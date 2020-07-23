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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 10:28,

Meghan Markle'dan dudak uçuklatan koronavirüs önlemi

Eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD, Los Angeles'ta yaşamaya başlayan Meghan Markle yine hakkında ortala atılan bir iddia ile gündemde.

Fotoğraflar: Splash News

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1HER GÜN YENİ BİR İDDİA
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HER GÜN YENİ BİR İDDİA

Resmi ayrılık işlemleri 31 Mart'ta tamamlanan çift bebekleri Archie ile birlikte yeni hayatlarını kurmaya çalışıyor. O süreçten sonra da birkaç kez Los Angeles'ta objektiflere takılan Prens Harry ve Meghan Markle, eskisine oranla biraz daha gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor. Ama bununla birlikte haklarında her gün birbirinden ilginç iddialar ortaya atılıyor.

2BÜYÜK GÜN 4 AĞUSTOS
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BÜYÜK GÜN 4 AĞUSTOS

Meghan Markle'ın adının karıştığı en yeni iddia ise 4 Ağustos'daki doğum günü kutlamalarıyla ilgili.

3FARKLI BİR PLAN
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FARKLI BİR PLAN

Öne sürülenlere göre Markle, doğum gününü bir süredir yaşadıkları Los Angeles'ın dışında kutlamak istiyor.

4MEKAN DEĞİŞTİRMEK İYİDİR
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MEKAN DEĞİŞTİRMEK İYİDİR

Yakın bir arkadaşının İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre Markle, 39'uncu yaşına, eşi, oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı Tyler Perry'nin lüks malikanesinde değil başka bir yerde girmeyi planlıyor.

5BİR ŞARTI VAR
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BİR ŞARTI VAR

Bunun için aklında olan yer ise Santa Barbara'nın biraz dışındaki Montecito. Markle yeni yaşını burada eşi Prens Harry, oğlu Archie ve yakın arkadaş çevresiyle kutlayacak. Fakat bir şartı var!

6KORONAVİRÜS TESTİ İSTİYOR
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KORONAVİRÜS TESTİ İSTİYOR

Meghan Markle, partiye katılacak kişilerin Covid 19 testi yaptırmasını şart koşuyor. Yani bir başka deyişle doğum günü partisi için kapısını çalacak kişilerin koronavirüs testinin sonucunun negatif olması gerek. Arkadaşına göre bu şekilde hem virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasını önlemiş hem de dışarıya umursamaz ve sorumsuz bir görüntü sergilememiş olmayı planlıyor.

7ÇOK YAKIN ARKADAŞLARI DAVET EDİLECEK
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ÇOK YAKIN ARKADAŞLARI DAVET EDİLECEK

Meghan Markle'ın doğum günü için sadece çok yakın arkadaş çevresini davet etmeyi planladığı da ileri sürüldü.

8GEÇEN YIL İNGİLTEREDE KUTLADI
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GEÇEN YIL İNGİLTERE'DE KUTLADI

Meghan Markle geçen yıl doğum gününü İngiltere'de Frogmore Cottage'da kutlamıştı. O kutlamaya da sadece Markle'ın yakın çevresi davetliydi.

9VEDA TURLARI İÇİN DÖNMÜŞLERDİ
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VEDA TURLARI İÇİN DÖNMÜŞLERDİ

Meghan Markle ve Prens Harry, bu yılın başında İngiliz kraliyet ailesinden ayrılık kararını açıklamadan önce uzun süre Kanada'da Vancouver'da yaşadı. Mart ayında önceden planlanmış etkinliklere katılmak ve ayrılık işlemlerini tamamlamak için Londra'ya döndü.

10MEGA MALİKANEDE YAŞIYORLAR
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MEGA MALİKANEDE YAŞIYORLAR

Ardından da sürpriz bir kararla Kanada'dan ABD'nin Los Angeles kentine geçti. Henüz kendilerine bir ev satın almayan çift, Hollywood'un ünlü yapımcı ve yönetmenlerinden Tyler Perry'nin mega malikanesinde yaşıyor.

11MARKLEIN ANNESİ DE YANLARINA TAŞINDI
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MARKLE'IN ANNESİ DE YANLARINA TAŞINDI

Markle'ın aynı şehirde yaşayan annesi Doria Ragland'ın da çiftin yanına taşındığı ve bir yaşındaki Archie'nin bakımına yardımcı olduğu haberleri basına yansımıştı.

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