Meghan Markle'a kameralar karşısında iş teklif etti: Gel dans edelim!
Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Meghan Markle, ABD'de ailesiyle birlikte yeni bir hayata başladı.
Backgrid USA; Backgrid UK
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NE YAPACAKLARI MERAK KONUSU
Bütün unvanlarını geride bırakıp Los Angeles'a taşınan çiftin, uğruna Londra'yı terk ettiği "finansal bağımsızlık" için neler yapacakları da merak konusu.
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KAMERALAR KARŞISINA DÖNECEK Mİ?
Bu arada eski bir oyuncu olan Meghan Markle'ın mesleğine döneceği iddiaları da ortada dolanıyor.
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RÖPORTAJDA İŞ TEKLİF ETTİ
Bir çizgi film seslendirmesinde görev alan Markle, henüz kamera karşısına çıkmadı ama ona tam da bu anlamda dolaylı yoldan da olsa bir iş teklifi gitti.
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SENİN İÇİN DE İYİ OLUR
ABD'de de ilgiyle izlenen Strictly Come Dancing adlı dans yarışmasının jüri üyelerinden Bruno Tonioli, Markle'a seslenerek "Eğer kendini ABD'de daha görünür kılmak istiyorsan bu yarışmaya katılmalısın" dedi.
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HARİKA OLURDU
64 yaşındaki Tonioli, konuk olduğu Extra adlı programda Markle'ın, ünlülerin yer aldığı dans yarışmasına katılmasıyla ilgili olarak "O harika olurdu" diye konuştu.
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BUNU DUYUYORSAN GEL DANS EDELİM
Bruno Tonioli sözlerini "Meghan, eğer bunu seyrediyorsan, lütfen seni burada görmekten seviniriz" diye sürdürdü.
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İMAJINI GELİŞTİRİR
Jüri üyesi Tonioli, yarışmaya katılırsa Meghan Markle'ın ABD çapındaki imajını geliştireceğini de sözlerine ekledi.