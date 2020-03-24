Meghan Markle'a iş teklifi: Bunu okuyorsa bizi arasın

BİZE MAİL GÖNDERİN İngiliz basını, Prens Harry'nin Bob Iger'dan eşi için iş istediğini tespit etti. Görüntülerde Harry, kendisiyle evlenmeden önce Amerika'da oyunculuk kariyerini sürdüren eşinin seslendirme işiyle ilgili olduğunu söylüyor. Kameraların yakaladığı konuşmada Harry, Iger ile konuşurken, eşine bakarak, "Onun seslendirme yaptığını biliyor musunuz?" diyor. Iger de "Bunu bilmiyordum" diye yanıt verince Harry, "Şaşırmış görünüyorsunuz. O, seslendirmeyle çok ilgileniyor" diyor. Bunun üzerine Disney yöneticisi, "Denemek isteriz. Harika bir fikir" diye karşılık veriyor. Daha sonra Iger'in Markle'a "Mail gönderin" dediği görülüyor.