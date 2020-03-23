Meğer ayrılık onun kararıymış, nedenine gelince...

US Weekly'ye konuşan kaynağın iddiası ayrılık kararını karısını düşünerek Prens Harry'nin verdiğini ileri sürse de göz ardı edilmeyen başka bir ayrıntı daha var. Birçok kişi Prens Harry'nin, karısını annesinin kaderinden korumak istediği için ülkeden ayrıldığını düşünüyor. Bu konuda tek odak noktası da Markle değil aynı zamanda oglu Archie. Kendisi de göz önünde büyümenin zorluklarını bilen Harry, oğlu Archie'nin daha farklı ve özgür bir ortamda hayatını sürdürmesini istiyor bu iddialara göre.