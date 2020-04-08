Meğer kocamla yaşamak güzelmiş

Tüm dünyada coronavirüs karantinası devam ediyor. Bu süreçte hayat da çok değişti. Artık ünlü TV'ciler bile programlarını kendi evlerinden hazırlıyor, kamera karşısında bir başka evin oturma odasındaki konukları da onların sorularına yanıt veriyor. Bunun ilginç örneklerinden birini de hazırladığı sohbet programlarıyla tanınan Jimmy Kimmel sergiliyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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EVİNDEN KONUK OLDU
Ünlü televizyoncu, Jimmy Kimmel Live adlı programına bu kez rol aldığı Big Bang Theory dizisiyle kariyerinde zirve yapan oyuncu Kaley Cuoco'yu konuk etti. Cuoco, evinin mutfağında, elinde kahve kupasıyla Kimmel'ın sorularını yanıtladı. Üstelik de en doğal haliyle.
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KOCAMLA BİRLİKTE YAŞAMAK ZORUNDA KALDIM
Couco, Kimmel'a bir de ilginç bir espri yaptı. Karantina sürecinin kendisini, yaklaşık bir buçuk yıldır evli olduğu Karl Cook ile birlikte yaşamak zorunda bıraktığını söyledi Cuoco.
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EVLENDİĞİMİZDEN BU YANA İLK KEZ
Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Dört yıldır birlikteyiz, neredeyse iki yıldır da evliyiz. Bu karantina bizi birlikte yaşamaya zorladı. Bu ilişkimiz için harika" dedi.
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KÖPEKLERİMİZİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ
İş programları yüzünden uzun süre ayrı yaşayan çift, karantina sürecinin başlamasından önce Los Angeles'ta satın aldıkları eve taşındılar. Cuoco, kocasıyla birlikte karantina sürecinin büyük bir bölümünde köpekleriyle ilgilendiklerini de sözlerine ekledi. Başka hayvanları da olduğunu belirten 29 yaşındaki oyuncu bu süreçte onları oyalayıp mutlu olmaları için uğraşıyoruz" diye konuştu.