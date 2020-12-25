Neden o eve taşındığı ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesine gelin giderken mesleğine veda eden Meghan Markle'ın gelecekle ilgili yeni planlar yaptığı iddia edildi.
Backgrid UK, Backgrid USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MEGHAN'IN PLANLARI
ABD ve İngiliz basınında yer alan bu iddialara göre 39 yaşındaki Meghan Markle, eski mesleğine yani oyunculuğa geri dönmeyi planlıyor. Üstelik Hollywood'da onunla birlikte çalışmaya can atan yapımcılar da var.
2
Abone Ol
SİNEMAYI DA GÖZ ARDI ETMİYOR
Rol aldığı The Suits dizisiyle oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş elde eden Meghan Markle'ın gözünü sinemaya diktiği ve ilk rol aldığı filmden 50 milyon doların üzerinde kazanca sahip olacağı ileri sürülüyor.
3
Abone Ol
HOLLYWOOD'A YAKIN
Bu arada Meghan Markle'ın eşi Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte taşındığı Santa Barbara'daki malikaneyi de bu yüzden seçtiği iddia edildi. Santa Barbara, hem stratejik olarak hem de çevresel olarak Hollywood'a çok yakın bir konumda.
4
Abone Ol
ONUNLA ÇALIŞMAYA CAN ATIYORLAR
Basında yer alan haberlere göre, The Heat, Spy ve Ghostbusters gibi filmlere imzasını atan yapımcı Paul Feig de birçok film şirketi ve yönetmenin Meghan Markle ile birlikte çalışmak için can attığını söyledi.
5
Abone Ol
ONU SEYRETMEK İÇİN SİNEMA SALONLARINA AKIN EDECEKLER
Yapımcılar ve menajerlik ajansları, Meghan Markle'ın bir filmde oynaması halinde herkesin onu görmek için sinema salonlarına akın edeceğini ileri sürdüler.
6
Abone Ol
DİZİ, TV TARİHİNE GEÇER
Hatta endüstrinin tepe noktasındakilere göre Meghan Markle, eğet The Suits dizisiyle bir dönüş yaparsa, bu yapım televizyon tarihine geçecek kadar izlenir.
7
Abone Ol
MEGHAN VE HARRY BU KONUDA SESSİZ
Bu iddialar ne kadar doğru bilinmez ama, Meghan Markle ile Prens Harry'nin sinema ve TV sektöründen büyük bir gelir elde edeceği kesin.
8
Abone Ol
DUDAK UÇUKLATAN ANLAŞMA
Çift, abonelik sistemiyle yayın yapan bir TV kanalıyla 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.
9
Abone Ol
SÖZCÜ AÇIKLADI
Prens Harry ile Meghan Markle'ın sözcüsü "Odak noktamız bilgilendiren ancak aynı zamanda umut veren içerikler oluşturmak olacak. Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programları yapmak da bizim için önemli" dedi.