Megan Markle içini döktü: Artık özgürüm ve konuşmaya hazırım!

'KENDİ KARARLARIMI VEREBİLİYORUM' Winfrey'in "Beni kibar bir şekilde geri çevirdiniz ve "Belki de başka bir zaman, doğru bir zamanda" dediniz. Şimdi neden doğru zaman?" sorusuna karşılık ise Markle uzun bir süre duraksayıp sonra da şunları söyledi: "Bir çok şey, birçok hayat tecrübesi gerçekleşti." Markle konuşmanın bu bölümünde artık kendi kararlarını verebilecek durumda olduklarını da belirterek, o dönemde Winfrey'e 'evet' diyemeyeceğini tekrarladı. Markle, 2018 yılında ise bu konudaki kararın kendi başına vereceği bir karar olmadığını belirtti. Markle, artık bir yetişkin olarak ve kendisi için artık "evet" diyebildiğini belirterek "konuşmaya hazır olduğunu" vurguladı.