Meghan kaçtı, herkes Kate için saraya koştu

İngiliz kraliyet ailesi bugün yine hareketli saatler yaşadı. Bu kez odakta diğer düşes, Kate Middleton vardı.
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Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet ailesinden çekildiklerini açıklamasından sonra özellikle de aile üyeleri büyük bir şok yaşadı. Kraliçe 2. Elizabeth'e haber bile verilmeden kamuoyuna duyurulan bu kararın ardından aile henüz toparlanamasa da günlük yaşamını sürdürmeye çalıştı.
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Bugün aile üyelerinin dikkati Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın üzerindeydi. Hatta ailenin önde gelen üyeleri onun için Kensington Sarayı'nda toplandı. Fakat bunun güzel bir sebebi vardı: Kate Middleton'ın 38'inci yaşını kutlamak.
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Tüm aile Kensington Sarayı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Bunun yanı sıra Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'ın resmi Twitter hesaplarından da Düşes'in yeni yaşını kutlayan mesajlar paylaşıldı.
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Bu arada kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle ve Prens Harry de resmi Instagram hesaplarından Düşes Kate Middleton'ın yeni yaşını kutladı.