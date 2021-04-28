Meghan Markle "yuh" çekerler diye İngiltere'ye gitmekten korkuyormuş
İngiliz kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, İngiliz kraliyet ailesine yönelik ırkçılık a dahil birçok suçlamada bulunan Meghan Markle'ın ABD'den İngiltere'ye dönmekten korktuğu ileri sürüldü.
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Kraliyet yorumcusu Dan Wootton, Meghan Markle'ın, ülkede herhangi bir etkinliğe katıldığında İngiliz halkı tarafından yuhalanmaktan çekindiğini iddia etti.
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Wootton, bunun nedeninin de Markle'ın Oprah Winfrey röportajında söyledikleri olduğunu belirtti.
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Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in iki hafta önce düzenlenen cenaze törenine Markle katılmamıştı. Prens Harry ise törende, eşi yanında olmadan yer aldı. Wotton'ın konuyu tekrar gündeme getirmesinin nedeni ise önümüzdeki temmuz ayında Kensington Sarayı'nda Prenses Dina aanısına yapılan heykelin açılışının gerçekleştirilecek olması.
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Anneleri anısına yapılan bu anıt heykelin açılışına Prens William eşi ile birlikte katılacak. Prens Harry'nin de büyük olasılıkla tören için Londra'ya gitmesi bekleniyor.
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Ancak Meghan Markle'ın ne yapacağı henüz belli değil. Dah Wootton da bu durumdan yola çıkarak Markle'ın herhangi bir etkinlik için ülkeye gelmekten çekindiğini ileri sürdü. Onun iddiasına göre Markle, Winfrey röportajında söylediklerinden dolayı İngiliz halkının kendisine tepki göstermesinden hatta "yuh" lamasından çekiniyor.
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Heykel, Prenses Diana'nın 1 Temmuz'daki 60'ıncı doğum günü şerefine yapıldı. Aynı gün heykelin açılışının yapılması da planlanıyor.
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Meghan Markle'ın, Prens Philip'in cenaze törenine hamileliği nedeniyle katılamadığı açıklanmıştı. Diana anısına yapılan heykelin açılışında da ya hamileliğinin ileri aylarında ya da doğum yapmış olacağı için Markle'ın Londra'ya gelmesi beklenmiyor.
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Ailedeki görevlerini bırakıp karısı Meghan ve oğlu Archie ile birlikte ABD'ye taşınan Prens Harry, dedesi Prens Philip'in cenaze töreni için Londra'ya gitmişti.
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Harry, tören kortejinde ağabeyi William ile bir süre yan yana gelmedi. Kortejde aralarına kuzenleri Peter Phillips girdi. Fakat dini tören çıkışında Harry ile William, bir süre sohbet etti.