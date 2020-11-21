Şaşırtan gelişme: Bir gece yarısı eşyaları boşalttılar

AİLENİN BİRÇOK ÜYESİ KENSINGTON'DA YAŞIYOR Prens Harry ile Meghan Markle, evlendiklerinde Kensington Sarayı'nda kendilerine ayrılan bir mülkte yaşıyordu. Prens William, Kate Middleton ve çocukları da dahil ailenin birçok üyesi bu mülkte kendilerine ayrılan binalarda yaşıyor.