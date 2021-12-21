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FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 21 Aralık 2021 - 12:10 | 

Meghan ve Harry'nin çocuklarına William ve Kate'in çocuklarından bir "darbe" daha  

İngiliz kraliyet ailesinin en çok konuşulan kardeşleri William ile Harry bir kez daha gündemin ilk sıralarında. Bu kez neden çocukları.

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1KUZENLERİ, İKİ KARDEŞİ GERİDE BIRAKTI

KUZENLERİ, İKİ KARDEŞİ GERİDE BIRAKTI

Durumu kısaca özetlersek, Harry'nin, kurallar gereği şimdilik "prens" ve "prenses" unvanı alamayan çocukları Archie ve Lilibet, doğuştan bu unvanlara sahip olan kuzenleri George, Charlotte ve Louis'den de bir "darbe" yedi. Yani bir alanda daha unvanı onlara kaptırdı.
2EN POPÜLER KRALİYET ÇOCUĞU

EN POPÜLER KRALİYET ÇOCUĞU

Büyük Britanya tahtı için babası Prens Charles'ın ardından ikinci sırada gelen Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Catherine'in en büyük çocuğu Prens George, dünyanın en popüler "kraliyet çocuğu" unvanını ele geçirdi.
319 ÇOCUK ARASINDA İLK SIRADA

19 ÇOCUK ARASINDA İLK SIRADA

Design Bundles'ın, Google aramaları ve sosyal medya etiketlenmelerinden yola çıkarak yaptığı yıllık değerlendirmeye göre 8 yaşındaki Prens George, 2021 yılına damga vurdu. Değerlendirme, dünya genelindeki kraliyet ailelerine mensup 19 çocuk arasında yapıldı.
4BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Design Bundles'ın değerlendirmesinde ilk sırada yer alan Prens George, taht için dedesi ve babasından sonra üçüncü sırada geliyor. George hakkında 2012 yılı içinde 693 bin 535 Google araması yapıldı. George, Instagram'da da 203 bin kez etiketlendi.
5KARDEŞİ İKİNCİ SIRADA

KARDEŞİ İKİNCİ SIRADA

Prens William ile Kate Middleton'ın çocukları sıralamada ilk üçü kimseye kaptırmadı. George'un kardeşi, 6 yaşındaki Prenses Charlotte, değerlendirmede ikinci sıraya yerleşti. Aslında üç kardeş arasında en baskın kişilikli ve özgür ruhlu profili sergileyen Charlotte hakkında yıl içinde Google'de 150 bine yakın arama yapıldı. Küçük prenses, Instagram'da da 537 bin 592 kez etiketlendi.
6EN KÜÇÜK HRENS DE İLK ÜÇE GİRDİ

EN KÜÇÜK HRENS DE İLK ÜÇE GİRDİ

William ile Kate'in en küçük oğlu da iki büyük kardeşinden sonra üçüncü sırada yer aldı. Üç yaşındaki Louis, Google'da 369 bir 813 kez arandı. Instagram'da da 64 bin kez etiketlendi.
7ARCHIE DÖRDÜNCÜ SIRADA

ARCHIE DÖRDÜNCÜ SIRADA

Prens William'ın, aileden olaylı bir şekilde ayrılan kardeşi Prens Harry ile Meghan Markle'ın çocukları Archie ile Lilibet, sıralamada kuzenlerinin gerisinde kalsalar da yine de ilk beşe girdiler.
8KİMSE KARDEŞİNİN YÜZÜNÜ GÖRMEDİ

KİMSE KARDEŞİNİN YÜZÜNÜ GÖRMEDİ

İki yaşındaki Archie, 24 bin Google araması ve 94 bin 963 Instagram etiketlenmesi ile dördüncü sıraya yerleşti. Harry ile Meghan'ın bugüne kadar sadece doğumunu duyurduğu ancak fotoğrafını hiçbir şekilde paylaşmadığı kızları Lilibet ise altıncı sırada. Minik bebek hakkında 42 bin Google araması yapıldı ve Instagram'da 10 bin 367 kez etiketlendi.
9İSPANYA TAHTININ VELİAHTI

İSPANYA TAHTININ VELİAHTI

Listede beşinci sıraya İspanyol kraliyet ailesinin veliaht prensesi Leonor yerleşti. Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Leonor, hakkında Google'da 29 bin arama yapıldı. Genç prenses InstagraM7da da 34 bin 425 kez etiketlendi.
10KUZENLERİYLE BİRLİKTE LİSTEYE GİRDİLER

KUZENLERİYLE BİRLİKTE LİSTEYE GİRDİLER

Yedi ve sekizinci sırada yine İngiliz kraliyet ailesinden iki çocuk var. Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ile boşandığı eşi Autumn Phillips'in kızları Savannah (soldan ikinci) ve Isla (en sağda) hakkında da epey internet araması yapıldı. Yedinci sırada yer alan 10 yaşındaki Savannah, Google'da 33 bin kez arandı, Instagram'da da 8 bin 740 kez etiketlendi. Kardeşi Isla ise Google'da 16 bin kez arandı, Instagram'da da 8 bin 742 kez etiketlendi.
11AİLENİN EN POPÜLENİ

AİLENİN EN POPÜLENİ

Peter Phillips'in kardeşi Zara Tindall ile Mark Tindall'ın, 3 yaşındaki kızları Lena dokuzuncu sırada. Onun hakkında 22 bin arama yapıldı. Küçük kız Instagram'da da 293 ket etiketlendi. Lena'nın Mia adında bir ablası ile Lucas adında bir erkek kardeşi bulunuyor. Görünüşe göre ailesinin en popüler üyesi Lena.
12HOLLANDALI PRENSES İLK 10A GİRDİ

HOLLANDALI PRENSES İLK 10'A GİRDİ

Hollanda tahtının veliahtı Prenses Amalie ile listede ilk 10 tamamlanmış oldu. 18 yaşındaki Amalia hakkınad 4 bin 400 Google araması yapıldı. Genç prenses Instagram'da da 9 bin 515 kez etiketlendi. 
13YETİŞKİNLERDE ONLAR İLK SIRADA

YETİŞKİNLERDE ONLAR İLK SIRADA

Fotoğraf uzmanı Printique'in değerlendirmesine göre Prens Harry ile Meghan Markle; 2021 yılı içinde, Instagram'da en çok etiketlenen kişiler olarak "En fotojenik kraliyet çifti" unvanını ele geçirdi. Bu seneye kadar bu unvan Kate ile William'a aitti.
14SOSYAL MEDYANIN EN POPÜLER KRALİYET ÇİFTİ

SOSYAL MEDYANIN EN POPÜLER KRALİYET ÇİFTİ

Harry ile Meghan bu yıl içinde sosyal medyada tam 2.4 milyon kez etiketlendi.
15İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİLER

İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİLER

Onların hemen arkasında 2.2 milyon etiketlenme ile William ve Kate geliyor.
16KRALİÇE DE LİSTEDE

KRALİÇE DE LİSTEDE

Kraliçe 2. Elizabeth ve bu yıl hayata veda eden eşi Prens Philip ise sadece 1.4 milyon kez etiketlendi sosyal medyada.
17DIANA HALA POPÜLER

DIANA HALA POPÜLER

Prens Charles ile iki oğlunun annesi Prenses Diana'nın sosyal medyada etiketlenme sayısı 1.2 milyon.
18CAMILLA ÇOK GERİDE

CAMILLA ÇOK GERİDE

Prens Charles ve şu anda evli olduğu Camilla ise tüm bu rakamların çok gerisinde. Çiftin sosyal medyada etiketlenme sayısı 362 bin 640.
19SÖYLENTİLER MERAKI ARTIRDI

SÖYLENTİLER MERAKI ARTIRDI

Tüm dünyadaki kraliyet ailesi üyelerinin sosyal medya etiketlemelerini ölçen araştırmaya göre İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin ardından Monako Prensi Albert ile eşi Prenses Charlene geliyor. Çift, son dönemde hem Charlene'in sağlık sorunları hem de boşanma iddialarıyla gündemde.
20İSPANYOL ÇİFT POPÜLERLİKTE GERİDE

İSPANYOL ÇİFT POPÜLERLİKTE GERİDE

İspanya Kralı Felipe ile eşi Kraliçe Letizia'nın etiketlenme sayısı 102 bin.
21HİÇBİR ZAMAN EN POPÜLER OLMADILAR

HİÇBİR ZAMAN EN POPÜLER OLMADILAR

İngiliz kraliyet ailesine geri dönersek... Her ne kadar aile içinde doğmuş olsalar da Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice, sosyal medyada fazla ilgi çekmiyor. Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank'in etiketlenme sayısı 88 bin.
22KARDEŞİNİN GERİSİNDE

KARDEŞİNİN GERİSİNDE

Kısa bir süre önce anne olan Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi ise sadece 68 bin kez etiketlendi.
23YILDIZLARI YÜKSELİYOR

YILDIZLARI YÜKSELİYOR

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Prens Andrew ile eşi Sophie ise bir yıl içinde Instagram'da 78 bin kez etiketlendi.
24TEK BAŞINA DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR

TEK BAŞINA DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR

Bu arada Printique'in konuya dair bir başka ilgi çekici analizi de var. Her ne kadar eşi Prens William ile birlikte etiketlenme konusunda Harry ile Meghan'ın gerisinde kalsa da Kate Middleton tek başına daha fazla etiketlendi bir yıl boyunca. 2021 boyunca Instagram'da Kate Middleton için 1.3 milyon etiket oluşturuldu.
25ESİN KAYNAĞI OLDULAR

ESİN KAYNAĞI OLDULAR

Printique'nin değerlendirmesine göre kraliyet ailelesi hala dünyada milyonlarca kişi için bir cazibe merkezi. Özellikle de Prens Harry ile Meghan Markle, küresel anlamda heyecan yaratıyor. Onların Instagram'da bu kadar çok etiketlenmesi de bütün dünyada azalmayan bir ilgi gördüklerinin ve bazı konularda esin kaynağı olmalarının bir göstergesi.
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