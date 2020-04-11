Meghan konuşursa "ikinci Diana" olabilir

ZAMAN ZAMAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI O sırada Prens Charles'tan ayrı yaşayan Diana, "'Bu evlilikte biz üç kişiydik, yani biraz kalabalıktı" dilerek herkesi şoke etmişti. Prenses Diana'nın zaman zamana ağlamaklı olduğu o röportajın ardından Kraliçe de oğlu Charles ile boşanmalarının atılacak en doğru adım olduğunu düşünüp bu yönde onay vermişti.Prenses Diana, o röportajı verdikten iki yıl sonra da sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.