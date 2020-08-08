Meghan Markle bir kolye yüzünden azarlandı ve gözyaşlarına boğuldu

EVLİ BİLE DEĞİLLERDİ Son dönemde Finding Freedom adlı kitapla gündemde olan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Meghan Markle, kolye seçimi yüzünden Buckingham Sarayı'nın kıdemli bir hizmetlisi tarafından azarlandı ve gözyaşlarına boğuldu. Üstelik de bu olay daha Prens Harry ile evlenmeden önce yaşandı.