FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY
Meghan ve Harry'nin çocuklarına William ve Kate'in çocuklarından bir "darbe" daha
İngiliz kraliyet ailesinin en çok konuşulan kardeşleri William ile Harry bir kez daha gündemin ilk sıralarında. Bu kez neden çocukları.
KUZENLERİ, İKİ KARDEŞİ GERİDE BIRAKTI
Durumu kısaca özetlersek, Harry'nin, kurallar gereği şimdilik "prens" ve "prenses" unvanı alamayan çocukları Archie ve Lilibet, doğuştan bu unvanlara sahip olan kuzenleri George, Charlotte ve Louis'den de bir "darbe" yedi. Yani bir alanda daha unvanı onlara kaptırdı.
19 ÇOCUK ARASINDA İLK SIRADA
Design Bundles'ın, Google aramaları ve sosyal medya etiketlenmelerinden yola çıkarak yaptığı yıllık değerlendirmeye göre 8 yaşındaki Prens George, 2021 yılına damga vurdu. Değerlendirme, dünya genelindeki kraliyet ailelerine mensup 19 çocuk arasında yapıldı.
KARDEŞİ İKİNCİ SIRADA
Prens William ile Kate Middleton'ın çocukları sıralamada ilk üçü kimseye kaptırmadı. George'un kardeşi, 6 yaşındaki Prenses Charlotte, değerlendirmede ikinci sıraya yerleşti. Aslında üç kardeş arasında en baskın kişilikli ve özgür ruhlu profili sergileyen Charlotte hakkında yıl içinde Google'de 150 bine yakın arama yapıldı. Küçük prenses, Instagram'da da 537 bin 592 kez etiketlendi.
ARCHIE DÖRDÜNCÜ SIRADA
Prens William'ın, aileden olaylı bir şekilde ayrılan kardeşi Prens Harry ile Meghan Markle'ın çocukları Archie ile Lilibet, sıralamada kuzenlerinin gerisinde kalsalar da yine de ilk beşe girdiler.
KİMSE KARDEŞİNİN YÜZÜNÜ GÖRMEDİ
İki yaşındaki Archie, 24 bin Google araması ve 94 bin 963 Instagram etiketlenmesi ile dördüncü sıraya yerleşti. Harry ile Meghan'ın bugüne kadar sadece doğumunu duyurduğu ancak fotoğrafını hiçbir şekilde paylaşmadığı kızları Lilibet ise altıncı sırada. Minik bebek hakkında 42 bin Google araması yapıldı ve Instagram'da 10 bin 367 kez etiketlendi.
İSPANYA TAHTININ VELİAHTI
Listede beşinci sıraya İspanyol kraliyet ailesinin veliaht prensesi Leonor yerleşti. Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Leonor, hakkında Google'da 29 bin arama yapıldı. Genç prenses InstagraM7da da 34 bin 425 kez etiketlendi.
KUZENLERİYLE BİRLİKTE LİSTEYE GİRDİLER
Yedi ve sekizinci sırada yine İngiliz kraliyet ailesinden iki çocuk var. Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ile boşandığı eşi Autumn Phillips'in kızları Savannah (soldan ikinci) ve Isla (en sağda) hakkında da epey internet araması yapıldı. Yedinci sırada yer alan 10 yaşındaki Savannah, Google'da 33 bin kez arandı, Instagram'da da 8 bin 740 kez etiketlendi. Kardeşi Isla ise Google'da 16 bin kez arandı, Instagram'da da 8 bin 742 kez etiketlendi.
AİLENİN EN POPÜLENİ
Peter Phillips'in kardeşi Zara Tindall ile Mark Tindall'ın, 3 yaşındaki kızları Lena dokuzuncu sırada. Onun hakkında 22 bin arama yapıldı. Küçük kız Instagram'da da 293 ket etiketlendi. Lena'nın Mia adında bir ablası ile Lucas adında bir erkek kardeşi bulunuyor. Görünüşe göre ailesinin en popüler üyesi Lena.
YETİŞKİNLERDE ONLAR İLK SIRADA
Fotoğraf uzmanı Printique'in değerlendirmesine göre Prens Harry ile Meghan Markle; 2021 yılı içinde, Instagram'da en çok etiketlenen kişiler olarak "En fotojenik kraliyet çifti" unvanını ele geçirdi. Bu seneye kadar bu unvan Kate ile William'a aitti.
SÖYLENTİLER MERAKI ARTIRDI
Tüm dünyadaki kraliyet ailesi üyelerinin sosyal medya etiketlemelerini ölçen araştırmaya göre İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin ardından Monako Prensi Albert ile eşi Prenses Charlene geliyor. Çift, son dönemde hem Charlene'in sağlık sorunları hem de boşanma iddialarıyla gündemde.
HİÇBİR ZAMAN EN POPÜLER OLMADILAR
İngiliz kraliyet ailesine geri dönersek... Her ne kadar aile içinde doğmuş olsalar da Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice, sosyal medyada fazla ilgi çekmiyor. Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank'in etiketlenme sayısı 88 bin.
YILDIZLARI YÜKSELİYOR
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Prens Andrew ile eşi Sophie ise bir yıl içinde Instagram'da 78 bin kez etiketlendi.
TEK BAŞINA DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR
Bu arada Printique'in konuya dair bir başka ilgi çekici analizi de var. Her ne kadar eşi Prens William ile birlikte etiketlenme konusunda Harry ile Meghan'ın gerisinde kalsa da Kate Middleton tek başına daha fazla etiketlendi bir yıl boyunca. 2021 boyunca Instagram'da Kate Middleton için 1.3 milyon etiket oluşturuldu.
ESİN KAYNAĞI OLDULAR
Printique'nin değerlendirmesine göre kraliyet ailelesi hala dünyada milyonlarca kişi için bir cazibe merkezi. Özellikle de Prens Harry ile Meghan Markle, küresel anlamda heyecan yaratıyor. Onların Instagram'da bu kadar çok etiketlenmesi de bütün dünyada azalmayan bir ilgi gördüklerinin ve bazı konularda esin kaynağı olmalarının bir göstergesi.