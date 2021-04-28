Meghan Markle "yuh" çekerler diye İngiltere'ye gitmekten korkuyormuş

Ancak Meghan Markle'ın ne yapacağı henüz belli değil. Dah Wootton da bu durumdan yola çıkarak Markle'ın herhangi bir etkinlik için ülkeye gelmekten çekindiğini ileri sürdü. Onun iddiasına göre Markle, Winfrey röportajında söylediklerinden dolayı İngiliz halkının kendisine tepki göstermesinden hatta "yuh" lamasından çekiniyor.