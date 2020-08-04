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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 12:52,

Meghan'a sürpriz!

Kocası Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ve ailedeki resmi görevlerinden ayrılan Meghan Markle'a doğum günü sürprizi.

Backgrid UK,

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1KUTLAMA MESAJLARI
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KUTLAMA MESAJLARI

4 Ağustos'ta 39 yaşına giren Markle, ABD'deki yeni hayatında doğum gününü nasıl kutlayacak bilinmez ama geride bıraktığı Londra'daki ailesinden sosyal medya üzerinden kutlama mesajları aldı.

2RESMİ HESAPLARDAN PAYLAŞILDI
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RESMİ HESAPLARDAN PAYLAŞILDI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ve ailesinin resmi hesabı olan The Royal Family ve Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram hesabı Kensington Royal'den Markle'ın yeni yaşı için mesaj ve fotoğraflar paylaşıldı.

3KRALİÇEDEN KUTLAMA
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KRALİÇE'DEN KUTLAMA

Kraliçe'nin hesabında, ikilinin, 2018'de birlikte katıldıkları bir etkinlikte çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğrafın yanı sıra Markle'a mutlu yıllar dileyen bir mesaj yer aldı.

4 PRENS WILLIAM VE MIDDLETONDAN DA MESAJ
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PRENS WILLIAM VE MIDDLETON'DAN DA MESAJ

Kensington Royal resmi Instagram hesabından da Markle'ın bir görev sırasında küçük bir kız çocuğuyla konuşurken çekilen bir fotoğrafıyla birlikte, doğum günü mesajı paylaşıldı.

5SUSSEX DÜŞESİ UNVANI KULLANILDI
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'SUSSEX DÜŞESİ' UNVANI KULLANILDI

Her iki paylaşımda da Meghan Markle'dan "Sussex Düşesi" diye söz edilmesi dikkat çekti.Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi, Prens de Sussex Dükü unvanını almıştı.

6EVLENİNCE UNVAN ALMIŞLARDI
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EVLENİNCE UNVAN ALMIŞLARDI

Prens Harry ve Meghan Markle, geçtiğimiz 31 Mart'ta resmi olarak aileden ayrılmış ve unvanlarını da bırakmışlardı.

7TEPKİ GELDİ
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TEPKİ GELDİ

Hesapların bazı takipçileri de Markle'dan "Sussex Düşesi" diye söz edilmesine tepki gösterdi.

8KRALİYET AİLESİNİN AYKIRI GELİNİ
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KRALİYET AİLESİNİN AYKIRI GELİNİ

Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesine katılan en "olaylı" gelinlerden biri. Tıpkı eltisi Kate Middleton gibi halktan biri olması, soylu bir aileden gelmesi bir yana daha önce evlenip boşandığı halde aileye kabul edilmesiyle de çok konuşuldu Markle.

9GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA
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GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA

Amerikalı olması, babasıyla olumsuz ilişkileri, aile bağlarının çok sıkı olmaması da Londra'da yaşadığı süre içinde hep gündemin ilk sıralarında yer aldı. 

10LOS ANGELES DOĞUMLU
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LOS ANGELES DOĞUMLU

TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile tanına Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de Los Angeles'ta dünyaya geldi.

11İKİ DALDA DİPLOMA ALDI
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İKİ DALDA DİPLOMA ALDI

2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu. 

12HARRY, İKİNCİ EŞİ
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HARRY, İKİNCİ EŞİ

Kamera karşısındaki kariyerine yarışma hostesi olarak başlayan Markle daha sonra dizilerde oynamaya başladı.Fakat tam istediği gibi tanınmıştı ki Prens Harry ile tanıştı ve 2018'de evlenmeden önce kariyerine son verdi. İlk evliliğini 2011 yılında Trevor Engelson ile yaptı Markle. Fakat bu evlilik 2013 yılında bitti.

13BİR ERKEK ÇOCUK ANNESİ
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BİR ERKEK ÇOCUK ANNESİ

2016'da Prens Harry ile ilişki yaşamaya başladı ve iki yıl sonra da evlendi. Geçen yıl da Archie adını verdikleri bir erkek bebekleri oldu.  Ocak 2020 yılında, çift kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geri adım atmayı ve zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında bölmek istediklerini açıkladı.

14AİLEDEN AYRILIK
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AİLEDEN AYRILIK

Çift ayrıca hayır kurumlarını ve Kraliçeyi desteklemeye devam ederken finansal olarak bağımsız olacaklarını söyledi.

15SON GÖREVLERİN ARDINDAN VEDA
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SON GÖREVLERİN ARDINDAN VEDA

Aynı ay, çiftin avukatları, paparazzi fotoğrafları medyada yayınlandıktan sonra basına yasal bir uyarı yaptı. Düşes Markle, kıdemli bir kraliyet ailesi üyesi olarak Dünya Kadınlar Günü öncesinde son kez Dagenham'daki Robert Clack Okulu'nu ziyaret etti. O ve eşi Prens Harry 31 Mart'ta görevlerinden resmen istifa ettiler. Şuanda hayatlarına Los Angeles'ta devam ediyorlar.

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