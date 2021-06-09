Meghan Markle'ın kitabı The Bench bugün piyasaya çıktı: Düşes'e soğuk duş!
Eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan Meghan Markle'ın kaleme aldığı The Benck (Bank) adlı çocuk kitabı bugün piyasaya çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
SATIŞLAR İYİ, ELEŞTİRİLER KÖTÜ
Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan 39 yaşındaki Markle'ın yazdığı ve Christian Robinson tarafından resimlenen kitap daha ilk günden çok sattı. Ama eleştirmenler tarafından da kelimenin tam anlamıyla yerden yere vuruldu.
2
BİR BABA İLE OĞLUNUN HİKAYESİ
Oğulları Archie'nin doğumundan sonra eşi Prens Harry'ye yazdığı bir şiirden esin kaynağını alan kitapta, bir baba ile oğulun hikayesi annenin gözünden anlatılıyor.
3
GRAMER AÇISINDAN ELEŞTİRDİ
Markle'ın kitabına halk büyük ilgi gösterse de eleştirmenler bu konuda Markle'ın hayranlarıyla aynı fikirde değil. Kitabı "bir gösteriş projesi" olarak nitelendiren eleştirmen Claire Allfree, bir yayıncı, bu gramer kurallarını hiçe sayan, kötü kafiyelerden oluşan i kitabı, herhangi bir yayıncının nasıl olup da basabildiğini belirtti.
4
GÖSTERİŞ PROJESİ
Bir başka eleştirmen Alex Connell da, The Bench'i "ihtiyaç içindeki aileler için kendine yardım kılavuzu" diye niteledi. Sonra da "insan bu kitabı bir grup mobilyanın yazıp yazmadığını merak ediyor" diye görüşünü belirtti. Ancak Markle'ın kitabı, bütün bu acımasız eleştirilere rağmen Amazon sitesinde en çok satan kitaplar arasında ilk 40'a girdi.
5
BİR ALANA BİR BEDAVA
Bu arada Meghan Markle'ın kitabı, İngiltere'nin New Castle kentindeki bir kitapçıda bir alana bir bedava bölümünde indirimli olarak satışa sunuldu.
6
PRENS, ASKERİ ÜNİFORMAYLA RESMEDİLDİ
İllüstrasyonları Christian Robinson'ın imzasını taşıyan ktapta, aileden ayrıldıktan sonra askeri unvanları da elinden alınan Prens Harry'nin kamuflaj üniformayla resmedilmesi de dikkat çekti.
7
UNVANINI KULLANDI
Kitap ile ilgili olarak daha piyasaya çıkmadan konuşulan bir başka ayrıntı daha vardı. Bu da kitabın kapağında Meghan Markle'ın adının bu şekilde ya da eşinin soyadıyla Meghan Mountbatten Windsor olarak değil de Meghan, The Duchess of Sussex (Sussex Düşesi Meghan) şeklinde yazılmış olmasıydı.
8
PAZARLAMA STRATEJİSİ
Bazı kişiler bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu ve gayet yerinde bir karar olduğunu savunurken, bazıları da İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan hatta aile üyeleri hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Markle'ın evlilik yoluyla elde ettiği bu unvanı bu şekilde kullanmasını eleştirdi.
9
700 BİN DOLAR AVANS ALDI İDDİASI
Prens Harry ile ilgili Harry: Conversations with the Prince adlı kitabı kaleme alan kraliyet uzmanı Angela Levin, Meghan Markle'ın The Bench (Bank) adlı çocuk kitabı için avans olarak yaklaşık 700 bin dolar almış olabileceğini ileri sürmüştü.
10
BU SADECE AVANS
Her ne kadar Markle'ın yayıneviyle yaptığı anlaşma net olarak bilinmese de Levin, ileri sürülen rakamın 695 bin 400 dolar yani yaklaşık 700 bin dolar olduğunu belirtti.
11
PARAYI ALDIYSA NE YAPTIĞI MERAK KONUSU OLDU
Angela Levin, bunun ücretin tamamı değil sadece avans olduğunu da ekledi. Angela Levin "Fakat Markle'ın, bu paradan yardım kuruluşlarına bir miktar aktaracak mı yoksa kendisi ve ailesi için mi kullanacak bu bilinmiyor" diye konuştu.
12
"ORADA YAŞAMAK UCUZ DEĞİL"
Angela Levin, Prens Harry ile Meghan Markle'ın Los Angeles'ın Santa Barbara bölgesindeki yaşamlarının ucuz olmadığını da hatırlattı. Levin, çiftin 16 yatak odalı evlerinin giderlerinden, orada çalışanların ve güvenlik görevlilerinin masraflarından da söz etti.
13
İNTİHAL SUÇLAMASI
Kitap piyasaya çıkmadan önce Meghan Markle’ın kaleme aldığı çocuk kitabının ‘intihal’ olduğu iddia edildi. Düşes, İngiliz çocuk kitapları yazarı Corrinne Averiss’in kitabını kopyalamakla suçlanmıştı.
14
YAZAR YALANLADI
Ancak yazar Corrinne Averiss, kopya iddialarını reddetmiş, “Düşes’in yeni kitabının tanıtımını okudum, bu The Boy on the Bench’le aynı tema ve aynı hikaye değil. Hiçbir benzerlik görmüyorum” ifadesini kullanmıştı.
15
İKİNCİ ÇOCUK DA GELDİ
İki yaşında Archie adlı bir erkek çocukları bulunan Prens Harry ile Meghan Marle, geçen cuma günü aralarına katılan kızları Lilibet Diana ile de yeni bir mutluluk yaşadı.