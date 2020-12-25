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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 15:31 | 

Neden o eve taşındığı ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesine gelin giderken mesleğine veda eden Meghan Markle'ın gelecekle ilgili yeni planlar yaptığı iddia edildi.

Backgrid UK, Backgrid USA

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1MEGHANIN PLANLARI
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MEGHAN'IN PLANLARI

ABD ve İngiliz basınında yer alan bu iddialara göre 39 yaşındaki Meghan Markle, eski mesleğine yani oyunculuğa geri dönmeyi planlıyor. Üstelik Hollywood'da onunla birlikte çalışmaya can atan yapımcılar da var.

2SİNEMAYI DA GÖZ ARDI ETMİYOR
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SİNEMAYI DA GÖZ ARDI ETMİYOR

 Rol aldığı The Suits dizisiyle oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş elde eden Meghan Markle'ın gözünü sinemaya diktiği ve ilk rol aldığı filmden 50 milyon doların üzerinde kazanca sahip olacağı ileri sürülüyor.

3HOLLYWOODA YAKIN
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HOLLYWOOD'A YAKIN

Bu arada Meghan Markle'ın eşi Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte taşındığı Santa Barbara'daki malikaneyi de bu yüzden seçtiği iddia edildi. Santa Barbara, hem stratejik olarak hem de çevresel olarak Hollywood'a çok yakın bir konumda.

4ONUNLA ÇALIŞMAYA CAN ATIYORLAR
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ONUNLA ÇALIŞMAYA CAN ATIYORLAR

 Basında yer alan haberlere göre, The Heat, Spy ve Ghostbusters gibi filmlere imzasını atan yapımcı Paul Feig de birçok film şirketi ve  yönetmenin Meghan Markle ile birlikte çalışmak için can attığını söyledi.

5ONU SEYRETMEK İÇİN SİNEMA SALONLARINA AKIN EDECEKLER
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ONU SEYRETMEK İÇİN SİNEMA SALONLARINA AKIN EDECEKLER

Yapımcılar ve menajerlik ajansları, Meghan Markle'ın bir filmde oynaması halinde herkesin onu görmek için sinema salonlarına akın edeceğini ileri sürdüler.

6DİZİ, TV TARİHİNE GEÇER
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DİZİ, TV TARİHİNE GEÇER

Hatta endüstrinin tepe noktasındakilere göre Meghan Markle, eğet The Suits dizisiyle bir dönüş yaparsa, bu yapım televizyon tarihine geçecek kadar izlenir.

7MEGHAN VE HARRY BU KONUDA SESSİZ
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MEGHAN VE HARRY BU KONUDA SESSİZ

Bu iddialar ne kadar doğru bilinmez ama, Meghan Markle ile Prens Harry'nin sinema ve TV sektöründen büyük bir gelir elde edeceği kesin.

8DUDAK UÇUKLATAN ANLAŞMA
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DUDAK UÇUKLATAN ANLAŞMA

Çift, abonelik sistemiyle yayın yapan bir TV kanalıyla 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

9SÖZCÜ AÇIKLADI
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SÖZCÜ AÇIKLADI

Prens Harry ile Meghan Markle'ın sözcüsü "Odak noktamız bilgilendiren ancak aynı zamanda umut veren içerikler oluşturmak olacak. Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programları yapmak da bizim için önemli" dedi.

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