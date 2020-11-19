Meghan Markle dışarıya bilgi sızdırmış

Fakat basın kuruluşunun avukatlarının ileri sürdüğüne göre Markle, bu mektupla ilgili bilgilerin de bu üçüncü kişi aracılığıyla kitabın yazarları tarafından öğrenilmesini sağladı. 39 yaşındaki Markle'ın bunu herhangi bir yanlış beyanı önlemek için yaptığı belirtildi.