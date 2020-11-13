Üvey ablası sert çıktı: Uygunsuz fotoğrafların için özür dile!

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın Roslyn Markle ile olan evliliğinden dünyaya gelen 54 yaşındaki üvey ablası Samantha Markle, kız kardeşine seslendi: "Uygunsuz fotoğrafların için özür dile" çağrısında bulundu.
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BİREYSEL KUTLAMAYA ELEŞTİRİ YAĞDI
Bunun nedeni ise Markle ile Prens Harry'nin geçen hafta pazar günü ordu mensupları onuruna düzenlenen Anma Günü kapsamında yaptıkları.
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ETKİNLİĞE UZAKTAN DA OLSA KATILMAK İSTEDİ
Çok konuşulan bu olayın başlangıcına geri dönersek... Prens Harry, aileden ayrılmadan önce görevi gereği hiç kaçırmadığı Anma Günü etkinliklerine uzaktan da olsa katılmak istedi.
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İSTEĞİ REDDEDİLDİ
Bu amaçla da Londra'daki anıt mezara kendisi adına bir çelenk bırakılmasını istedi. Fakat bu isteği, İngiliz kraliyet ailesi tarafından olumsuz karşılandı ve Harry'nin isteği yerine getirilmedi.
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BİREYSEL KUTLAMA
Bunun üzerine Prens Harry eşi Meghan Markle ile birlikte Los Angeles'taki askeri mezarlığı ziyaret edip oraya bir çelenk bıraktı. Eşi Markle da Santa Barbara'daki malikanelerinin bahçesinden topladığı çiçeklerden oluşturduğu bir demeti bıraktı. Bu sırada da çifte anlaştıkları bir fotoğrafçı eşlik etti.
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ÖZEL FOTOĞRAFÇIYA POZ VERDİLER
Harry ile Meghan, bu fotoğrafları basına servis etti. Bundan sonra da eleştiriler birbiri ardına geldi. Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu yaptıklarının "gösteriş" olduğunu savunanlar oldu. Bazı kişiler "Böyle bir ziyaret samimi olsaydı, çift, fotoğraf çektirmeye gerek duymadan ziyareti gerçekleştirirdi" görüşünü savundu. Bazıları da bunu Harry'nin, isteğine karşı çıkan ailesine bir mesaj olarak yorumladı.
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'UYGUNSUZ' DİYE NİTELENDİRDİ
Uzun süredir sessiz duran Meghan Markle'ın ailesinden de bu davranışa bir tepki geldi. Markle'ın babasının eski evliliğinden dünyaya gelen üvey ablası Samantha, bu fotoğrafları "uygunsuz" diye nitelendirdi. Meghan Markle'a da o fotoğraflar için özür dilemesi çağrısını yaptı.
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RADYO PROGRAMINA KONUK OLDU
Talk Radio'ya konuşan Samantha Markle "Anma Günü, sadece vatana hizmet için kendilerini kurban edenleri hatırlamak açısından önemli değil. Aynı zamanda hayatın ne kadar kısa ve değerli olduğunu da ifade eden bir gün" dedi.
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BU SÖZ KONUSU BİLE OLMAZ
Üvey kardeşi Meghan'ın eşiyle birlikte bu günü kendi başlarına kutlamasını ve o anları görüntületmesini "uygunsuz" diye nitelendiren Samantha Markle "Sadece onun bunun farkına varmasını istiyorum. Ama sanırım bu söz konusu bile değil" diye sözlerini sürdürdü.
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ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ
Samantha Markle, sunucu Don Wootton'ın "Ondan özür dilemesini ister misiniz?" sorusuna da "Kesinlikle" diye yanıt verdi.
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"DUYGU SÖMÜRÜSÜ" OLARAK YORUMLADI
Samahtha Markle, üvey kardeşi Meghan ile eşi Prens Harry'nin bu fotoğraflarını "askeri kahramanlar üzerinden duygu sömürüsü yapmak" olarak da nitelendirdi.
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MS HASTASI
Markle'ın babasının eski evliliğinden dünyaya gelen ablası Samantha Markle Grant, 2008 yılından bu yana multiple skleroz hastası. Hastalığının ilerlemesi üzerine de tekerlekli sandalye kullanıyor.