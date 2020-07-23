Meghan Markle'dan dudak uçuklatan koronavirüs önlemi

KORONAVİRÜS TESTİ İSTİYOR Meghan Markle, partiye katılacak kişilerin Covid 19 testi yaptırmasını şart koşuyor. Yani bir başka deyişle doğum günü partisi için kapısını çalacak kişilerin koronavirüs testinin sonucunun negatif olması gerek. Arkadaşına göre bu şekilde hem virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasını önlemiş hem de dışarıya umursamaz ve sorumsuz bir görüntü sergilememiş olmayı planlıyor.