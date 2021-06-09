Meghan Markle'ın kitabı The Bench bugün piyasaya çıktı: Düşes'e soğuk duş!

PARAYI ALDIYSA NE YAPTIĞI MERAK KONUSU OLDU Angela Levin, bunun ücretin tamamı değil sadece avans olduğunu da ekledi. Angela Levin "Fakat Markle'ın, bu paradan yardım kuruluşlarına bir miktar aktaracak mı yoksa kendisi ve ailesi için mi kullanacak bu bilinmiyor" diye konuştu.