Gündem Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) Haber Giriş: 29 Mart 2021 - 09:38 | 29 Mart 2021 - 09:38

Medusa kabartmalı lahitte ilginç detay...

Amasya Müzesi'nde 1994 yılında bulunan ve üzerinde Medusa kabartması ile beddua yazan lahit sergileniyor. 1700 yıl öncesine ait beddualı lahit bilgi veren Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir, 'Mezar sahibi, muhtemelen ölmeden önce imalatını vermiş, bu lahdi yaptırmış, ardından da mezarın soyulmaması ve tahrip edilmemesi için Grekçe beddua yazdırmış. Tüm bunlar mezarın soyulmaması, içindeki ölü hediyelerinin alınıp çalınmaması, mezara zarar verilmemesi için yapılan uyarı niteliğinde yazılardır” dedi.