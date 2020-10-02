İlk kez kimin 'seni seviyorum' dediğini başkaları nasıl bilebilir ki? 

TARTIŞMAYA AÇILDI Her ne kadar Prens Harry ve Meghan Markle'ın avukatları; çiftin kitabın yazarları Omid Scobie and Carolyn Durand ile birebir ietişim kurmadıklarını savunsa da bu konuda bunun tam tersi iddialar ortaya atılıyor. Hatta tüm bu iddialar basında madde madde sıralanıp tartışmaya açılıyor.