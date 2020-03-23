Meğer ayrılık onun kararıymış, nedenine gelince...
Bu yılın ilk ayına damga vuran Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesinden ayrılık kararı üzerindeki sır perdesi tam olarak aydınlanmadı. Ama bu konuda basına yansıyan bir iddia bu gizemi biraz aralar durumda. Us Weekly dergisine konuşan bir kaynak, Prens Harry'nin "bu benim kararımdı" dediğini ve altında da eşi Meghan Markle ile ilgili bir gerekçe bulunduğunu ileri sürdü.
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Us Weekly dergisine konuşan kaynak,, 35 yaşındaki Pren Harry'nin, kendi ülkesinde karısına asla adil davranılmayacağını düşündüğü için böyle bir karar aldığını ve bu konuda da ısrarcı olduğunu belirtti. İsmini açıklamak istemeyen bu kaynağın iddiasına göre Prens Harry, karısı Meghan Markle'a ailede adil bir şans verilmeyeceğini gördüğü için ailesinden ve ülkeden ayrılıp yeni bir hayat kurmaya karar verdi.
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Prens Harry ile evleneceği resmileştiğinden bu yana, 38 yaşındaki Meghan Markle'ın kökeni, ırkı, daha önce evlenip boşanması gibi nedenler yüzünden sık sıkeleştiri konusu oluyordu. Hatta birçok kişi geçmişe gönderme yaparak Meghan Markle'ın yeni bir Wallis Simpson olduğunu ileri sürüyordu. Amerikalı Wallis Simpson uğruna, İngiltere Kralı VIII. Edward tahtından feragat etmişi. Prens Harry ve Meghan Markle'ın bu yılın ocak ayında kıdemli kraliyet ailesi üyeliğini bırakacaklarını açıklamasıyla da Wallis Simpson ile Markle yine birbirlerine benzetilmişti.
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US Weekly'ye konuşan kaynağın iddiası ayrılık kararını karısını düşünerek Prens Harry'nin verdiğini ileri sürse de göz ardı edilmeyen başka bir ayrıntı daha var. Birçok kişi Prens Harry'nin, karısını annesinin kaderinden korumak istediği için ülkeden ayrıldığını düşünüyor. Bu konuda tek odak noktası da Markle değil aynı zamanda oglu Archie. Kendisi de göz önünde büyümenin zorluklarını bilen Harry, oğlu Archie'nin daha farklı ve özgür bir ortamda hayatını sürdürmesini istiyor bu iddialara göre.
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Prens Harry, geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte bu konuda "İngiltere benim yuvam ve aşık olduğum yer. Bu asla değişmeyecek" deyip ayrılıkla ilgili de "Başka seçenek kalmamıştı" diye konuşmuştu. Prens Harry, eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'nın Vancouver adasında yaşıyor.