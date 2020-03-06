Meghan Markle ve Prens Harry, iki ay sonra ilk kez el ele Londra'da

Bir süredir İngiliz kraliyet ailesinin de tıpkı İsveç'te olduğu gibi küçülmeye gideceği konuşuluyordu. İsveç kralı, veliaht olan kızı Prenses Victoria ve onun ailesi dışındaki diğer iki çocuğunu ve onların ailelerini kraliyet ailesinin dışında bırakmıştı. Herkes İngiltere'de de benzer bir durum yaşanacağını düşünürken olaylar bambaşka bir boyuta kaydı.