Meghan Markle bir kolye yüzünden azarlandı ve gözyaşlarına boğuldu
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle ülkeden ayrılalı 5 ay oldu ama hala olayın yankıları bitmek bilmiyor.
Splash News
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EVLİ BİLE DEĞİLLERDİ
Son dönemde Finding Freedom adlı kitapla gündemde olan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Meghan Markle, kolye seçimi yüzünden Buckingham Sarayı'nın kıdemli bir hizmetlisi tarafından azarlandı ve gözyaşlarına boğuldu. Üstelik de bu olay daha Prens Harry ile evlenmeden önce yaşandı.
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O İDDİAYI TARTIŞTILAR
Kraliyet ailesi gözlemcileri Rachel Bowie ve Roberta Fiorito, Royally Obsessed adlı bir podcast'a konuk oldu. İkili, Finding Freedom adlı kitapta yer alan bir iddiayı tartıştı.
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BU KOLYE YÜZÜNDEN
Roberta Fiorito kitapta yer alan bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre, Meghan Markle, o dönemde Kanada'nın Toronto kentinde katılacağı bir etkinlik için üzerinde kendisinin ve Prens Harry'nin isimlerinin baş harfleri "H" ve "M" yazılı olan bir kolye taktı.
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BİR GÖREVLİ TELEFON AÇIP AZARLADI
Roberta Fiorito, Markle'ın bu kolye yüzünden Buckingham Sarayı'nın kıdemli bir çalışanı tarafından azarlandığını ileri sürdü. Fiorito "Meghan, Saray'ın bir çalışanından bir telefon aldı. Bu kişi onu azarladı" dedi.
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KENDİNİ TUTAMADI
Fiorito'nun iddiasına göre, görevli Markle'a "Böyle davranışlar, gazetecileri hakkınızda çok fazla haber başlığı üretmek için cesaretlendirir" dedi. İddialara göre de Meghan Markle, bu sözler üzerine kendini tutamayıp gözyaşlarına boğuldu.
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"BUNUNLA BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENMİŞ OLMASI GEREKİRDİ"
Roberto Fiorito, Meghan Markle'ın bu gibi durumlarla başa çıkmayı öğrenmiş olması gerektiğini savundu.
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DAHA SARAYA GELİN OLMAMIŞTI
İşin ilginç yanı bu kolyeyi taktığı sırada Meghan Markle'ın henüz Prens Harry ile evlenmemiş ve romantik ilişkilerinin başlarında olmasıydı.
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'KOLYEYİ GÖRMEK İÇİN DİKKATLİ BAKMAK GEREK'
Programın diğer konuğu olan Bowie ise "O kolyeyi görebilmek için çok dikkatli ve çok yakından bakmanız gerekir" diye karşılık verdi.
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'BU KOLYEYE BU KADAR ÖNEM ATFETMEK ŞAŞIRTICI'
Bu tür bir takıya, Buckingham Sarayı görevlilerinin bu kadar önem atfetmesini şaşırtıcı bulduğunu da sözlerine ekledi.