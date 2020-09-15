Meghan Markle ve Prens Harry: Her şeyi reklam uğruna yapmış
Britanya'dan ve İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları büyük olay olan Meghan Markle ve Prens Harry ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor.
Mega News Agency, Splash News
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KRALİÇE ENGELLEDİ
Meghan Markle ile Prens Harry, ABD'de yeni hayatlarına başladılar. Fakat çiftle ilgili çarpıcı iddialar da ardı ardına ortaya atılıyor. Bunlardan biri de aileden ayrılık kararının öncesinde Markle'ın atmak istediği ve kraliçe tarafından engellenen bir adım.
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REKLAM ANLAŞMALARI YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Meghan and Harry: The Real Story adlı kitabıyla tanınan kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Lady Colin Campbell, Markle ile Prens'in ayrılık kararından önce bazı reklam anlaşmaları yapmaya çalıştığını ancak buna Kraliçe 2. Elizabeth tarafından izin verilmediğini ileri sürdü.
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'AİLENİN BUNU KABUL ETMESİNİN İMKANI YOKTU'
Daily Star gazetesine konuşan Lady Campbell, çiftin yapmaya çalıştığı ve kulağına giden bazı reklam anlaşmalarının gülünç olduğunu belirterek "Sanırım, kraliyet ailesinin bunu kabul etmesinin imkanı ve ihtimali yoktu" diye konuştu.
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MEGHAN ÖNCÜLÜK ETTİ
Campbell, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp, ekonomik açıdan bağımsız olma kararına Meghan Markle'ın öncülük ettiğini savundu.
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'MEGHAN BUNA İZİN VERMEDİ'
Lady Colin Campbell, Meghan Markle'ın; kocası Prens Harry'nin özel hayatı üzerinde yaptırım gücü elde ettiğini de ileri sürerek "Meghan buna izin vermedi, Meghan buna izin vermedi, o bir operatördü" diye konuştu.
Meghan Markle ile kraliyet ailesinin geri kalan üyeleri arasındaki gerilimin, çiftin evliliğinden çok kısa bir süre sonra iyice ortaya çıktığını savunan yazar "Tüm aile ve özellikle de Kraliçe, çiftin kraliyet ailesi üyesi olmalarını kendi faydalarına kullanmalarına izin vermedi" dedi.
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AYRILIK KARARINDA ETKİLİ OLDU
Lady Colin Campbell'a göre Kraliçe 2. Elizabeth'in bu isteklerine izin vermemesi de çiftin aileden ayrılık kararı almasında etkili oldu.
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TARAFSIZ OLMAK GEREK
Yazar Campbell, kraliyet ailesi üyesi olan bir kişinin politikanın da bu tür reklam faaliyelerinin de üstünde ve tarafsız olması gerektiğini hatırlattı.
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150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
Aileden ayrıldıktan sonra Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'ye yerleşti. Son olarak da bir TV kanalıyla imzaladıkları 150 milyon dolarlık anlaşmayla gündeme geldi.
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UMUT VEREN PROJELER
Harry ve Meghan, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Bilgi verici içeriklerin yanı sıra umut veren projelere de odaklanacağız. Yeni birer ebeveyn olarak, ilham verici aile programları da bizim için önemli” ifadelerini kullandı.