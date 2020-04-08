Meghan Markle'nin gizli Hollywood planÄ±

ONU Ã–RNEK ALIYOR Â Ä°ngiliz medyasÄ±ndaki haberde, Meghanâ€™Ä±n Prenses Diana'ya duyduÄŸu hayranlÄ±k gibi, yÄ±llarca Angelina gibi olmak istediÄŸi ve Angelinaâ€™nÄ±n profesyonel olarak olduÄŸu kadar kiÅŸisel dÃ¼zeyde de elde ettiÄŸi her ÅŸeye Ã§ok saygÄ± duyduÄŸunu ve onu kendine Ã¶rnek aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.