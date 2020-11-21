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Hürriyet
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Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 10:59 | 

Şaşırtan gelişme: Bir gece yarısı eşyaları boşalttılar

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Mega News Agency 

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1BU KADARI BEKLENMİYORDU
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BU KADARI BEKLENMİYORDU

Basına da yansıyan bu iddialara göre çift, beklenmedik bir adım attı.

2ANAHTARLARI TESLİM ETTİLER
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ANAHTARLARI TESLİM ETTİLER

İngiliz basınının ileri sürdüğüne göre Prens Harry ile Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kendilerine düğün hediyesi olarak verilen Frogmare Cottage'i, Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbanks'e teslim etti.

3NEREDEYSE HİÇ OTURMADILAR
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NEREDEYSE HİÇ OTURMADILAR

Basında yer alan haberlere göre Harry ile Meghan, milyonlar ödeyip restore ettirdikleri sonra da neredeyse hiç oturmadıkları bu mülkte kalan eşyalarını da bir gece yarısı el ayak çekildikten sonra boşalttı.

4EŞYALARI GECE YARISI ÇIKARILDI
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EŞYALARI GECE YARISI ÇIKARILDI

Meghan Markle ile Prens Harry'nin Frogmore Cottage'da kalan eşyalarını Santa Barbara'da satın aldıkları malikaneyi naklettirdikleri ileri sürüldü. Bu gelişme de "Harry ile Meghan, kesinlikle İngiltere'ye geri dönmeyi düşünmüyor" yorumlarına neden oldu.

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Teknik olarak Frogmore Cottage, Prens Harry ile Meghan'ın İngiltere'deki evi. Fakat bu son adımla çiftin buraya dönmeyi düşünmediğinin bir kez daha altı çizildi.

6HARRY, KUZENİ VE KOCASINA BIRAKTI
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HARRY, KUZENİ VE KOCASINA BIRAKTI

Prens Harry'nin amcası Andrew'nun iki kızından biri olan Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank'in iki hafta önce Frogmore Cottage'a taşındığı da iddialar arasında.

7BEBEKLERİNİ BURADA BÜYÜTECEKLER
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BEBEKLERİNİ BURADA BÜYÜTECEKLER

İki yıl önce evlenen 30 yaşındaki Eugenie ile 34 yaşındaki Brooksbank, kısa bir süre önce bir bebek beklediklerini duyurdu. Çiftin, yeni doğacak bebeklerini burada büyütmeyi planladığı konuşuluyor.

8AİLENİN BİRÇOK ÜYESİ KENSINGTONDA YAŞIYOR
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AİLENİN BİRÇOK ÜYESİ KENSINGTON'DA YAŞIYOR

Prens Harry ile Meghan Markle, evlendiklerinde Kensington Sarayı'nda kendilerine ayrılan bir mülkte yaşıyordu. Prens William, Kate Middleton ve çocukları da dahil ailenin birçok üyesi bu mülkte kendilerine ayrılan binalarda yaşıyor.

9KRALİÇENİN HEDİYESİ
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KRALİÇE'NİN HEDİYESİ

Harry'nin bekarlığında da yaşadığı bu eve taşınan çift, bir bebek beklediklerini öğrenince Frogmore Cottage'e taşınmaya karar verdi.

10KARDEŞLER ARASI GERİLİM
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KARDEŞLER ARASI GERİLİM

Bu dönemde Prens Harry ile Prens William arasındaki gerilim de iyice su yüzüne çıkmıştı. Önce sosyal medya sayfalarını, sonra yardım vakıflarını ayıran iki kardeş en sonunda evlerini de ayırdı.

11BÜYÜK YENİLENME
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BÜYÜK YENİLENME

Harry ile Meghan, doğacak bebeklerini Frogmare Cottage'da büyütmek istediklerini belirtip burada kapsamlı bir renovasyon başlattı.

12AYRILIK KARARI GELDİ
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AYRILIK KARARI GELDİ

Fakat bütün işlemler bittiğinde de ülkeden ve aileden ayrılmaya karar verdiklerini açıkladılar. Bu durum da büyük tartışmalara neden oldu. 

13TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI
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TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI

Çünkü çift, buranın yenilenmesi için kraliyet bütçesinden 2.4 milyon sterlin almıştı. Bu durum, vergi mükelleflerinin tepkisine yol açtı.

14PARAYI GERİ ÖDEDİLER
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PARAYI GERİ ÖDEDİLER

Daha sonra Harry ile Meghan'ın, Windsor'da bulunan bu mülkün yenilenmesi sırasında harcanan bu parayı ödedi. Çiftin bir sözcüsü yaptığı açıklamada, Harry'nin Kraliyet Ailesi'ne giden kamu parası 'Sovereign Grant'e katkıda bulunduğunu söyledi. 

15SÖZCÜ AÇIKLADI
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SÖZCÜ AÇIKLADI

Sözcü, katkının Kraliçe II. Elizabeth'in Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin yakınındaki Frogmore Cottage'ın yenileme masraflarını tamamen karşıladığını ekledi. 

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