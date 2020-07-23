Meghan Markle'dan dudak uçuklatan koronavirüs önlemi

Eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD, Los Angeles'ta yaşamaya başlayan Meghan Markle yine hakkında ortala atılan bir iddia ile gündemde.
Fotoğraflar: Splash News
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HER GÜN YENİ BİR İDDİA
Resmi ayrılık işlemleri 31 Mart'ta tamamlanan çift bebekleri Archie ile birlikte yeni hayatlarını kurmaya çalışıyor. O süreçten sonra da birkaç kez Los Angeles'ta objektiflere takılan Prens Harry ve Meghan Markle, eskisine oranla biraz daha gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor. Ama bununla birlikte haklarında her gün birbirinden ilginç iddialar ortaya atılıyor.
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BÜYÜK GÜN 4 AĞUSTOS
Meghan Markle'ın adının karıştığı en yeni iddia ise 4 Ağustos'daki doğum günü kutlamalarıyla ilgili.
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FARKLI BİR PLAN
Öne sürülenlere göre Markle, doğum gününü bir süredir yaşadıkları Los Angeles'ın dışında kutlamak istiyor.
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MEKAN DEĞİŞTİRMEK İYİDİR
Yakın bir arkadaşının İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre Markle, 39'uncu yaşına, eşi, oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı Tyler Perry'nin lüks malikanesinde değil başka bir yerde girmeyi planlıyor.
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BİR ŞARTI VAR
Bunun için aklında olan yer ise Santa Barbara'nın biraz dışındaki Montecito. Markle yeni yaşını burada eşi Prens Harry, oğlu Archie ve yakın arkadaş çevresiyle kutlayacak. Fakat bir şartı var!
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KORONAVİRÜS TESTİ İSTİYOR
Meghan Markle, partiye katılacak kişilerin Covid 19 testi yaptırmasını şart koşuyor. Yani bir başka deyişle doğum günü partisi için kapısını çalacak kişilerin koronavirüs testinin sonucunun negatif olması gerek. Arkadaşına göre bu şekilde hem virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasını önlemiş hem de dışarıya umursamaz ve sorumsuz bir görüntü sergilememiş olmayı planlıyor.
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ÇOK YAKIN ARKADAŞLARI DAVET EDİLECEK
Meghan Markle'ın doğum günü için sadece çok yakın arkadaş çevresini davet etmeyi planladığı da ileri sürüldü.
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GEÇEN YIL İNGİLTERE'DE KUTLADI
Meghan Markle geçen yıl doğum gününü İngiltere'de Frogmore Cottage'da kutlamıştı. O kutlamaya da sadece Markle'ın yakın çevresi davetliydi.
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VEDA TURLARI İÇİN DÖNMÜŞLERDİ
Meghan Markle ve Prens Harry, bu yılın başında İngiliz kraliyet ailesinden ayrılık kararını açıklamadan önce uzun süre Kanada'da Vancouver'da yaşadı. Mart ayında önceden planlanmış etkinliklere katılmak ve ayrılık işlemlerini tamamlamak için Londra'ya döndü.
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MEGA MALİKANEDE YAŞIYORLAR
Ardından da sürpriz bir kararla Kanada'dan ABD'nin Los Angeles kentine geçti. Henüz kendilerine bir ev satın almayan çift, Hollywood'un ünlü yapımcı ve yönetmenlerinden Tyler Perry'nin mega malikanesinde yaşıyor.
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MARKLE'IN ANNESİ DE YANLARINA TAŞINDI
Markle'ın aynı şehirde yaşayan annesi Doria Ragland'ın da çiftin yanına taşındığı ve bir yaşındaki Archie'nin bakımına yardımcı olduğu haberleri basına yansımıştı.