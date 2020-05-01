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Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 16:00,

Meğer o gün hamileymiş: İddiaları doğruladı

Gösteri dünyasını heyecanlandıran habere doğrulama geldi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, SPLASH NEWS, INSTAGRAM

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1PODYUMDA YÜRÜRKEN HAMİLEYMİŞ
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PODYUMDA YÜRÜRKEN HAMİLEYMİŞ

Top model Gigi Hadid ile One Direction grubuyla ünlenip kariyerini solo olarak sürdüren müzisyen Zayn Malik'in bir bebeği olacak. 

2YAYINA KONUK OLDU
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YAYINA KONUK OLDU

Geçen hafta 25 yaşına giren model Gigi Hadid, konuk olduğu, internet üzerinden yayınlanan The Tonight Show: Home Edition adlı programda hamile olduğunu doğruladı.

3HENÜZ İLK DÖNEMLERİ
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HENÜZ İLK DÖNEMLERİ

 Beş aylık hamile olan Hadid'in geçtiğimiz ocak ayında Paris Moda Haftası sırasında çıktığı defilede de hamileliğinin ilk dönemlerinde olduğu ortaya çıktı.

4HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
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HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Jimmy Fallon'ın konuğu olan Hadid, sevgilisi Malik ile birlikte bir bebek beklediklerini belirterek, kendilerine iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür etti. Gigi Hadid ve 27 yaşındaki Zayn Malik, Hadid ailesinin evinde hep birlikte koronavirüs karantinasında bulunuyor.

5KARNINDAKİ ŞİŞKİNLİK MERAK UYANDIRMIŞTI
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KARNINDAKİ ŞİŞKİNLİK MERAK UYANDIRMIŞTI

Gigi Hadid, geçen hafta 25'inci doğum gününü kutladı. O kutlamalar sırasında çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Hadid'in karnındaki şişkinlik o fotoğrafların paylaşıldığı dönemde de merak uyandırmıştı.

6ANNE KURABİYESİ ONLARI BARIŞTIRDI
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ANNE KURABİYESİ ONLARI BARIŞTIRDI

Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.

7AYRILIĞA DAYANAMADILAR
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AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Bu da daha önce de iki kez ayrılıp barışan genç çiftin ayrılığa dayanamadığı, yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı.

8MUTLULUK TABLOSU
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MUTLULUK TABLOSU

O gece yanlarında Gigi Hadid'in kardeşi Bella ve erkek kardeşleri Anwar'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Dua Lipa da vardı. Hem Hadid hem de Malik, samimi şekilde görüntülenmekten rahatsız olmadılar.

9EVE EŞYA ALINDI
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EVE EŞYA ALINDI

Gigi Hadid ile Zayn Malik barıştıkları konusunda resmi bir açıklama yapmadılar. Fakat geçtiğimiz günlerde Hadid'in New York'taki dairesine görevliler tarafından taşınan dev yatak ve diğer ev eşyaları da çiftin yeniden birlikte yaşamaya başladığı iddialarını güçlendirdi.

10ANNESİ MEMNUN
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ANNESİ MEMNUN

ABD basınında yer alan haberlere göre Hadid'in annesi Yolanda Foster, kızının Zayn Malik ile yeniden bir araya gelmesinden son derece memnun. Yolanda Hadid, hamilelik haberinden de son derece mutlu oldu.

11KALBİNİN SESİNİ DİNLEDİ
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KALBİNİN SESİNİ DİNLEDİ

Her üç çocuğunun da sevgilileriyle yakın dost olan Yolanda Foster'a göre "Eğer Gigi, Zayn ile mutlu oluyorsa onunla ilişkisine devam etmek yani kalbinin sesini dinlemek en doğal hakkı."

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Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barışma öyküsüyle ilgili ortaya atılan iddialar da ilginç. Bunlara göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi.

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Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikte olduğu dönemde onun ailesiyle de yakındı. Her ikisinin de babaları Müslüman olan Hadid ile Malik, dini bayramları aileleriyle birlikte kutluyorlardı.

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Gigi Hadid ile Zayn Malik, ilk olarak 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Daha sonra yollarını ayıran çift, 2018'de tekrar bir araya geldi.

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Ama 2019 yılının ocak ayında ayrıldılar. Gigi Hadid o dönemde Tyler Cameron ile birlikte oldu. Daha sonra da ondan ayrıldı. Son iddialara göre de Hadid ile Malik tekrar bir araya geldi.

BACKGRID UK, BACKGRID USA

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