Meghan konuşursa "ikinci Diana" olabilir

İngiliz kraliyet ailesinin gözde üyelerinden Prens Harry ile evlenip bütün dünyanın dikkatini üzerine çeken Meghan Markle 'ikinci Prenses Diana' olabilir.
AP, SPLASH NEWS, BACKGRID USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YENİ HAYAT RESMEN BAŞLADI
31 Mart'ta resmi olarak İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları tamamlanan Prens Harry ile Meghan Markle, ABD'de yeni hayatlarına başladı. Oğulları Archie ile birlikte Los Angeles'a taşındıkları konuşulan çift, Sussex Royal adlı Instagram hesaplarını da kapattı. Kısacası artık kraliyet ailesiyle herhangi bir bağları kalmadı. Şimdi Harry ve Meghan'ın bundan sonra neler yapacağı merak ediliyor.
2
"BİR MİLYON STERLİN" İDDİASI
Bu arada Meghan Markle ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre eski oyuncu Markle'a özel bir röportaj için tam 1 milyon sterlin teklif edildi.
3
WINFREY'İN ADI GEÇİYOR
Meghan Markle'a yakın kaynaklar da bu röportaj için en güçlü adayın ünlü televizyoncu Oprah Winfrey olduğunu ileri sürüyor.
4
İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Röportajın aslında daha yakın bir zamanda gerçekleşmesinin planlandığı ama coronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği de belirtildi.
5
YENİ BİR PRENSES DIANA OLABİLİR
Birçok kişiye göre, eğer bu röportaj gerçekleşirse Prenses Diana'nın 1995 yılında Martin Bashir'e verdiği ünlü röportaj kadar büyük ses getirecek. Bu görüşü savunanlara göre Meghan Markle, bu anlamda ikinci bir Prenses Diana olabilir. Prenses Diana, 1995 yılında Martin Bashir ile bir röportaj yapmış ve onun tüm sorularını şaşırtıcı bir samimiyetle cevaplamıştı.
6
ZAMAN ZAMAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI
O sırada Prens Charles'tan ayrı yaşayan Diana, "'Bu evlilikte biz üç kişiydik, yani biraz kalabalıktı" dilerek herkesi şoke etmişti. Prenses Diana'nın zaman zamana ağlamaklı olduğu o röportajın ardından Kraliçe de oğlu Charles ile boşanmalarının atılacak en doğru adım olduğunu düşünüp bu yönde onay vermişti.Prenses Diana, o röportajı verdikten iki yıl sonra da sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
7
ETKİSİ AYNI OLUR
İşte Diana'nın yaşadıklarını bütün açıklığıyla anlattığı o röportajı başta İngilizler olmak üzere tüm dünyayı şoke etmişti. Meghan Markle'ın da Harry ile birlikte kraliyet ailesinden ayrılığının arka planını anlatması beklenen o röportajın da aynı etkiyi yapması bekleniyor.
8
Prenses Diana, 1981 yılında Britanya tahtının veliahtı Prens Charles ile evlendi. İki çocuğu olan çiftin evliliği uzun ömürlü olmadı. 1996 yılında resmen boşandılar. Diana Spencer ise 1997 yılında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti. Diana öldüğünde 36 yaşındaydı.