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Haber GiriÅŸ: 08 Nisan 2020 - 11:01, /

Meghan Markle'nin gizli Hollywood planÄ±

Ä°ngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrÄ±lan Meghan Markle ve eÅŸi Prens Harry Hollywoodâ€™a taÅŸÄ±nma planlarÄ±nÄ± hayata geÃ§irdi.

DHA- BACKGRID USA, BACKGRID UK

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1ARKADAÅž OLMAK Ä°STÄ°YOR

ARKADAÅž OLMAK Ä°STÄ°YOR

Ä°ngiliz medyasÄ±, Megan Markleâ€™Ä±n Hollywood planÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± duyururken, Megan'Ä±n Angelina Jolie ile yakÄ±n arkadaÅŸlÄ±k kurmak istediÄŸini bildirdi.

2YENÄ° BÄ°R MÄ°SYON EDÄ°NMEK Ä°STÄ°YOR

YENÄ° BÄ°R MÄ°SYON EDÄ°NMEK Ä°STÄ°YOR

Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuÄŸu bÄ±rakan Meghan Markle, daha Ã¶nce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardÄ±mlarÄ±yla tanÄ±nan Angelina Jolieâ€™nin izinden gitmek istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Ä°ngiliz medyasÄ±, Angelina Jolieâ€™nin, Meghan Markle ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

3TEK Ä°DOLÃœ ANGELINA JOLIE

TEK Ä°DOLÃœ ANGELINA JOLIE Â

38 yaÅŸÄ±ndaki Meghan, Angelina Jolie'nin, Hollywood hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmesine yardÄ±mcÄ± olacak bir akÄ±l hocasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

4ONU Ã–RNEK ALIYOR

ONU Ã–RNEK ALIYOR

Â Ä°ngiliz medyasÄ±ndaki haberde, Meghanâ€™Ä±n Prenses Diana'ya duyduÄŸu hayranlÄ±k gibi, yÄ±llarca Angelina gibi olmak istediÄŸi ve Angelinaâ€™nÄ±n profesyonel olarak olduÄŸu kadar kiÅŸisel dÃ¼zeyde de elde ettiÄŸi her ÅŸeye Ã§ok saygÄ± duyduÄŸunu ve onu kendine Ã¶rnek aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

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