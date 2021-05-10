Meghan Markle, Anneler Günü'nde bebek bezi bağışladı

Eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Meghan Markle, bu yıl Anneler Günü'nü ihtiyacı olanlara yardım eli uzatarak kutladı. Markle, evsiz ve hamile kadınlar yararına faaliyet gösteren bir vakfa bebek bezi ve temizlik malzemesi bağışladı.
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Meghan Markle ve Prens Harry, bağışlarını Harvest Home adlı kuruluş yararına yaptı. Kurum, haberi sosyal medya sayfasından paylaştı. Harvest Home adlı kurum Instagram sayfasında "Prens Harry ve Meghan Markle'ın kurduğu Archewell Vakfı'nın bir temizlik ürünleri firmasının da desteğiyle kendilerine bebek bezi, temizlik malzemeleri ve hamile ya da çocuklu kadınların ihtiyaç duyacağı diğer ürünleri bağışladığını" duyurdu.
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Meghan Markle; Prens Harry ile birlikte sorumluluk üstlendiği, dünyadaki tüm insanların koronavirüs aşısına eşit şekilde ulaşmasını desteklemek amacıyla düzenlenen Vax Live konserine bir videoyla katıldı.
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İkinci bebeğine hamile olan Meghan Markle "Bir anne ve bir anne adayı olarak, toplumsal desteğin, güvenli ve erişilebilir hamilelik kaynaklarının ve güvenilir bir desteğin önemine" vurgu yaptı.
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Markle, hamileliğin bir kadın için kırılgan bir süreç olduğunu da vurgulayarak özellikle de beyaz olmayan hamile kadınların, bu süreci ne kadar zor geçirdiklerini anlattı.
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Prens Harry ile evliliğinden Archie adında iki yaşında bir oğlu bulunan Meghan Markle, yakında bir kız bebek sahibi olacakları için duyduğu heyecanı da saklamadı. Markle " Bu, dünyadaki milyonlarca aileyle paylaştığımız bir sevinç" diye konuştu.