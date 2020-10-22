'İki söz söyleyen kendini uzman sanıyor'

İlişkileri başladığı günden bu yana haklarında söylenmedik bir şey kalmayan Prens Harry ile Meghan Markle hakkında en sansasyonel yorumlardan biri, biyografi yazarı Hugo Vickers'tan geldi.
Mega News Agency, Depo Photos
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MUTSUZ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ
Vickers, sözünü hiç sakınmadan, Meghan Markle'ın "Harry'ye 'kancayı atmış' bir politik aktivist olduğunu, eşi için ülkesini, ailesini, görevlerini geride bırakıp ABD'ye giden Prens'in de evlilikte son derece mutsuz olduğunu" ileri sürdü.
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'OYUNCULAR ALDATICI OLABİLİR'
Önceki gün dijital olarak gerçekleştirilen Raworths Harrogate Literature Festival'e konuşmacı olarak katılan Vickers, "Şüphe yok ki Harry normların dışında, çok egzotik ve çekici bir eşi olduğunu düşünüyor. Oyuncular, aldatıcı olabilir" diye konuştu.
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'KENDİNİ CALIFORNIA'DA YAŞAR BULDU'
Sonra da Harry ile ilgili fikirlerini açıklamayı şu sözlerle sürdürdü: "Ne yazık ki şimdi kendini ailesinden, arkadaşlarından, işinden, ordudan, bildiği her şeyden uzakta California'da yaşar buldu."
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KANCAYI ATTI VE GÖZLERİNİ KAMAŞTIRDI
Kendini "gezegendeki en bilgili kraliyet biyografisi yazarı" olarak tanıtan Hugo Vickers, Meghan Markle'in Harry'ye evlilik öncesi 'kancayı attığını' ve cazibesiyle onun gözlerini kamaştırdığını da ileri sürdü.
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'TANINMAMIŞ, HIRSLI BİR OYUNCU'
Vicker, Harry ile Meghan ilişkisi hakkında "Eğer bu işi çözerseniz, küçük bir oyuncu olan hırslı bir genç kadının Harry'i cezbettiğini görürsünüz" diye konuştu.
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'HOLLYWOOD YILDIZINA DÖNÜŞTÜ'
Vickers, Prens Harry ile yaptığı evliliğin çok da tanınmamış bir oyuncu olan Meghan Markle'ı bir Hollywood yıldızı haline dönüştürdüğünü de ileri sürdü.
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'MEGHAN ALEYHİNE KONUŞAN KENDİNİ UZMAN SANIYOR'
Hugo Vickers'ın bu sözleri de kraliyet ailesi takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Meghan Markle aleyhinde iki söz söyleyen kendini kraliyet uzmanı ilan ediyor" diye görüş bildirdi.
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ONLARA GÖRE GAYET MUTLULAR
Böyle düşününler, Harry'nin gayet mutlu göründüğünü savundu.
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HATA OLDUĞUNU SAVUNANLAR VAR
Bazıları da Vickers'ı haklı bularak Harry'nin bir zengin koca avcısıyla evlendiğini ve bunun Prens'in en büyük hatası olduğunu ileri sürdü.