Meghan Markle'a iş teklifi: Bunu okuyorsa bizi arasın
Eşi Prens Harry ile birlikte kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılan Meghan Markle'a uzun zamandır hayalini kurduğu iş teklifi geldi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, The Simpsons adlı animasyon dizinin yapımcıları Markle'a kendileriyle birlikte çalışıp seslendirme yapmasını teklif etti.
BACKGRID UK, SPLASP NEWS, DEPO PHOTOS
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DUYDUM Kİ SESLENDİRME YAPMAK İSTİYORMUŞ
The Simpsons'ın senaristi ve yapımcısı Al Jean, Radio Times'a yaptığı açıklamada Markle ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Jean, "Harry ve Meghan hakkında konuştuk. Duyduğuma göre Meghan seslendirme işi yapmak istiyormuş. Eğer bunu okuyorsa bizi arasın" diye konuştu.
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GALADA İŞ İSTEMİŞTİ
Evlilikten önce rol aldığı Suits dizisiyle adını duyuran Markle, kraliyet ailesine gelin gidince mesleğine de veda etmişti. Fakat aileden ayrılık kararının açıklanmasından önce Prens Harry ile katıldığı Londra'daki Lion King galasında Markle'ın böyle bir iş yapmak istediği ortaya çıkmıştı.
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HOLLYWOOD PLANI
Aslan Kral (The Lino King) filminin geçen yıl temmuz ayında Londra'da yapılan galasında Prens Harry'nin eşi için iş istediği görüldü. Galanın görüntülerini adım adım yeniden izleyen İngiliz basını, Prens Harry'nin Bob Iger'dan eşi için iş istediğini tespit etti. Görüntülerde Harry, kendisiyle evlenmeden önce Amerika'da oyunculuk kariyerini sürdüren eşinin seslendirme işiyle ilgili olduğunu söylüyor. Kameraların yakaladığı konuşmada Harry, Iger ile konuşurken, eşine bakarak, "Onun seslendirme yaptığını biliyor musunuz?" diyor.
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BİZE MAİL GÖNDERİN
İngiliz basını, Prens Harry'nin Bob Iger'dan eşi için iş istediğini tespit etti. Görüntülerde Harry, kendisiyle evlenmeden önce Amerika'da oyunculuk kariyerini sürdüren eşinin seslendirme işiyle ilgili olduğunu söylüyor. Kameraların yakaladığı konuşmada Harry, Iger ile konuşurken, eşine bakarak, "Onun seslendirme yaptığını biliyor musunuz?" diyor. Iger de "Bunu bilmiyordum" diye yanıt verince Harry, "Şaşırmış görünüyorsunuz. O, seslendirmeyle çok ilgileniyor" diyor. Bunun üzerine Disney yöneticisi, "Denemek isteriz. Harika bir fikir" diye karşılık veriyor. Daha sonra Iger'in Markle'a "Mail gönderin" dediği görülüyor.
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SÜPERKAHRAMAN HAYALİ
Daha önce Disney'in Markle ile anlaşma imzaladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu konu doğrulanmasa da daha sonra da Markle'ın Marvel'in bir süperkahraman filminde rol almak için menajerleriyle sıkı bir çalışma içinde olduğu iddiaları basına yansıdı.
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Fakat İngiliz basınında yer alan haberlere göre ünlü firmanın Markle ile çalışmak konusundaki planları son derece sınırlı. Disney, son günlerde çok fazla tartışmalı konuların odağında olduğu için Meghan Markle ile çalışmaya çok da sıcak bakmıyor. Adını vermek istemeyen bir film yapımcısı bu konudaki yaklaşımı "Meghan'ın Disney'e, Disney'in Meghan'a olduğundan daha fazla ihtiyacı var" diye konuştu.