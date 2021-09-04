Meghan ters dönmüş arabanın altında son nefesini veriyordu, Harry çığlık atarak uyandı: Bu ne zevksiz ne iğrenç bir şey!

Bu tür bir sahnenin sadece Diana'nın oğulları William ile Harry'yi değil onun kız kardeşlerini, erkek kardeşlerini ve bütün ailesini de üzüp olup biteni tekrar tekrar hatırlatacağını savunanlar da oldu. Hatta bazıları bu sahnenin "düşünce ve ifade" özgürlüğünü aştığını ileri sürenler de çıktı. Pekçok kişinin ortak görüşü ise bunun Prenses Diana'nın anısına yapılan bir saygısızlık olduğunu belirtti.