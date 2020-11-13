Üvey ablası sert çıktı: Uygunsuz fotoğrafların için özür dile!

ÖZEL FOTOĞRAFÇIYA POZ VERDİLER Harry ile Meghan, bu fotoğrafları basına servis etti. Bundan sonra da eleştiriler birbiri ardına geldi. Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu yaptıklarının "gösteriş" olduğunu savunanlar oldu. Bazı kişiler "Böyle bir ziyaret samimi olsaydı, çift, fotoğraf çektirmeye gerek duymadan ziyareti gerçekleştirirdi" görüşünü savundu. Bazıları da bunu Harry'nin, isteğine karşı çıkan ailesine bir mesaj olarak yorumladı.