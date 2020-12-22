Meghan Markle yine mi hamile?

SAMİMİYETİ SEMPATİ TOPLADI Kocası Prens Harry ile birlikte, İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Meghan Markle, The New York Times gazetesine yazdığı makalede geçtiğimiz yaz bir bebek düşürdüğünü anlattı. Onun yaşadığı bu acı olayı yazıya dökmesi ise kelimenin tam anlamıyla olay oldu. Markle'ın bu acı tecrübesini bu kadar açık ve samimi bir şekilde dile getirmesi, kadınlara yönelik olarak faaliyet gösteren birçok sosyal yardım ve sivil toplum kuruluşu tarafından övgüyle karşılandı.



Bacgkrid UK, Mega News Agency