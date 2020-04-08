Meğer kocamla yaşamak güzelmiş

EVLENDİĞİMİZDEN BU YANA İLK KEZ Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Dört yıldır birlikteyiz, neredeyse iki yıldır da evliyiz. Bu karantina bizi birlikte yaşamaya zorladı. Bu ilişkimiz için harika" dedi.