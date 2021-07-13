Mehir cinayetinde flaş gelişme: Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Kimler gözaltında? Osman Büyükşen tutuklandı mı?

Kamuoyunda mehir cinayeti olarak da bilinen Büyükşen cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. KONYA’nın Karatay ilçesinde, Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi. Peki, Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Kimler gözaltında? Osman Büyükşen tutuklandı mı? Osman Büyükşen’den açıklama…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KONYA’nın Karatay ilçesinde, Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi. Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen’in de aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı.
2
OSMAN BÜYÜKŞEN’DEN İDDİALARA YALANLAMA
Gözaltı haberlerinden önce Osman Büyükşen’in de tutuklandığı iddia edilmişti. Ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen Twitter hesabından söz konusu haberleri yalanlamıştı.
1) "Tv'ye çıktıysanız bunları göze alacaksınız" gibi akıl dışı bir dayanakla, apaçık yalan olduğu belli olan şeyleri bilgi/yorum diye paylaşan, bunu da kişi mahremiyetini hiçe sayarak ve toplum merakını kullanarak kazanç/prim elde etmek için yapan kişilere ne demek gerekir? 2) Bundan farklı olarak hemen her gün "itiraf etti, intihar etti, vuruldu, öldü, tutuklandı, uçtu, kaçtı" vs diye saçma sapan videolar hazırlayan sözüm ona karakterlere ne demek gerekir? Ben onlar adına utanırken onların para için yaptığı bu utanmazlığa karşı ne demek gerekir? 3) Bir haber olursa bunu duyacağınız yerler bellidir. O yüzden bu yalan paylaşımları yapanların bitmesi için o paylaşımları IZLEMEYIN, ÎZLETTİRMEYİN VE KESİNLİKLE BU KANALLARI -lZLEMEDEN- ŞIKAYET EDİN. 4) Bu şahısların da eğer akıl sağlığı yerindeyse bu tarz paylaşımları derhal sonlandırmaları gerektiğini aksi takdirde bu paylaşımlardan asıl olarak kendilerinin zararlı çıkacağını BİLMESİ GEREKİR. Akıl sağlığı yerindeyse...
3
4
Olayla ilgili bir çok iddia ortaya atıldı. İddialardan biriyse Büyükşen çiftinin komşuları Osman Büyükdoğrucan ile gelinleri Betül Büyükşen arasında bir ilişki olduğuna dairdi. İsmil'de konuşulan iddianın geçmişinin cinayetten daha eski olduğu öğrenildi.
Büyükşen ailesiyle sık sık bir araya geldiği söylenen Büyükdoğrucan'ın cenaze evine hiç uğramaması da şüpheleri arttırdı. Betül Büyükşen, daha önce bu iddiayı hiç duymadığını belirtti.
Büyükşen, "Osman Büyükdoğrucan benden yaşça büyük. Ben sadece babamla bir araya geldiklerinde çay demlerdim. Onun haricinde telefon numarası bile bende yok" diye konuştu.
5
YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
30 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında gündeme gelen ilk iddia talihsiz çiftin yanlışlıkla öldürülmüş olabileceğini işaret etti. Ortaya atılan iddiaya göre, Büyükşen çiftini öldüren kişi ya da kişilerin amacı bir başkasını öldürmekti. Evler arasındaki benzerlik nedeniyle Metin – Necla Büyükşen çifti cinayete kurban gitti. Olayla ilgili İsmil sakinleri, "Büyükşen ailesinin evinin yakınında, sorunlar yaşayan bir aile var. Bu ailede yasak ilişki ve tefeciden alınan borç konuşuluyor. Bu nedenle yanlışlıkla işlenen bir cinayet olabilir" iddiasını ortaya attı.