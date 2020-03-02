Meghan Markle neredeyse yalvardı: Ne olur bulun bana!

Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce oyunculuk yapıyordu. Bir dönem TV yarışmalarında hosteslik de yapan Markle, Suits dizisiyle adını duyurmuştu. Fakat sonra Prens Harry ile evlenmeye karar verince kariyerine de nokta koydu. 2018 yılında evlenen ve geçen yıl Archie adında bir bebekleri olan çift, bu yılın ilk ayında kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp finansal olarak bağımsız bir hayat sürdürmeye karar verdiklerini açıklamıştı. Çift, Londra'dan Kanada'nın Vancouver adasına taşındı. Bu ay da son görevlerini yapmak için Londra'ya döndüler. 31 Mart'tan itibaren de kraliyet ailesi üyeliğinden resmi olarak ayrılacaklar.