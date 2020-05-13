Meğer hepimiz çok büyük bir hata yapıyormuşuz...

Tüm gıdaları buzdolabında saklamanın doğru bir iş olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bazı yiyecekleri korumak için buzdolabı olmazsa olmazken, bazı durumlarda ise tam ters etki ediyor. Kimi yiyecekler buzdolabında saklandığında daha hızlı bozuluyor ya da lezzetini kaybediyor. Peki hangi yiyecekler onlar? İşte cevabı…
2
Abone Ol
Asla bozulmaz diye bilinen balı bozmak istiyorsanız buzdolabına koyabilirsiniz. Çünkü bal buzdolabında kristalize olur ve sürülemez hale gelir. Öte yandan bu bozulma kalıcı bir durum değil. Kristalize olan balı sıcak suda bir süre bekleterek yeniden akışkan hale getirebilirsiniz.
3
Abone Ol
Çikolata buzdolabına koyulmaması gereken gıdalardan çünkü buzdolabı çikolatanın yapısındaki yağ ve şekerin kristalize olmasına ve çikolata yüzeyinde beyaz izler yaratmasına neden oluyor. Bu çikolata bozuldu anlamına gelmiyor elbette, yemeye devam edebilirsiniz. Ancak lezzetinde ve ağızda eriyen kıvamında biraz farklılaşma olacağını söyleyebiliriz.
4
Abone Ol
Şeftali, erik, kayısı, nektarin gibi birçok meyveyi buzdolabına koymaktansa oda sıcaklığında saklamayı tercih etmelisiniz. Böylece daha iyi olgunlaşır ve daha bir lezzetlenirler. Buzdolabına koyduysanız bile çıkardığınızda tüketmeden önce oda sıcaklığına gelmelerini bekleyin.
5
Abone Ol
Kavunlarınızı da oda sıcaklığında saklayın. Buzdolabında saklanan kavunların betakaroten oranı neredeyse yarıya iner. Yani kavun besin değerinin önemli bir kısmını kaybeder.
6
Abone Ol
Kuru soğanı kesinlikle buzdolabına koymayın. Onun yerine serin ve kuru ve en önemlisi hava sirkülasyonu olan bir yerde saklayın. Soğanlarınızı patateslerle yan yana koymaktan da kaçının. Soğanların salgıladığı etilen gazı patateslerin bozulmasına yol açacaktır.
7
Abone Ol
Patatesleri buzdolabına koyduğunuzda nişastası şekere dönüşür. Bu da patatesin yumuşamasına ve lezzetinin bozulmasına neden olur. Öte yandan patatesleri doğrudan ışık da görmeyecekleri bir yerde saklamaya çalışın. Aksi takdirde patateslerde klorofil birikeceği için rengi yeşile döner ve tadı da acılaşır.
8
Abone Ol
Sarımsağı da buzdolabında muhafaza etmek doğru değil. Çünkü hem aromasını kaybeder hem de acılaşır. Onun yerine sarımsaklarınızı da soğanlarınız gibi serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Kokusundan rahatsızsanız sarımsakları kapalı bir kavanoza da yerleştirebilirsiniz.
9
Abone Ol
Eğer patlıcanı satın aldıktan çok kısa süre içerisinde tüketecekseniz, tezgahta tutmanız daha doğru olur çünkü patlıcan buzdolabında lezzetini kaybedebilir. Öte yandan buzdolabı dışında patlıcanın raf ömrü oldukça kısadır. Bu yüzden patlıcan aldığınızda fazla bekletmeden tüketmenizde fayda var.
10
Abone Ol
Domates ne kadar olgunlaşırsa o kadar lezzetlenir. Soğuk hava, domatesin olgunlaşmasını yavaşlatacağı gibi nefis kokusunu ve tadını da kaybetmesine neden olur. Soğuk domatesin dokusunu da bozar. Bu yüzden oda sıcaklığında saklanmalı.
11
Abone Ol
Kahveyi buzdolabına koymak en yaygın hatalardan çünkü dolabın kapısı açıldığında oluşan sıcaklık farkı bir nem yaratıyor. Bu nem de kahve çekirdeklerinin bozulmasına yol açıyor. Bu da kahvede tat ve aroma kaybına yol açıyor. Kahvenizi oda sıcaklığında hava almayan bir kavanozda saklayın.
12
Abone Ol
Ekmek de bilinenin aksine buzdolabında saklanması en yanlış gıdaların başında geliyor zira dolabın içindeki nemli hava ekmeğin hızla bayatlamasına neden oluyor. Onun yerine ekmeğinizi dilimledikten sonra dondurucuya kaldırın. Yiyeceğiniz zaman ihtiyacınız kadarını çıkarıp ısıtarak afiyetle tüketin.