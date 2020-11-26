Meghan Markle düşük yaptığını duyurdu, övgü yağdı

Kocası Prens Harry ile birlikte, İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Meghan Markle, The New York Times gazetesine yazdığı makalede geçtiğimiz yaz bir bebek düşürdüğünü anlattı. Onun yaşadığı bu acı olayı yazıya dökmesi ise kelimenin tam anlamıyla olay oldu.
Bacgkrid UK, Mega News Agency
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SAMİMİYETİ SEMPATİ TOPLADI
Markle'ın bu acı tecrübesini bu kadar açık ve samimi bir şekilde dile getirmesi, kadınlara yönelik olarak faaliyet gösteren birçok sosyal yardım ve sivil toplum kuruluşu tarafından övgüyle karşılandı.
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CESARETLENDİRİCİ BİR ADIM
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın "Paylaştığımız Kayıplar" başlıklı bu yazısı, dünya üzerinde her gün milyonlarca kadının yaşadığı, buna rağmen hala bir tabu olarak görülen hamilelik kayıpları konusunu gündeme taşıdığı için büyük bir yankı uyandırdı. Markle'ın bu itiraflarının birçok kadını, kendi deneyimlerini anlatma ve yaşadıkları acıları paylaşma konusunda cesaretlendireceği belirtildi.
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BENZER ZORUNLAR YAŞAYAN KADINLARIN SÖZCÜSÜ OLDU
Meghan Markle'ın ikinci hamileliğinin düşükle sonuçlandığını anlattığı bu makalenin basına yansımasının ardından geçmişte kendileri de aynı deneyimleri yaşayan binlerce kadın, sosyal medyada mesaj yağırdı. Hemen hemen hepsi de Markle'ı bu konuda kendilerinin sözcüsü olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.
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SOSYAL YARDIM KURULUŞLARI ÖVGÜ YAĞDIRDI
Kadınlara yönelik olarak faaliyet gösteren Petals adlı kurumun yöneticilerinden Karen Burgess "düşük yapan kadınların damgalandığını ve bu durumun aynı acıyı yaşayan birçok kadın ve erkeğin gerekli yardıma ulaşmasını engellediğini belirterek "Meghan'ın yaşadıklarını dürüstçe anlatmasının, düşükten kaynaklanan duygusal travma ve acının anlaşılması konusunda yardımcı olduğunu" söyledi.
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ONLARLA İLETİŞİM KURMUŞ
Düşük, ölü doğum, erken doğum gibi sorunlar yaşayan kadınlar için bir sosyal medya platformu olan Peanut'ın kurucusu Michelle Kennedy de Düşes'in kendileriyle kişisel olarak iletişim kurduğunu da belirtti.
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İTİRAFIYLA TABULARI YIKTI
Kennedy, Meghan Markle'ın kraliyet ailesinde muhtemelen başka kadınların da yaşadığı, ancak dile getirmediği bir sorunu açıkça anlatmasının bu konuda atılmış cesur bir adım olduğunu belitti. Meghan Markle'ın yaşadığı düşük olayını ve sonrasında hisettiği derin acıyı anlatarak bir tabuyu da yıktığı da belirtildi.
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YAŞADIKLARINI BİR MAKALEDE ANLATTI
Markle, The New York Times içihn kaleme aldığı "Paylaştığımız Kayıplar" başlıklı yazıda ikinci bebeğini nasıl düşürdüğünü anlatmıştı. Yazısında "Belki de iyileşmeye giden yol, şu basit kelimelerle başlar: 'Sen iyi misin?' diye yazmış ve ikinci hamileliğinin düşükle sonuçlanmasını ayrıntılarıyla anlatmıştı.
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MUTLULUK YARIM KALDI
Archie adında bir yaşında bir bebekleri olan Meghan Markle ve Prens Harry, geçen yaz ikinci bebek heyecanı yaşadı. Ama Markle düşük yapınca bu sevinçleri de kursaklarında kaldı.
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OĞLUNUN BEZİNİ DEĞİŞTİRİRKEN
Markle, The New York Times için kaleme aldığı bir makalede geçen yaz hamile kaldığını ama düşük yaptığını ifade etti. Meghan Markle, oğlu Archie'nin bezini değiştirirken karnına keskin bir kramp girdiğini ve bunun sonucunda da bebeğini düşürdüğünü anlattı.
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YERE YUVARLANMIŞ
Markle "Kollarımda Archie ile birlikte yere düştüm. Hem kendimi hem de onu sakinleştirmek için bir ninni söylemeye başladım" diye yazdı. O sırada bir şeylerin ters gittiğini ve bebeğini kaybedeceğini anladığını da belirtti Markle makalesinde. Markle "Birinci çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybediyordum. Saatler sonra hastane yatağında yatıyordum ve kocamın elini tutuyordum" diye yazdı.
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BİRLİKTE GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Markle makalesine "Onun avucunun sükunetini hissediyordum, ikimizin de gözyaşlarıyla ıslanan parmak eklemlerini öpüyordum. Soğuk beyaz duvarlara bakıyordum. Bununla nasıl başa çıkacağımızı düşünüyordum" diye makalesini tamamladı.
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BİR ERKEK ÇOCUKLARI VAR
Çiftin geçen yıl mayıs ayında dünyaya gelen Archie Harrison Mounbatten Windsor adında bir oğlu bulunuyor.
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O DA İKİ DÜŞÜK YAPTI
Meghan Markle'dan önce kraliyet ailesinin bir başka üyesi Zara Tindall, iki kez düşük yaptığını anlatmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in kızı Zara Tindall, ilk çocuğunu doğurduktan sora iki kez hamile kaldığını fakat ikisinin de düşükle sonuçlandığını iki yıl önce açıklamıştı.
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BU KONUDA İLK O KONUŞTU
Mike Tindall ile evli olan Zara Tindall daha sonra bir kez daha hamile kaldı ve o bebek dünyaya geldi. Çiftin altı yaşında Mia ve 2 yaşında Lena adında iki kızı bulunuyor. İki yıl önce, yaşadıklarını anlatan Zara Tindall, İngiliz kraliyet ailesinde bu konu hakkında konuşan ilk kadın olmuştu.
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GÖZLER KATE'E ÇEVRİLDİ
Meghan Markle'ın olay yaratan bu itiraflarının ardından ailenin en çok dikkat çeken üyelerinden biri olan diğer gelin Kate Middleton'a da çevrildi gözler.
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HAMİLELİKLERİ ZOR GEÇİYOR
Üç çocuk sahibi olan Middleton'ın belki de geçmişte düşük yaşadğı ancak bunu açıklamadığı iddiaları ortaya atıldı. Buna neden olan ise Middleton'ın her üç hamileliğinde de yaşadığı yoğun bulantı ve kusmayla seyreden “Hiperemesis gravidarium hastalığı oldu.
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BABADAN VE KARDEŞTEN DESTEK
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Meghan Markle ile Prens Harry'nin ikinci bebeklerini bu şekilde kaybetmesi ailede büyük bir üzüntüye sebep oldu. Harry'nin en büyük desteği ise babası Prens Charles ile kardeşi Prens William'dan aldığı belirtildi.