem. Muhsine'ye 'çok kötü durumdayım, varını yoğuu sat' desem bir dakika durmaz.
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'DM'DEN YÜRÜMEK ÇOK ZEVKLİ'
* Normal yürüyemiyorum ya DM'den yürüyorum. Çok zevkli bir şey. Ben 'Takibe takip bayan' yazıyorum. Taciz yok, hakaret yok, asılma yok...Orda sohbet genişliyor, telefon numarasına geçiyoruz. Geçen bir kız geldi, gördüm 'Arkadan Demet Akbağ gelecek heralde kamera şakası bu' dedim. Kızın bir bacağı iki bacağım kadar. ekmek çarpsın. Hemen içeri kaçtım bi daha gelmedim. Abime 'toplantısı var de' dedim.
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* Sanatçıların en doğalı Yıldız Tilbe. Sesine, şarkılarına güveniyor. Sanat dünyasında güzel ve hoş görünmek zorundasın. Seda bunu yıllardır çok iyi yapıyor.
10
'YASMİN'İN INSTAGRAM'INA BAKIYORUM'
* Eskiden Yasmin'i uyarıyodum. Artık hikayesine bile bakmıyorum. Kanıksandım çünkü... Genç kızlar bunu seviyor ne yapayım? Bakmıyoru, görmediğim için takmıyorum...
*Bütün eşlerim benden çekmiştir. Evliyken magazinde hiç yakalanma olayım çıkmadı. Hep üstümde o algı vardı ama gören olmadı.Ben dört evlilik yaptım, bir tanesine elimi kaldırmadım. Eşlerimin arkasından da kötü bir şey söylemedim onlar da aynı şekilde hiç kötü konuşmadılar.Eski eşlerim çocuklarımı çok iyi yetiştirdiler
11
CANLI YAYIN KAZASI...
* Bir klasik haline gelmişti programda tuman indiriyorduk. Arkada prodüksiyon bunları kontrol ediyordu. O gün indirdim adam bağlamamış tumanını benim suçum ne? Gidip hepsini tek tek kontrol edemem ki! Ondan dolayı hiçbir ceza almadım ama program bitti.
* Passaparolada seyirci koordinatörüm Selin'di. O zamanlar Okan'dı... Selin benim canımdır. Çok değerlidir benim için.