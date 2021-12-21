Meghan ve Harry'nin çocuklarına William ve Kate'in çocuklarından bir "darbe" daha  

KUZENLERİYLE BİRLİKTE LİSTEYE GİRDİLER

Yedi ve sekizinci sırada yine İngiliz kraliyet ailesinden iki çocuk var. Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ile boşandığı eşi Autumn Phillips'in kızları Savannah (soldan ikinci) ve Isla (en sağda) hakkında da epey internet araması yapıldı. Yedinci sırada yer alan 10 yaşındaki Savannah, Google'da 33 bin kez arandı, Instagram'da da 8 bin 740 kez etiketlendi. Kardeşi Isla ise Google'da 16 bin kez arandı, Instagram'da da 8 bin 742 kez etiketlendi.