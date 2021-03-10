Kraliçe unvanlarını geri mi alıyor?  Meghan, Harry ile Kate'in dostluğunu kıskandı mı?

KUTLAMA MESAJINDA 'DÜŞES' UNVANI YAZILIYORDU Buckingham Sarayı tarafından daha öce yapılan açıklamalarda her ikisinden de Sussex Dükü ve Düşesi olarak söz ediliyordu. Buckingham Sarayı'nın resmi Instagram hesabında, Markle'ın 4 Ağustos'taki doğum gününü kutlama mesajında, "Sussex Düşesi" ifadesi yer almıştı. Ancak, Kraliçe 2, Elizabeth'in, Markle ile Prens Harry'nin Oprah Winfrey röportajından sonra yaptığı açıklamada çiftten sadece "Harry ve Meghan" olarak söz edilmesini, çiftin Dük ve Düşes unvanlarının geri alınmasına hazırlık olarak yorumlayanlar da oldu. Aynı açıklamada Kraliçe 2. Elizabeth'in, çiftin yakında dünyaya gelecek ikinci bebeklerini kutlamaması da dikkat çekti. Buckingham Sarayı, daha önce de çiftin bir süre sonra dünyaya gelecek olan bebeğine ilişkin bir kutlama mesajı yayınlamamıştı. Gelenek olduğu üzere, Buckingham Sarayı, bu gibi durumlarda resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.