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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 17:26 | 

İki sevgili daha iyi manzara için çatıya tırmandı

10 yıllık kocasından ayrılan ünlü yıldız, yeni sevgilisiyle sık sık gece hayatında görüntüleniyor.

Mega News Agency, Backgrid USA

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1ÇILGIN GECE
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ÇILGIN GECE

Meslektaşı Brian Austin Green ile 10 yıllık evliliğini bitiren 34 yaşındaki Megan Fox, klibinde oynadığı Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açtı.

2SIK SIK GÖRÜNTÜLENİYORLAR
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SIK SIK GÖRÜNTÜLENİYORLAR

Üç çocuk annesi Fox ile 30 yaşındaki Machine Gun Kelly, sık sık Los Angeles gecelerinde görüntüleniyor.

3ÖNCE BİR ŞEYLER YİYİP SOHBET ETTİLER
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ÖNCE BİR ŞEYLER YİYİP SOHBET ETTİLER

Batı Hollywood'da bir gece kulübüne giden Fox ve gerçek adı Richard Colson Baker olan Machine Gun Kelly, önce bir yerde oturup bir şeyler yiyip içerek sohbet etti.

4ÇATIYA ÇIKTILAR
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ÇATIYA ÇIKTILAR

Ardından iki sevgili oturdukları balkondan kalkıp gece kulübünün çatısına çıkmaya karar verdi. Machine Gun Kelly, çatıya tırmanırken, yüksek topuklu ayakkabılar giyen sevgilisine yardım etti.Fox ve Machine Gun Kelly, daha sonra uzun uzun şehir manzarasını seyretti.

5ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Önce boşanmaya karar verip sonra üçüncü bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrenince yola birlikte devam etme kararı alan Megan Fox ve eski eşi Brian Austin Green bir süre önce ayrıldı.

6BİR AYRILIP BARIŞTILAR
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BİR AYRILIP BARIŞTILAR

Uzun süre boyunca "dünyanın en güzel kadını" unvanını kimseye kaptırmayan oyuncu Megan Fox ile aynı zamanda meslektaşı olan eşi Brian Austin Green'in yuvasını yasak aşk yıktı. Rol aldığı Transformers serisiyle bir anda kariyerinde yükselişe geçen Megan Fox ile eşi Brian Austin Green bu kez kesin olarak boşanma kararı aldı. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.

7YASAK AŞK YUVA YIKTI
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YASAK AŞK YUVA YIKTI

 Bu ayrılığın nedeninin ise yasak aşk olduğu ileri sürülüyor. ABD basınına yansıyan iddialara göre Megan Fox'un rap'çi Machine Gun Kelly ile yasak aşk yaşaması çiftin yollarının ayrılmasına neden oldu. Fox ile Machine Gun Kelly'nin geçen yılın son aylarından bu yana birlikte olduğu konuşuluyor. İkili, Machine Gun Kelly'nin "Bloody Valentine" adlı şarkısının klibinde birlikte rol almıştı. 

8KLİP ÇEKİMİNDE AŞK
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KLİP ÇEKİMİNDE AŞK

Fox'un eski eşi Green, geçtiğimiz haftalarda online yaptığı yayında karısının o klip çekiminden döndükten sonra çok değiştiğini ve evliliklerinde bir şeylerin ters gittiğini anladığını söylemişti. 

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