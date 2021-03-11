KapÄ±sÄ±nÄ±n önünde hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektirdiÄŸi sarayÄ± üç yÄ±lda darmadaÄŸÄ±n etti
"DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan kadÄ±nÄ± kim?" diye sorulduÄŸunda akla gelen ilk isimlerden biri Meghan Markle. 2018'de Prens Harry ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik, Saray'daki aykÄ±rÄ± tavÄ±rlarÄ±, hakkÄ±nda Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenler, sonra aileden ayrÄ±lÄ±k derken hiÃ§ gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yordu 39 yaÅŸÄ±ndaki Markle.Â
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1
HARRY Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE VERDÄ°ÄžÄ° RÃ–PORTAJ YERÄ° YERÄ°NDEN OYNATTI
Fakat Prens Harry ile birlikte Ä°ngiliz kraliyet ailesinden olaylÄ± ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bunun da Ã¼zerine Oprah Winfrey'e verdiÄŸi rÃ¶portajda sarf ettiÄŸi Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zlerle, 2021 yÄ±lÄ±na daha ÅŸimdiden damga vurdu.Â Â
2
EVLÄ°LÄ°K, HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°Â
Peki bir zamanlar yarÄ±ÅŸma programlarÄ±nda hosteslik yapan, dizilerde bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k roller oynadÄ±ktan sonra oynadÄ±ÄŸÄ± bir yapÄ±mla istediÄŸi gibi sÄ±Ã§rama yapan, Prens Harry ile evliliÄŸinden sonra da dÃ¼nyanÄ±n dikkatini Ã¼zerine atlayan Meghan Markle gerÃ§ekte kim? Gelin geÃ§miÅŸten bu gÃ¼ne geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸim eÅŸliÄŸinde eski oyuncu, yeni DÃ¼ÅŸes Meghan Markle'a biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.
3
KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NÄ°N AYKIRI GELÄ°NÄ°
Meghan Markle, Ä°ngiliz kraliyet ailesine katÄ±lan en "olaylÄ±" gelinlerden biri. TÄ±pkÄ± eltisi Kate Middleton gibi halktan biri olmasÄ±, soylu bir aileden gelmesi bir yana daha Ã¶nce evlenip boÅŸandÄ±ÄŸÄ± halde aileye kabul edilmesiyle de Ã§ok konuÅŸuldu Markle. AmerikalÄ± olmasÄ±, babasÄ±yla olumsuz iliÅŸkileri, aile baÄŸlarÄ±nÄ±n Ã§ok sÄ±kÄ± olmamasÄ± da Londra'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§inde hep gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer aldÄ±.
4
LOS ANGELES DOÄžUMLU
TV dizisi Suits'te canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Rachel Zane karakteri ile tanÄ±na Meghan Markle, 4 AÄŸustos 1981'de Los Angeles'ta dÃ¼nyaya geldi. 2003 yÄ±lÄ±nda Chicago yakÄ±nlarÄ±ndaki Northwestern Ãœniversitesinden tiyatro ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler alanÄ±nda diploma alarak mezun oldu.
5
HARRY, Ä°KÄ°NCÄ° EÅžÄ°
Kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaki kariyerine yarÄ±ÅŸma hostesi olarak baÅŸlayan Markle daha sonra dizilerde oynamaya baÅŸladÄ±. Fakat tam istediÄŸi gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± ki Prens Harry ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve 2018'de evlenmeden Ã¶nce kariyerine son verdi. Ä°lk evliliÄŸini 2011 yÄ±lÄ±nda Trevor Engelson ile yaptÄ± Markle. Fakat bu evlilik 2013 yÄ±lÄ±nda bitti.
6
Ä°KÄ°NCÄ° BEBEK GELÄ°YOR
2016'da Prens Harry ile iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ± ve iki yÄ±l sonra da evlendi. GeÃ§en yÄ±l da Archie adÄ±nÄ± verdikleri bir erkek bebekleri oldu. Ocak 2020 yÄ±lÄ±nda, Ã§ift kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã¼yeleri olarak geri adÄ±m atmayÄ± ve zamanlarÄ±nÄ± Ä°ngiltere ve Kuzey Amerika arasÄ±nda bÃ¶lmek istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡ift ayrÄ±ca hayÄ±r kurumlarÄ±nÄ± ve KraliÃ§eyi desteklemeye devam ederken finansal olarak baÄŸÄ±msÄ±z olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
7
SON GÃ–REVLERÄ°N ARDINDAN VEDA
AynÄ± ay, Ã§iftin avukatlarÄ±, paparazzi fotoÄŸraflarÄ± medyada yayÄ±nlandÄ±ktan sonra basÄ±na yasal bir uyarÄ± yaptÄ±. DÃ¼ÅŸes Markle, kÄ±demli bir kraliyet ailesi Ã¼yesi olarak DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesinde son kez Dagenham'daki Robert Clack Okulu'nu ziyaret etti. O ve eÅŸi Prens Harry 31 Mart'ta gÃ¶revlerinden resmen istifa ettiler. Åžuanda hayatlarÄ±na Los Angeles'ta devam ediyorlar.
8
'BEÅž YIL HARCAMAYA HAZIR DEÄžÄ°LSEN BÄ°R DAKÄ°KA BÄ°LE HARCAMA'Â
EÄŸer bir ÅŸey iÃ§in beÅŸ yÄ±l harcamaya hazÄ±r deÄŸilsen asla beÅŸ dakikanÄ± bile verme".... BugÃ¼nlerde Ä°ngiltere'de herkes bu sÃ¶zleri konuÅŸuyor. Bunun nedeni ise ilk bakÄ±ÅŸta modern bir peri masalÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nen bir hayatÄ±n iÃ§ine girmiÅŸken kÄ±sa zamanda her ÅŸeyi elinin tersiyle itip baÅŸka bir hayata adÄ±m atan Meghan Markle.
9
ESKÄ° EÅžÄ° BÃ–YLE TANIMLADIÂ
Markle'Ä±n sadece 2 yÄ±l evli kaldÄ±ÄŸÄ± eski kocasÄ± Trevor Engelson'Ä±n ifade ettiÄŸi bu sÃ¶zler de sanki eski dizi oyuncusu yeni dÃ¼ÅŸes Meghan Markle'Ä±n hayat felsefesinin Ã¶zeti gibi. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda olayÄ± deÄŸerlendiren birÃ§ok kÃ¶ÅŸe yazarÄ± Markle'Ä±n tam da bu cÃ¼mlede anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi davrandÄ±ÄŸÄ± konusunda hemfikir. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini de Markle'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ±n Ã¶nemli kilometre taÅŸlarÄ±nÄ± ardÄ± ardÄ±na sÄ±ralayarak Ã¶rnekliyorlar.
10
YILLAR Ã–NCE Ã–NÃœNDE FOTOÄžRAF Ã‡EKTÄ°RDÄ°ÄžÄ° SARAYA GELÄ°N GÄ°TTÄ°Â
1996 yÄ±lÄ±nda daha gencecik bir kÄ±zken arkadaÅŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Londra gezisinde Buckingham SarayÄ±'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde fotoÄŸraf Ã§ektiren Meghan Markle, yÄ±llar sonra aynÄ± saraya gelin olarak adÄ±m attÄ±.Â Hayal ettiÄŸi kabulÃ¼ gÃ¶remedi belki ama dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekarlarÄ±ndan biri olan Prens Harry'nin kalbini Ã§aldÄ± ve bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸisi oldu. Fakat sadece 20 ay geÃ§meden saraydan elini eteÄŸini Ã§ekip bambaÅŸka bir hayata doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.Â
11
GELECEÄžÄ° O ZAMANDAN BELLÄ°YDÄ°Â
David Jones, Daily Mail iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nda isimlerini belirtmeden Markle'Ä±n eski dostlarÄ±nÄ±n konu ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine de yer verdi. Onlara gÃ¶re "BugÃ¼nlerin geleceÄŸi Ã§oktan belliydi. Bu iliÅŸkinin merkezinde her zaman Meghan vardÄ±. Spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda olmak istiyordu ama kendi kurallarÄ±yla. Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlar eÅŸinin kimliÄŸinden de baÄŸÄ±msÄ±z.
12
KURALLARI KENDÄ°SÄ° BELÄ°RLEDÄ°Â
Yine yazÄ±da ifade edildiÄŸine gÃ¶re arkadaÅŸlarÄ± Meghan Markle'Ä±n hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda da kurallarÄ± kendisinin belirlemek istediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ãœstelik arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re iÅŸler aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda istediÄŸi gibi gitmediÄŸinde Markle'Ä±n ilk yaptÄ±ÄŸÄ± "oradan kaÃ§mak." BabasÄ±yla olan iliÅŸkisi, ilk evliliÄŸinin kÄ±sa sÃ¼rmesi, bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kesmesi de buna Ã¶rnek gÃ¶steriliyor.
13
TEPKÄ°LERÄ° UMURSAMADIÂ
Jones'un makalesine gÃ¶re arkadaÅŸÄ± Meghan Markle'Ä±n bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶ylesine Ã§ok olumsuz tepki alacaÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok da farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "AslÄ±nda bu tepkileri de Ã§ok umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. YÄ±llar Ã¶nce Londra gezisine birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, yÄ±llar boyu en iyi arkadaÅŸÄ± olan hatta Buckingnam SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde onunla birlikte poz veren arkadaÅŸÄ± Ninaki Priddy, niÅŸan haberi aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda Markle'Ä± 'Diana 2.0' diye nitelendirmiÅŸti.
14
DIANA'YI Ã–RNEK ALDIÂ
Bunun da nedeni vardÄ± kuÅŸkusuz. Markle, Ã¶zellikle de yardÄ±m faaliyetleri konusunda Prenses Diana'yÄ± Ã¶rnek almÄ±ÅŸtÄ±. O Londra gezisinden sonra da yardÄ±m faaliyetlerine aÄŸÄ±rlÄ±k vermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Hayran olduÄŸu Diana'nÄ±n oÄŸluyla evlendiÄŸinde de ise tÃ¼m taÅŸlar yerine oturdu.
15
HARRY ONDAN ETKÄ°LENDÄ°Â
SÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda Prens Harry'nin Meghan Markle'da en Ã§ok neden etkilendiÄŸini masaya yatÄ±ran psikologlarÄ±n deÄŸerlendirmesine dÃ¶nelim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Prens ile Markle'Ä±n tanÄ±ÅŸmasÄ±, flÃ¶rt etmesi ve evlenmesi kÄ±sa sayÄ±lacak bir zamanda gerÃ§ekleÅŸti. Prens, ailesinin hiÃ§bir uyarÄ±sÄ±nÄ± dikkate almadÄ±. Kelimenin tam anlamÄ±yla Meghan Markle'a sÄ±rÄ±lsÄ±klam aÅŸÄ±k oldu.
16
HAYATINDA GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R KADIN EKSÄ°KLÄ°ÄžÄ°Â
BirÃ§ok psikolog bunun nedenini "Prens Harry annesini Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta kaybetti. HayatÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadÄ±nÄ±n eksikliÄŸi hissediyordu. Buna ihtiyacÄ± vardÄ±" diye aÃ§Ä±klÄ±yor. Kendi Ã§abasÄ±yla bir kariyer yapan, tÄ±rnaklarÄ±yla bir yerlere gelen Meghan Markle tam da Prens Harry'nin eksikliÄŸini duyduÄŸu Ã¶zelliklere sahipti.
17
HARRY ONA KAYITSIZ KALAMADI
Sinema ve TV gibi tutunmanÄ±n zor olduÄŸu bir alanda tuttuÄŸunu koparan aynÄ± zamanda farklÄ± bir gÃ¼zelliÄŸe sahip olan Markle'a kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ± Harry. Yeni hayatlarÄ±na doÄŸru yelken aÃ§arken de en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi, elini tutacaÄŸÄ± tek kiÅŸi Meghan uzmanlara gÃ¶re.
18
FARKLI DEÄžERLENDÄ°RMELERÂ
Bu arada Ä°ngiliz medyasÄ±ndaki bazÄ± yazarlarÄ±n Meghan Markle'Ä±n gelin gittiÄŸi kraliyet ailesinden gereken desteÄŸi bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de belirtelim. Onlara gÃ¶re Markle aile tarafÄ±ndan yeteri kadar sÄ±cak karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, basÄ±n Ã¼stÃ¼ne bu kadar gitmeseydi her ÅŸey farklÄ± olabilirdi.Â