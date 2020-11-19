Meghan Markle dışarıya bilgi sızdırmış

Herkes haklarında yazılan kitapta yer alan çok özel bilgilere iki yazarın nasıl ulaşabildiğini merak ediyordu. Sonunda bu konuda kimseyi şaşırtmayan itiraf geldi.
Splash News
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Meghan Markle ile Prens Harry'nin ilişkilerinin ilk dönemlerini konu alan Finding Freedom, adlı kitap kısa bir süre önce piyasaya çıktı.
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Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın imzasını taşıyan kitapta, İngiliz kraliyet ailesi için çalışanlar da dahil kimsenin bilemeyeceği bazı özel bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyordu.
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Herkes, iki yazarın da bütün araştırmacı kimliklerine rağmen bu kadar özel ayrıntıları, olayın kahramanlarından birinin anlatmaması halinde asla bilemeyeceğini düşünüyordu.
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Sonunda kimseyi şaşırtmayan o gerçek de ortaya çıktı. Vanity Fair'de yer alana habere göre bu bilgileri bizzat Meghan Markle iki yazara ulaştırdı. Bunu kendisi yapmadı ama farklı bir yöntem izledi.
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Markle, bu bilgileri önce, yazarlara ulaştıracağını bildiği yakın çevresinden bir arkadaşıra anlattı. O da yazarlarla yaptığı görüşmelerde onlarla bu bilgileri paylaştı.
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Bu durum, Markle'ın Associated Newspapers adlı yayın kuruluşuna karşı açtığı davanın dokümanlarında ortaya çıktı.
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Yüksek Mahkeme'deki bu dokümanlara göre Meghan Markle, Finding Freedom adlı kitabın iki yazarı Omid Scobie ve Carolyn Durand'a ulaşması gereken bilgileri arkadaşına verdi. O da yazarlarla görüşüp bu bilgileri Markle'ın bilgisi dahilinde onlarla paylaştı.
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Markle, söz konusu davayı, 2018'de Prens Harry ile evlendikten sonra törene davet etmediği babasına gönderdiği mektubun basına sızması nedeniyle açmıştı.
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Fakat basın kuruluşunun avukatlarının ileri sürdüğüne göre Markle, bu mektupla ilgili bilgilerin de bu üçüncü kişi aracılığıyla kitabın yazarları tarafından öğrenilmesini sağladı. 39 yaşındaki Markle'ın bunu herhangi bir yanlış beyanı önlemek için yaptığı belirtildi.