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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 11:30 | 

İlk kez kimin 'seni seviyorum' dediğini başkaları nasıl bilebilir ki? 

İngiliz kraliyet ailesinin modern çağlarda gördüğü en ilginç gelin olan Meghan Markle, hala bütün dikkatleri de eleştiri oklarını da üzerine çekiyor.

Mega News agency, Backgrid UK, Depo Photos

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1GÜNDEMDEN BİR TÜRLÜ DÜŞMÜYORLAR
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GÜNDEMDEN BİR TÜRLÜ DÜŞMÜYORLAR

Geçtiğimiz 31 Mart'ta son resmi görevlerini yerine getirip Prens Harry ile birlikte ABD'ye yerleşen Markle, gündemin ilk sıralarından bir türlü düşmüyor.

2YAYIN GRUBUNA DAVA AÇTILAR
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YAYIN GRUBUNA DAVA AÇTILAR

Son olarak da kendisine ait özel bilgileri haber yaptığı için bir yayın grubuna karşı açılan davayla gündeme geldi Prens Harry Meghan Markle çifti. Fakat bu davanın ilk duruşmasından beklemediği bir karar çıktı.

3ÖN DURUŞMA ONLAR İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
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ÖN DURUŞMA ONLAR İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Markle'ın babasına yazdığı mektubu haber yapan yayın kuruluşuna "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle dava açan Harry ve Meghan Markle ilk duruşmada beklediklerini bulamadı. Geçtiğimiz hafta yapılan ön duruşmada yayıncı şirket haklı bulundu.

4HAKLARINDAKİ KİTAP OLAY YARATTI
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HAKLARINDAKİ KİTAP OLAY YARATTI

Bu gelişmenin ardından kısa bir süre önce piyasaya çıkan Finding Freedom adlı kitapla ve o kitapta yer alan özel bilgilerle ilgili iddialar bir kez daha gündeme geldi.

5TARTIŞMAYA AÇILDI
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TARTIŞMAYA AÇILDI

Her ne kadar Prens Harry ve Meghan Markle'ın avukatları; çiftin kitabın yazarları Omid Scobie and Carolyn Durand ile birebir ietişim kurmadıklarını savunsa da bu konuda bunun tam tersi iddialar ortaya atılıyor. Hatta tüm bu iddialar basında madde madde sıralanıp tartışmaya açılıyor.

6MEGHAN TAKTİĞİ
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MEGHAN TAKTİĞİ

İngiliz magazin basınının iddiasına göre kendisi aleyhine her gün onlarca makale yayınlayan kuruluşlara karşı Meghan Markle farklı bir taktik uyguladı.

7BİLGİLERİ KENDİSİ SIZDIRDI
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BİLGİLERİ KENDİSİ SIZDIRDI

Resmi halkla ilişkiler birimini ya da sözcülerini kullanmak yerine yakın çevresi ve arkadaşları aracılığıyla kendisi hakkında olumu yazılar kaleme alacak kişilere bilgi sızdırdı Markle.

8OLUMLU İMAJ YARATMAYA ÇALIŞTI İDDİASI
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OLUMLU İMAJ YARATMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

Özellikle de Finding Freedom adlı kitabın yazarları Omid Scobie and Carolyn Durand'a. Bu şekilde başından beri kendisi hakkında oluşturulan olumsuz imajı değiştirip yerine daha farklı ve daha olumlu bir görüntü yaratmayı amaçladı.

9YAZARLARLA İŞBİRLİĞİ YAPTILAR İDDİASI
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YAZARLARLA İŞBİRLİĞİ YAPTILAR İDDİASI

İddialara göre Finding Freedom adlı kitabın öyle bölümleri var ki oradaki bilgileri Prens Harry ile Meghan Markle dışında başka kimsenin bilmesi ya da yazarların bunlara ulaşması mümkün değil. 

10ONLAR ANLATMADAN KİMSE BİLEMEZ
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ONLAR ANLATMADAN KİMSE BİLEMEZ

İngiliz basını bu konuda 49 maddelik bir liste hazırladı ve bunların direkt olarak anlatılmadığı sürece kimse tarafından bilinmesinin mümkün olmadığını savundu.

11İŞTE O SORULAR
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İŞTE O SORULAR

Bu maddeler arasında Prens Harry ile Meghan Markle'ın flört ettiği dönemlerde ilk kimin diğerine "seni seviyorum" dediği, oğulları Archie için belirledikleri doğum planı, tatilleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler, annesi Doria Ragland'ın kişisel geçmişi, Prens Harry ile evinde gerçekleşen ikinci buluşmada yaşananlar gibi çok özel konular da bulunuyor.

12 YAZARLARA BİLGİ SIZDIRDI
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YAZARLARA BİLGİ SIZDIRDI

Basının iddiasına göre Prens Harry ve Meghan Markle bütün bu özel bilgilere, Finding Freedom adlı kitabın yazarlarının ulaşmasını sağladı. Yani onlarla işbirliği yaptı.

13ARKADAŞLARI ARACILIĞIYLA
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ARKADAŞLARI ARACILIĞIYLA

Bunu da arkadaşları aracılığıyla sağladı. Yani Prens Harry ile Meghan Markle'ın arkadaşları "gayri resmi basınla ilişkiler temsilcisi" olarak görev yaptı. 

14ASIL DURUŞMA GELECEK YIL
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ASIL DURUŞMA GELECEK YIL

 Prens Harry ile Meghan Markle'ın avukatları tüm bu iddiaları yalanladı. Markle'ın babası Thomas ile mektuplaşmasını haber yapan basın kurumuyan karşı çiftin açtığı davanın asıl duruşmaları ise önümüzdeki ocak ayında başlıyor.

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