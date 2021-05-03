Medea kompleksi hastası ne demek? Medea kompleksi' belirtileri neler? İşte detaylar
Medea kompleksi gündemdeki haberler ardından merak konusu oldu. Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı 'Medea kompleksi' hastası olmakla suçladı. Yapılan haberler ardından 'Medea kompleksi' hastalığıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 'Medea kompleksi' hastası ne demek? Medea kompleksi' belirtileri neler?
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Medea kompleksi, “Boşanmada Kötü Niyetli Anne Sendromu” olarak adlandırılır. Bu sendrom, klinik ve yasal vakalardaki intikamcı ebeveyn örneklerinden ortaya çıkmıştır. Daha çok kadınlarda görülen kötü niyetli davranışlarda amaç, çocukları babalarına yabancılaştırarak eski eşi cezalandırmak ve ondan intikam almaktır. Bu niyetle çeşitli girişimlerde bulunan kadınlar, genellikle çocuklarına babalarını kötüleyerek ondan uzaklaşmalarını sağlamak için çocuklarını babalarına karşı kışkırtmaya, yabancılaştırmaya ve iletişim kurmalarını ve görüşmelerini engellemeye çalışırlar.
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Medea kompleksi
Bir annenin, boşandığı eşinden intikam almak için kasıtlı ve art niyetli bir şekilde eski eşine zarar vermeyi amaçladığı Kötü Niyetli Anne Sendromunun en aşırı ucunda, annenin çocuklarını öldürdüğü “Medea Kompleksi” yer alır. Bu isim, eşi Jason onu daha genç bir kadın için terk ettiğinde kendi çocuklarını kasıtlı olarak öldüren Yunan mitolojik figürü Medea’dan gelmektedir.
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Medea, Jason’a o kadar delicesine aşıktır ki, Altın Post’u koruyan kendi babası Kral Aeetes’i kandırır ve Jason’ın Altın Post’u çalabilmesi için kendi kardeşini öldürür. Jason, başka bir prensesle evlenmek için Medea'dan ayrılır. Medea intikamını planlar. Medea, geline güzel bir cüppe ve çelenk hediye eder. Jason’ın yeni gelini hediyeleri taktığında, kafası ve bedeni alev alır ve korkunç, acılı bir ölümle yaşamı son bulur. Medea daha sonra kılıcını alır ve iki çocuğunu öldürür.