Meghan ters dönmüş arabanın altında son nefesini veriyordu, Harry çığlık atarak uyandı: Bu ne zevksiz ne iğrenç bir şey!
"Gecenin karanlığında hızla giden otomobil bir anda kontrolden çıkarak alt geçidin duvarına çarpıp ve ters dönüyor... Dünyanın en çok konuşulan kadınlarından biri olan Meghan Markle o aracın altında kalıyor. Kocası Harry'ye kendisine yardım etmesi için yalvarıyor..."
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Tam 24 yıl önce yaşanan ve dünyanın hafızasından hala silinmeyen bir otomobil kazasını anımsatan sahne, neyse ki gerçek değil, bir TV filminin açılış sahnesi.
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İngiliz kraliyet ailesinin en tartışmalı üyeleri Prens Harry ile Meghan Markle'ın Londra'dan ayrılış sürecine odaklanan Harry and Meghan: Escaping The Palace adlı filmin açılış sahnesi basına yansıdı ve büyük gürültü kopardı.
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Filmin, Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi El Fayed ve şoförüyle birlikte hayatını kaybettiği Paris'teki trafik kazasını anımsatan bu ilk sahnesinin de yer aldığı fragman, İngiltere'de Harry ile Meghan'a mesafeli yaklaşanları bile çileden çıkardı. Bu sahnenin aslında Harry'nin kabusu olması uyandığında yanında karısı Meghan ve oğlu Archie'yi bulması bile bu öfkeyi dindirmedi.
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Prenses Diana'nın 36 yaşında ölümüne yol açan bu olayın, bir TV filminde bu şekilde kullanılmasına yöneltilen ortak yorum ise "zevksiz ve iğrenç" oldu. Böylesine travmatik bir olayın bu şekilde bir TV filmini izletmek için kullanılması büyük tepki yarattı.
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Bu sahnelerin basına yansımasından sonra özellikle sosyal medya kullanıcıları "klavyelerine sarılıp" yorum yağdırdı. Birçok kullanıcı Prenses Diana'nın ölümünün bir tür "kazanç kapısı" olarak görülmesine bir son verilmesi gerektiğini savundu. "Bırakın huzur içinde uyusun" diye görüşünü bildirdi birçok kullanıcı. Bu dehşet uyandıran ve bazı kişiler için hayatlarının travması olan bir olayın canlandırılmasını "gereksiz ve saldırganca" bulanlar da oldu.
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Bu tür bir sahnenin sadece Diana'nın oğulları William ile Harry'yi değil onun kız kardeşlerini, erkek kardeşlerini ve bütün ailesini de üzüp olup biteni tekrar tekrar hatırlatacağını savunanlar da oldu. Hatta bazıları bu sahnenin "düşünce ve ifade" özgürlüğünü aştığını ileri sürenler de çıktı. Pekçok kişinin ortak görüşü ise bunun Prenses Diana'nın anısına yapılan bir saygısızlık olduğunu belirtti.
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Prens Harry'yi Jordan Dean ve Meghan Markle'ı Sydney Morton'ın canlandırdığı TV filminin fragmanları ortaya çıktıkça tepkiler de giderek yükseliyor. Önümüzdeki hafta ABD'de yayınlanacak olan Harry and Meghan: Escaping The Palace, Buckingham Sarayı'nın kapalı kapıları arkasında yaşananları ekrana taşıma iddiasında.
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Yapımın odaklandığı ana nokta ise Meghan Markle'ın, aile tarafından dışlanması ve bu yüzden yaşadığı hayal kırıklığı, depresyon. Yapımda Markle "İngiliz kraliyet ailesinden biriyle evlenerek hayatının en büyük hatasını yaptığını" düşünmeye başlıyor. Buna karşılık Harry de karısını ve oğlunu korumak için imkanları dahilinde her şeyi yapmaya" söz veriyor.
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Yapımda Meghan Markle rolünde Sydney Morton var.
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Prens Harry rolündeki oyuncu ise Jordan Dean
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Filmde Kate Middleton'ı Laura Mitchell canlandırıyor.
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Eşi Prens William rolünde Jordan Whalen var.
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Kraliçe 2. Elizabeth'e ise Maggie Sullivun hayat veriyor.