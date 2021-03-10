Kraliçe unvanlarını geri mi alıyor? Meghan, Harry ile Kate'in dostluğunu kıskandı mı?
Meghan Markle ve Prens Harry'nin İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan bir yıl sonra Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın yankıları bitmek bilmiyor. Röportajın en ağır bölümü ise Meghan Markle'ın kraliyet ailesini, oğlu Archie'nin ten rengi üzerinden ırkçılıkla suçlamasıydı. Fakat röportajda Markle ile Prens Harry'nin, İngiliz kraliyet ailesine yönelik başka açıklamaları da vardı.
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AYRINTILARDAN YOLA ÇIKARAK ORTAYA ATILAN İDDİALAR
Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth de röportajın ardından çok beklenen açıklamasını yaptı. İşte o açıklamada yer alan bir ayrıntı ve Meghan ile Harry'nin röportajdaki sözlerindeki başka ayrıntılar, yeni iddiaları da gündeme getirdi.
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SADECE İSİMLERİ YAZILIYDI
Açıklamasında "Tüm Kraliyet Ailesi, Harry ve Meghan'ın son birkaç yılının nasıl zorlu geçtiğini tüm boyutlarıyla öğrenmekten üzüntü duyuyor" diyen Kraliçe 2. Elizabeth, ırkçılık suçlamalarının aile içinde görüşüleceğini belirttikten sonra da "Harry, Meghan ve Archie'nin her zaman çok sevilen aile üyeleri olacağını" belirtti. İşte bu ifadelerdeki bir ayrıntı, Kraliçe, Harry ile Meghan'ın Dük ve Düşes unvanlarını ellerinden almaya hazırlandığı iddialarını gündeme getirdi.
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KUTLAMA MESAJINDA 'DÜŞES' UNVANI YAZILIYORDU
Buckingham Sarayı tarafından daha öce yapılan açıklamalarda her ikisinden de Sussex Dükü ve Düşesi olarak söz ediliyordu. Buckingham Sarayı'nın resmi Instagram hesabında, Markle'ın 4 Ağustos'taki doğum gününü kutlama mesajında, "Sussex Düşesi" ifadesi yer almıştı. Ancak, Kraliçe 2, Elizabeth'in, Markle ile Prens Harry'nin Oprah Winfrey röportajından sonra yaptığı açıklamada çiftten sadece "Harry ve Meghan" olarak söz edilmesini, çiftin Dük ve Düşes unvanlarının geri alınmasına hazırlık olarak yorumlayanlar da oldu. Aynı açıklamada Kraliçe 2. Elizabeth'in, çiftin yakında dünyaya gelecek ikinci bebeklerini kutlamaması da dikkat çekti. Buckingham Sarayı, daha önce de çiftin bir süre sonra dünyaya gelecek olan bebeğine ilişkin bir kutlama mesajı yayınlamamıştı. Gelenek olduğu üzere, Buckingham Sarayı, bu gibi durumlarda resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.
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KATE'DEN SIK SIK SÖZ ETTİ
Bu arada, Meghan Markle ile Prens Harry'nin Oprah Winfrey röportajında en çok gündeme gelen kişilerden biri de Prens William'ın eşi Kate Middleton'dı.
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SIKI DOSTLUK RAHATSIZ ETTİ İDDİASI
Markle'ın sık sık ondan söz etmesi de bazı çevreler tarafından "takıntı" olarak nitelendirildi ve Markle'ın, William, Kate ve Harry arasında evlilikten önceki yakın dostluklarına da pek sıcak bakmadığı ileri sürüldü. Bu iddiayı ortaya atanlardan biri de Daily Mail'in köşe yazarı Richard Kaye.
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ESKİ İDDİALAR YENİDEN GÜNDEMDE
Kaye, kaleme aldığı yazıda, iki kardeş arasındaki gerilimin ilk ortaya çıktığı dönemde çok konuşulan "sorunun nedeni Kate ile Meghan arasındaki anlaşmazlık mı?" iddiasını da tekrar gündeme getirdi.
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KİM KİMİ AĞLATTI?
Markle, Winfrey röportajında daha önce Prens Harry ile düğün hazırlıkları sırasında Kate Middleton'ı ağlattığına dair haberleri hatırlatıp, her şeyin tam tersi geliştiğini, ağlatanın Kate, ağlayanın da kendisi olduğunu anlattı. Markle; Middleton'ın daha sonra kendisine çiçek gönderip özür dilediğini de ekledi.
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RÖPORTAJDAN SONRA TUHAF İDDİA
Markle'ın bu sözlerinden sonra, The Times gazetesi de tuhaf bir iddia ortaya attı. Buna göre Meghan Markle, çiçekleri fırlatıp kapıyı da Kate'in yüzüne çarptı. Her iki çift de bir süre Kensington Sarayı'nın kompleksi içinde kendilerine ait konutlarda yaşıyordu. Harry ile Meghan daha sonra oradan ayrılıp Frogmore Cottage'a taşındı. Ama orada da uzun süre oturmadan önce Kanada'ya sonra ABD'ye taşındı.
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'MUHTEŞEM DÖRTLÜ' KISA SÜREDE TARİHE KARIŞTI
Prens William, Kate Middleton ve Prens Harry, bir dönem birlikte katıldıkları etkinliklerde sergiledikleri sıkı dostlukla gündeme geliyordu. İngiliz kraliyet ailesinin genç yüzleri olarak tanınan üçlü, daha sonra aralarına Meghan Markle'ın da katılmasıyla "muhteşem dörtlü" olarak anılmaya başlanmıştı. Fakat geçen zaman içinde bu durum değişti.
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'ZALİMLİĞE UĞRAMAKLA IRKÇILIĞA UĞRAMAK AYNI ŞEY DEĞİL'
Markle, Winfrey röportajının ekrana gelmeyen ama daha sonra yayınlanan bir bölümünde de geçmişte, özellikle de Prens William ile evlenmesinden önce Kate'e de basının zalimce davrandığını, yıllar boyunca evlenme teklifi almadığı için "bekleyen Kate "diye adlandırıldığını belirtti. Bunun zor bir durum olduğumu anlatan Markle, kendisinin karşılaştığının ise farklı olduğunun altını çizdi. Markle "Zalimlik ve ırkçılık aynı şey değil" diye konuştu.
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O GEZİDE MEGHAN YILDIZLAŞTI
Oprah Winfrey röportajında, Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte çıktıkları Avustralya ve Güney Pasifik turundan sonra Prens William ile Kate Middleton'ın durumlarını değiştirdiğini de ileri sürdü. Bu gezinin de William ile Kate'in aile içindeki ve halkın gözündeki konumunu gölgede bıraktığını ileri sürdü.
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HABER SIZDIRMAKLA SUÇLADI
Winfrey, röportajının tanıtım fragmanlarından birinde yer alan bir bölümde, İngiliz kraliyet ailesini kendileri hakkında yalan söylemekle suçlayan Markle, bu kez de iddialara göre, eltisi, Prens William'ın eşi Kate Middleton ile kayınpederi Prens Charles ile onun eşi Camilla Parker Bowles'u koydu hedef tahtasına. Markle, bu üç kişinin kendisi ve Harry ile ilgili haberleri basına sızdırdığını ileri sürdü.
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ÖRNEKLER DE GÖSTERİLDİ
Markle'ın "Prens Charles, Camilla Parker Bowles ve Kate Middleton'ı kendileriyle ilgili haberleri basına sızdırmakla suçladığı" olaylara çeşitli örnekler de gösterildi. 2018 yılında Harry ile Meghan'ın düğün provaları sırasında Middleton'ın gözyaşlarına boğulduğu haberlerinin de bunlardan biri olduğu ileri sürüldü.