İki sevgili daha iyi manzara için çatıya tırmandı

YASAK AŞK YUVA YIKTI Bu ayrılığın nedeninin ise yasak aşk olduğu ileri sürülüyor. ABD basınına yansıyan iddialara göre Megan Fox'un rap'çi Machine Gun Kelly ile yasak aşk yaşaması çiftin yollarının ayrılmasına neden oldu. Fox ile Machine Gun Kelly'nin geçen yılın son aylarından bu yana birlikte olduğu konuşuluyor. İkili, Machine Gun Kelly'nin "Bloody Valentine" adlı şarkısının klibinde birlikte rol almıştı.