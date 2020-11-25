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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 12:12 | 

Meghan Markle geçen yaz düşük yapmış

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry ile Meghan Markle hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Splash

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Archie adında bir yaşında bir bebekleri olan çift, geçen yaz ikinci bebek heyecanı yaşadı. Ama Markle düşük yapınca bu sevinçleri de kursaklarında kaldı.

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Markle, The New York Times için kaleme aldığı bir makalede geçen yaz hamile kaldığını ama düşük yaptığını ifade etti.

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Markle, oğlu Archie'nin bezini değiştirirken karnına bir kramp girdiğini ve bunun sonucunda da bebeğini düşürdüğünü anlattı.

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Markle "Kollarımda Archie ile birlikte yere düştüm. Hem kendimi hem de onu sakinleştirmek için bir ninni söylemeye başladım" diye yazdı.

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O sırada bir şeylerin ters gittiğini ve bebeğini kaybedeceğini anladığını da belirtti Markle makalesinde. 

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Markle "Birinci çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybediyordum. Saatler sonra hastane yatağında yatıyordum ve kocamın elini tutuyordum" diye yazdı.

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Markle makalesine "Onun avucunun sükunetini hissediyordum, ikimizin de gözyaşlarıyla ıslanan parmak eklemlerini öpüyordum. Soğuk beyaz duvarlara bakıyordum. Bununla nasıl başa çıkacağımızı düşünüyordum" diye makalesini tamamladı.

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