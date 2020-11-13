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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 12:00 | 

Üvey ablası sert çıktı: Uygunsuz fotoğrafların için özür dile!

İngiliz kraliyet ailesinin "olaylı" gelini Meghan Markle, gazete manşetlerinden inmek bilmiyor.

Mega News Agency, Splash News

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1GÖRÜŞMEDİĞİ AİLESİ HİÇ SUSMUYOR
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GÖRÜŞMEDİĞİ AİLESİ HİÇ SUSMUYOR

Prens Harry ile evlenen ve aileye giren 39 yaşındaki Markle'ın, pek de iyi geçinemediği ailesinin de bunda katkısı var kuşkusuz.

2BEKLENMEYEN ÇIKIŞ
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BEKLENMEYEN ÇIKIŞ

Kocası Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'e yerleşen Markle'ın bir süredir sakin duran ailesinden bir çıkış daha geldi.

3ÜVEY ABLADAN ÇAĞRI:UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARIN İÇİN ÖZÜR DİLE
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ÜVEY ABLADAN ÇAĞRI:UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARIN İÇİN ÖZÜR DİLE

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın Roslyn Markle ile olan evliliğinden dünyaya gelen 54 yaşındaki üvey ablası Samantha Markle, kız kardeşine seslendi: "Uygunsuz fotoğrafların için özür dile" çağrısında bulundu.

4BİREYSEL KUTLAMAYA ELEŞTİRİ YAĞDI
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BİREYSEL KUTLAMAYA ELEŞTİRİ YAĞDI

Bunun nedeni ise Markle ile Prens Harry'nin geçen hafta pazar günü ordu mensupları onuruna düzenlenen Anma Günü kapsamında yaptıkları.

5ETKİNLİĞE UZAKTAN DA OLSA KATILMAK İSTEDİ
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ETKİNLİĞE UZAKTAN DA OLSA KATILMAK İSTEDİ

Çok konuşulan bu olayın başlangıcına geri dönersek... Prens Harry, aileden ayrılmadan önce görevi gereği hiç kaçırmadığı Anma Günü etkinliklerine uzaktan da olsa katılmak istedi.

6İSTEĞİ REDDEDİLDİ
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İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Bu amaçla da Londra'daki anıt mezara kendisi adına bir çelenk bırakılmasını istedi. Fakat bu isteği, İngiliz kraliyet ailesi tarafından olumsuz karşılandı ve Harry'nin isteği yerine getirilmedi.

7BİREYSEL KUTLAMA
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BİREYSEL KUTLAMA

Bunun üzerine Prens Harry eşi Meghan Markle ile birlikte Los Angeles'taki askeri mezarlığı ziyaret edip oraya bir çelenk bıraktı. Eşi Markle da Santa Barbara'daki malikanelerinin bahçesinden topladığı çiçeklerden oluşturduğu bir demeti bıraktı. Bu sırada da çifte anlaştıkları bir fotoğrafçı eşlik etti.

8ÖZEL FOTOĞRAFÇIYA POZ VERDİLER
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ÖZEL FOTOĞRAFÇIYA POZ VERDİLER

Harry ile Meghan, bu fotoğrafları basına servis etti. Bundan sonra da eleştiriler birbiri ardına geldi. Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu yaptıklarının "gösteriş" olduğunu savunanlar oldu. Bazı kişiler "Böyle bir ziyaret samimi olsaydı, çift, fotoğraf çektirmeye gerek duymadan ziyareti gerçekleştirirdi" görüşünü savundu. Bazıları da bunu Harry'nin, isteğine karşı çıkan ailesine bir mesaj olarak yorumladı. 

9UYGUNSUZ DİYE NİTELENDİRDİ
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'UYGUNSUZ' DİYE NİTELENDİRDİ

Uzun süredir sessiz duran Meghan Markle'ın ailesinden de bu davranışa bir tepki geldi. Markle'ın babasının eski evliliğinden dünyaya gelen üvey ablası Samantha, bu fotoğrafları "uygunsuz" diye nitelendirdi. Meghan Markle'a da o fotoğraflar için özür dilemesi çağrısını yaptı.

10RADYO PROGRAMINA KONUK OLDU
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RADYO PROGRAMINA KONUK OLDU

Talk Radio'ya konuşan Samantha Markle "Anma Günü, sadece vatana hizmet için kendilerini kurban edenleri hatırlamak açısından önemli değil. Aynı zamanda hayatın ne kadar kısa ve değerli olduğunu da ifade eden bir gün" dedi.

11BU SÖZ KONUSU BİLE OLMAZ
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BU SÖZ KONUSU BİLE OLMAZ

Üvey kardeşi Meghan'ın eşiyle birlikte bu günü kendi başlarına kutlamasını ve o anları görüntületmesini "uygunsuz" diye nitelendiren Samantha Markle "Sadece onun bunun farkına varmasını istiyorum. Ama sanırım bu söz konusu bile değil" diye sözlerini sürdürdü.

12ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ
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ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ

Samantha Markle, sunucu Don Wootton'ın "Ondan özür dilemesini ister misiniz?" sorusuna da "Kesinlikle" diye yanıt verdi.

13DUYGU SÖMÜRÜSÜ OLARAK YORUMLADI
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  "DUYGU SÖMÜRÜSÜ" OLARAK YORUMLADI

Samahtha Markle, üvey kardeşi Meghan ile eşi Prens Harry'nin bu fotoğraflarını "askeri kahramanlar üzerinden duygu sömürüsü yapmak" olarak da nitelendirdi.

14MS HASTASI
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MS HASTASI

Markle'ın babasının eski evliliğinden dünyaya gelen ablası Samantha Markle Grant, 2008 yılından bu yana multiple skleroz hastası. Hastalığının ilerlemesi üzerine de tekerlekli sandalye kullanıyor. 

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