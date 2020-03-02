Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 12:23,
Meghan Markle neredeyse yalvardı: Ne olur bulun bana!
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılığı olay olan Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. 31 Mart'tan itibaren resmi olarak da aileden kopacak olan Markle ve Prens Harry'nin belirttikleri gibi "finansal bağımsızlığı" nasıl elde edecekleri, nereden para kazanacakları da merak konusu. Zaten çiftle ilgili söylentiler de en çok bu noktada odaklanıyor. En çok konuşulan konu ise eski bir oyuncu olan Markle'ın mesleğine geri dönmek istediği.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle, birlikte çalıştığı temsilciye kendisine bir "süper kahraman" rolü bulması için neredeyse yalvardı. İleri sürülenlere göre Markle'ın temsilcisi Nick Collins, bu tür bir rol bulmak için ünlü yapım şirketleriyle görüşmeler yapıyor. Bu arada Disney ile ilgili başka bir iddia da basına yansıdı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre ünlü firmanın Markle ile çalışmak konusundaki planları son derece sınırlı. Disney, son günlerde çok fazla tartışmalı konuların odağında olduğu için Meghan Markle ile çalışmaya çok da sıcak bakmıyor. Adını vermek istemeyen bir film yapımcısı bu konudaki yaklaşımı "Meghan'ın Disney'e, Disney'in Meghan'a olduğundan daha fazla ihtiyacı var" diye konuştu.
Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce oyunculuk yapıyordu. Bir dönem TV yarışmalarında hosteslik de yapan Markle, Suits dizisiyle adını duyurmuştu. Fakat sonra Prens Harry ile evlenmeye karar verince kariyerine de nokta koydu. 2018 yılında evlenen ve geçen yıl Archie adında bir bebekleri olan çift, bu yılın ilk ayında kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp finansal olarak bağımsız bir hayat sürdürmeye karar verdiklerini açıklamıştı. Çift, Londra'dan Kanada'nın Vancouver adasına taşındı. Bu ay da son görevlerini yapmak için Londra'ya döndüler. 31 Mart'tan itibaren de kraliyet ailesi üyeliğinden resmi olarak ayrılacaklar.
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