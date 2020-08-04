Meghan'a sürpriz!

KRALİYET AİLESİNİN AYKIRI GELİNİ Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesine katılan en "olaylı" gelinlerden biri. Tıpkı eltisi Kate Middleton gibi halktan biri olması, soylu bir aileden gelmesi bir yana daha önce evlenip boşandığı halde aileye kabul edilmesiyle de çok konuşuldu Markle.