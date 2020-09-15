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Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 11:35 | 

Meghan Markle ve Prens Harry: Her şeyi reklam uğruna yapmış

Britanya'dan ve İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları büyük olay olan Meghan Markle ve Prens Harry ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor.

Mega News Agency, Splash News

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1KRALİÇE ENGELLEDİ
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KRALİÇE ENGELLEDİ

Meghan Markle ile Prens Harry, ABD'de yeni hayatlarına başladılar. Fakat çiftle ilgili çarpıcı iddialar da ardı ardına ortaya atılıyor. Bunlardan biri de aileden ayrılık kararının öncesinde Markle'ın atmak istediği ve kraliçe tarafından engellenen bir adım.

2REKLAM ANLAŞMALARI YAPMAYA ÇALIŞTILAR
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REKLAM ANLAŞMALARI YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Meghan and Harry: The Real Story adlı kitabıyla tanınan kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Lady Colin Campbell, Markle ile Prens'in ayrılık kararından önce bazı reklam anlaşmaları yapmaya çalıştığını ancak buna Kraliçe 2. Elizabeth tarafından izin verilmediğini ileri sürdü.

3AİLENİN BUNU KABUL ETMESİNİN İMKANI YOKTU
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 'AİLENİN BUNU KABUL ETMESİNİN İMKANI YOKTU'

Daily Star gazetesine konuşan Lady Campbell, çiftin yapmaya çalıştığı ve kulağına giden bazı reklam anlaşmalarının gülünç olduğunu belirterek "Sanırım, kraliyet ailesinin bunu kabul etmesinin imkanı ve ihtimali yoktu" diye konuştu.

4MEGHAN ÖNCÜLÜK ETTİ
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MEGHAN ÖNCÜLÜK ETTİ

Campbell, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp, ekonomik açıdan bağımsız olma kararına Meghan Markle'ın öncülük ettiğini savundu.

5MEGHAN BUNA İZİN VERMEDİ
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'MEGHAN BUNA İZİN VERMEDİ'

Lady Colin Campbell, Meghan Markle'ın; kocası Prens Harry'nin özel hayatı üzerinde yaptırım gücü elde ettiğini de ileri sürerek "Meghan buna izin vermedi, Meghan buna izin vermedi, o bir operatördü" diye konuştu.

6KRALİYET AİLESİ ÜYESİ OLMAYI KENDİ ÇIKARLARINA KULLANMAK İSTEDİLER
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KRALİYET AİLESİ ÜYESİ OLMAYI KENDİ ÇIKARLARINA KULLANMAK İSTEDİLER

Meghan Markle ile kraliyet ailesinin geri kalan üyeleri arasındaki gerilimin, çiftin evliliğinden çok kısa bir süre sonra iyice ortaya çıktığını savunan yazar "Tüm aile ve özellikle de Kraliçe, çiftin kraliyet ailesi üyesi olmalarını kendi faydalarına kullanmalarına izin vermedi" dedi.

7AYRILIK KARARINDA ETKİLİ OLDU
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AYRILIK KARARINDA ETKİLİ OLDU

Lady Colin Campbell'a göre Kraliçe 2. Elizabeth'in bu isteklerine izin vermemesi de çiftin aileden ayrılık kararı almasında etkili oldu.

8TARAFSIZ OLMAK GEREK
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TARAFSIZ OLMAK GEREK

Yazar Campbell, kraliyet ailesi üyesi olan bir kişinin politikanın da bu tür reklam faaliyelerinin de üstünde ve tarafsız olması gerektiğini hatırlattı.

9150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
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150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Aileden ayrıldıktan sonra Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'ye yerleşti. Son olarak da bir TV kanalıyla imzaladıkları 150 milyon dolarlık anlaşmayla gündeme geldi.

10UMUT VEREN PROJELER
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UMUT VEREN PROJELER

Harry ve Meghan, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Bilgi verici içeriklerin yanı sıra umut veren projelere de odaklanacağız. Yeni birer ebeveyn olarak, ilham verici aile programları da bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

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