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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 13:36,

Meghan Markle'a kameralar karşısında iş teklif etti: Gel dans edelim!

Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Meghan Markle, ABD'de ailesiyle birlikte yeni bir hayata başladı.

Backgrid USA; Backgrid UK 

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1NE YAPACAKLARI MERAK KONUSU
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NE YAPACAKLARI MERAK KONUSU

Bütün unvanlarını geride bırakıp Los Angeles'a taşınan çiftin, uğruna Londra'yı terk ettiği "finansal bağımsızlık" için neler yapacakları da merak konusu.

2KAMERALAR KARŞISINA DÖNECEK Mİ
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KAMERALAR KARŞISINA DÖNECEK Mİ?

Bu arada eski bir oyuncu olan Meghan Markle'ın mesleğine döneceği iddiaları da ortada dolanıyor.

3RÖPORTAJDA İŞ TEKLİF ETTİ
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RÖPORTAJDA İŞ TEKLİF ETTİ

Bir çizgi film seslendirmesinde görev alan Markle, henüz kamera karşısına çıkmadı ama ona tam da bu anlamda dolaylı yoldan da olsa bir iş teklifi gitti.

4SENİN İÇİN DE İYİ OLUR
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SENİN İÇİN DE İYİ OLUR

ABD'de de ilgiyle izlenen Strictly Come Dancing adlı dans yarışmasının jüri üyelerinden Bruno Tonioli, Markle'a seslenerek "Eğer kendini ABD'de daha görünür kılmak istiyorsan bu yarışmaya katılmalısın" dedi. 

5HARİKA OLURDU
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HARİKA OLURDU

64 yaşındaki Tonioli, konuk olduğu Extra adlı programda Markle'ın, ünlülerin yer aldığı dans yarışmasına katılmasıyla ilgili olarak "O harika olurdu" diye konuştu.

6BUNU DUYUYORSAN GEL DANS EDELİM
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BUNU DUYUYORSAN GEL DANS EDELİM

Bruno Tonioli sözlerini "Meghan, eğer bunu seyrediyorsan, lütfen seni burada görmekten seviniriz" diye sürdürdü.

7İMAJINI GELİŞTİRİR
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İMAJINI GELİŞTİRİR

Jüri üyesi Tonioli, yarışmaya katılırsa Meghan Markle'ın ABD çapındaki imajını geliştireceğini de sözlerine ekledi.

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