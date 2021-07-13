Mehir cinayetinde flaş gelişme: Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Kimler gözaltında? Osman Büyükşen tutuklandı mı?

OSMAN BÜYÜKŞEN’DEN İDDİALARA YALANLAMA Gözaltı haberlerinden önce Osman Büyükşen’in de tutuklandığı iddia edilmişti. Ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen Twitter hesabından söz konusu haberleri yalanlamıştı.



1) "Tv'ye çıktıysanız bunları göze alacaksınız" gibi akıl dışı bir dayanakla, apaçık yalan olduğu belli olan şeyleri bilgi/yorum diye paylaşan, bunu da kişi mahremiyetini hiçe sayarak ve toplum merakını kullanarak kazanç/prim elde etmek için yapan kişilere ne demek gerekir? 2) Bundan farklı olarak hemen her gün "itiraf etti, intihar etti, vuruldu, öldü, tutuklandı, uçtu, kaçtı" vs diye saçma sapan videolar hazırlayan sözüm ona karakterlere ne demek gerekir? Ben onlar adına utanırken onların para için yaptığı bu utanmazlığa karşı ne demek gerekir? 3) Bir haber olursa bunu duyacağınız yerler bellidir. O yüzden bu yalan paylaşımları yapanların bitmesi için o paylaşımları IZLEMEYIN, ÎZLETTİRMEYİN VE KESİNLİKLE BU KANALLARI -lZLEMEDEN- ŞIKAYET EDİN. 4) Bu şahısların da eğer akıl sağlığı yerindeyse bu tarz paylaşımları derhal sonlandırmaları gerektiğini aksi takdirde bu paylaşımlardan asıl olarak kendilerinin zararlı çıkacağını BİLMESİ GEREKİR. Akıl sağlığı yerindeyse...