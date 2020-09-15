Meghan Markle ve Prens Harry: Her şeyi reklam uğruna yapmış

KRALİÇE ENGELLEDİ Meghan Markle ile Prens Harry, ABD'de yeni hayatlarına başladılar. Fakat çiftle ilgili çarpıcı iddialar da ardı ardına ortaya atılıyor. Bunlardan biri de aileden ayrılık kararının öncesinde Markle'ın atmak istediği ve kraliçe tarafından engellenen bir adım.