Mehmet Ali Erbil: Paramın hesabını ilk eşim Muhsine tutar

'YASMİN'İN INSTAGRAM'INA BAKIYORUM' * Eskiden Yasmin'i uyarıyodum. Artık hikayesine bile bakmıyorum. Kanıksandım çünkü... Genç kızlar bunu seviyor ne yapayım? Bakmıyoru, görmediğim için takmıyorum...



*Bütün eşlerim benden çekmiştir. Evliyken magazinde hiç yakalanma olayım çıkmadı. Hep üstümde o algı vardı ama gören olmadı.Ben dört evlilik yaptım, bir tanesine elimi kaldırmadım. Eşlerimin arkasından da kötü bir şey söylemedim onlar da aynı şekilde hiç kötü konuşmadılar.Eski eşlerim çocuklarımı çok iyi yetiştirdiler