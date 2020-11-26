Meghan Markle düşük yaptığını duyurdu, övgü yağdı

YERE YUVARLANMIŞ Markle "Kollarımda Archie ile birlikte yere düştüm. Hem kendimi hem de onu sakinleştirmek için bir ninni söylemeye başladım" diye yazdı. O sırada bir şeylerin ters gittiğini ve bebeğini kaybedeceğini anladığını da belirtti Markle makalesinde. Markle "Birinci çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybediyordum. Saatler sonra hastane yatağında yatıyordum ve kocamın elini tutuyordum" diye yazdı.