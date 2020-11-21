Şaşırtan gelişme: Bir gece yarısı eşyaları boşalttılar
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Mega News Agency
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BU KADARI BEKLENMİYORDU
Basına da yansıyan bu iddialara göre çift, beklenmedik bir adım attı.
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ANAHTARLARI TESLİM ETTİLER
İngiliz basınının ileri sürdüğüne göre Prens Harry ile Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kendilerine düğün hediyesi olarak verilen Frogmare Cottage'i, Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbanks'e teslim etti.
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NEREDEYSE HİÇ OTURMADILAR
Basında yer alan haberlere göre Harry ile Meghan, milyonlar ödeyip restore ettirdikleri sonra da neredeyse hiç oturmadıkları bu mülkte kalan eşyalarını da bir gece yarısı el ayak çekildikten sonra boşalttı.
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EŞYALARI GECE YARISI ÇIKARILDI
Meghan Markle ile Prens Harry'nin Frogmore Cottage'da kalan eşyalarını Santa Barbara'da satın aldıkları malikaneyi naklettirdikleri ileri sürüldü. Bu gelişme de "Harry ile Meghan, kesinlikle İngiltere'ye geri dönmeyi düşünmüyor" yorumlarına neden oldu.
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Teknik olarak Frogmore Cottage, Prens Harry ile Meghan'ın İngiltere'deki evi. Fakat bu son adımla çiftin buraya dönmeyi düşünmediğinin bir kez daha altı çizildi.
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HARRY, KUZENİ VE KOCASINA BIRAKTI
Prens Harry'nin amcası Andrew'nun iki kızından biri olan Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank'in iki hafta önce Frogmore Cottage'a taşındığı da iddialar arasında.
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BEBEKLERİNİ BURADA BÜYÜTECEKLER
İki yıl önce evlenen 30 yaşındaki Eugenie ile 34 yaşındaki Brooksbank, kısa bir süre önce bir bebek beklediklerini duyurdu. Çiftin, yeni doğacak bebeklerini burada büyütmeyi planladığı konuşuluyor.
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AİLENİN BİRÇOK ÜYESİ KENSINGTON'DA YAŞIYOR
Prens Harry ile Meghan Markle, evlendiklerinde Kensington Sarayı'nda kendilerine ayrılan bir mülkte yaşıyordu. Prens William, Kate Middleton ve çocukları da dahil ailenin birçok üyesi bu mülkte kendilerine ayrılan binalarda yaşıyor.
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KRALİÇE'NİN HEDİYESİ
Harry'nin bekarlığında da yaşadığı bu eve taşınan çift, bir bebek beklediklerini öğrenince Frogmore Cottage'e taşınmaya karar verdi.
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KARDEŞLER ARASI GERİLİM
Bu dönemde Prens Harry ile Prens William arasındaki gerilim de iyice su yüzüne çıkmıştı. Önce sosyal medya sayfalarını, sonra yardım vakıflarını ayıran iki kardeş en sonunda evlerini de ayırdı.
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BÜYÜK YENİLENME
Harry ile Meghan, doğacak bebeklerini Frogmare Cottage'da büyütmek istediklerini belirtip burada kapsamlı bir renovasyon başlattı.
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AYRILIK KARARI GELDİ
Fakat bütün işlemler bittiğinde de ülkeden ve aileden ayrılmaya karar verdiklerini açıkladılar. Bu durum da büyük tartışmalara neden oldu.
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TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI
Çünkü çift, buranın yenilenmesi için kraliyet bütçesinden 2.4 milyon sterlin almıştı. Bu durum, vergi mükelleflerinin tepkisine yol açtı.
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PARAYI GERİ ÖDEDİLER
Daha sonra Harry ile Meghan'ın, Windsor'da bulunan bu mülkün yenilenmesi sırasında harcanan bu parayı ödedi. Çiftin bir sözcüsü yaptığı açıklamada, Harry'nin Kraliyet Ailesi'ne giden kamu parası 'Sovereign Grant'e katkıda bulunduğunu söyledi.
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SÖZCÜ AÇIKLADI
Sözcü, katkının Kraliçe II. Elizabeth'in Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin yakınındaki Frogmore Cottage'ın yenileme masraflarını tamamen karşıladığını ekledi.