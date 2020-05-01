Meğer o gün hamileymiş: İddiaları doğruladı

ANNE KURABİYESİ ONLARI BARIŞTIRDI Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.