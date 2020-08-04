Meghan'a sürpriz!

Kocası Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ve ailedeki resmi görevlerinden ayrılan Meghan Markle'a doğum günü sürprizi.
Backgrid UK,
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KUTLAMA MESAJLARI
4 Ağustos'ta 39 yaşına giren Markle, ABD'deki yeni hayatında doğum gününü nasıl kutlayacak bilinmez ama geride bıraktığı Londra'daki ailesinden sosyal medya üzerinden kutlama mesajları aldı.
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RESMİ HESAPLARDAN PAYLAŞILDI
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ve ailesinin resmi hesabı olan The Royal Family ve Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram hesabı Kensington Royal'den Markle'ın yeni yaşı için mesaj ve fotoğraflar paylaşıldı.
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KRALİÇE'DEN KUTLAMA
Kraliçe'nin hesabında, ikilinin, 2018'de birlikte katıldıkları bir etkinlikte çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğrafın yanı sıra Markle'a mutlu yıllar dileyen bir mesaj yer aldı.
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PRENS WILLIAM VE MIDDLETON'DAN DA MESAJ
Kensington Royal resmi Instagram hesabından da Markle'ın bir görev sırasında küçük bir kız çocuğuyla konuşurken çekilen bir fotoğrafıyla birlikte, doğum günü mesajı paylaşıldı.
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'SUSSEX DÜŞESİ' UNVANI KULLANILDI
Her iki paylaşımda da Meghan Markle'dan "Sussex Düşesi" diye söz edilmesi dikkat çekti.Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi, Prens de Sussex Dükü unvanını almıştı.
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EVLENİNCE UNVAN ALMIŞLARDI
Prens Harry ve Meghan Markle, geçtiğimiz 31 Mart'ta resmi olarak aileden ayrılmış ve unvanlarını da bırakmışlardı.
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TEPKİ GELDİ
Hesapların bazı takipçileri de Markle'dan "Sussex Düşesi" diye söz edilmesine tepki gösterdi.
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KRALİYET AİLESİNİN AYKIRI GELİNİ
Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesine katılan en "olaylı" gelinlerden biri. Tıpkı eltisi Kate Middleton gibi halktan biri olması, soylu bir aileden gelmesi bir yana daha önce evlenip boşandığı halde aileye kabul edilmesiyle de çok konuşuldu Markle.
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GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA
Amerikalı olması, babasıyla olumsuz ilişkileri, aile bağlarının çok sıkı olmaması da Londra'da yaşadığı süre içinde hep gündemin ilk sıralarında yer aldı.
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LOS ANGELES DOĞUMLU
TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile tanına Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de Los Angeles'ta dünyaya geldi.
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İKİ DALDA DİPLOMA ALDI
2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.
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HARRY, İKİNCİ EŞİ
Kamera karşısındaki kariyerine yarışma hostesi olarak başlayan Markle daha sonra dizilerde oynamaya başladı.Fakat tam istediği gibi tanınmıştı ki Prens Harry ile tanıştı ve 2018'de evlenmeden önce kariyerine son verdi. İlk evliliğini 2011 yılında Trevor Engelson ile yaptı Markle. Fakat bu evlilik 2013 yılında bitti.
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BİR ERKEK ÇOCUK ANNESİ
2016'da Prens Harry ile ilişki yaşamaya başladı ve iki yıl sonra da evlendi. Geçen yıl da Archie adını verdikleri bir erkek bebekleri oldu. Ocak 2020 yılında, çift kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geri adım atmayı ve zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında bölmek istediklerini açıkladı.
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AİLEDEN AYRILIK
Çift ayrıca hayır kurumlarını ve Kraliçeyi desteklemeye devam ederken finansal olarak bağımsız olacaklarını söyledi.
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SON GÖREVLERİN ARDINDAN VEDA
Aynı ay, çiftin avukatları, paparazzi fotoğrafları medyada yayınlandıktan sonra basına yasal bir uyarı yaptı. Düşes Markle, kıdemli bir kraliyet ailesi üyesi olarak Dünya Kadınlar Günü öncesinde son kez Dagenham'daki Robert Clack Okulu'nu ziyaret etti. O ve eşi Prens Harry 31 Mart'ta görevlerinden resmen istifa ettiler. Şuanda hayatlarına Los Angeles'ta devam ediyorlar.