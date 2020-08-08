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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 15:31,

Meghan Markle bir kolye yüzünden azarlandı ve gözyaşlarına boğuldu

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle ülkeden ayrılalı 5 ay oldu ama hala olayın yankıları bitmek bilmiyor.

Splash News

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1EVLİ BİLE DEĞİLLERDİ
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EVLİ BİLE DEĞİLLERDİ

Son dönemde Finding Freedom adlı kitapla gündemde olan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Meghan Markle, kolye seçimi yüzünden Buckingham Sarayı'nın kıdemli bir hizmetlisi tarafından azarlandı ve gözyaşlarına boğuldu. Üstelik de bu olay daha Prens Harry ile evlenmeden önce yaşandı. 

2O İDDİAYI TARTIŞTILAR
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O İDDİAYI TARTIŞTILAR

Kraliyet ailesi gözlemcileri Rachel Bowie ve Roberta Fiorito, Royally Obsessed adlı bir podcast'a konuk oldu. İkili, Finding Freedom adlı kitapta yer alan bir iddiayı tartıştı.

3BU KOLYE YÜZÜNDEN
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BU KOLYE YÜZÜNDEN

Roberta Fiorito kitapta yer alan bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre, Meghan Markle, o dönemde Kanada'nın Toronto kentinde katılacağı bir etkinlik için üzerinde kendisinin ve Prens Harry'nin isimlerinin baş harfleri "H" ve "M" yazılı olan bir kolye taktı.

4BİR GÖREVLİ TELEFON AÇIP AZARLADI
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BİR GÖREVLİ TELEFON AÇIP AZARLADI

Roberta Fiorito, Markle'ın bu kolye yüzünden Buckingham Sarayı'nın kıdemli bir çalışanı tarafından azarlandığını ileri sürdü. Fiorito "Meghan, Saray'ın bir çalışanından bir telefon aldı. Bu kişi onu azarladı" dedi.

5KENDİNİ TUTAMADI
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KENDİNİ TUTAMADI

Fiorito'nun iddiasına göre, görevli Markle'a "Böyle davranışlar, gazetecileri hakkınızda çok fazla haber başlığı üretmek için cesaretlendirir" dedi. İddialara göre de Meghan Markle, bu sözler üzerine kendini tutamayıp gözyaşlarına boğuldu.

6BUNUNLA BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENMİŞ OLMASI GEREKİRDİ
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"BUNUNLA BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENMİŞ OLMASI GEREKİRDİ"

Roberto Fiorito, Meghan Markle'ın bu gibi durumlarla başa çıkmayı öğrenmiş olması gerektiğini savundu.

7DAHA SARAYA GELİN OLMAMIŞTI
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DAHA SARAYA GELİN OLMAMIŞTI

İşin ilginç yanı bu kolyeyi taktığı sırada Meghan Markle'ın henüz Prens Harry ile evlenmemiş ve romantik ilişkilerinin başlarında olmasıydı.

8KOLYEYİ GÖRMEK İÇİN DİKKATLİ BAKMAK GEREK
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'KOLYEYİ GÖRMEK İÇİN DİKKATLİ BAKMAK GEREK'

Programın diğer konuğu olan Bowie ise "O kolyeyi görebilmek için çok dikkatli ve çok yakından bakmanız gerekir" diye karşılık verdi.

9BU KOLYEYE BU KADAR ÖNEM ATFETMEK ŞAŞIRTICI
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'BU KOLYEYE BU KADAR ÖNEM ATFETMEK ŞAŞIRTICI'

Bu tür bir takıya, Buckingham Sarayı görevlilerinin bu kadar önem atfetmesini şaşırtıcı bulduğunu da sözlerine ekledi. 

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