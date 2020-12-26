Meclis'te yumruklu kavga

Meclis’te haftasonu devan eden yılın son çalışma gününe Genel Kurul’da vekillerin kavgası damgasını vurdu. Genel Kurulu’nda görüşülen dernek ve vakıflara kayyım atanmasının önünü açan maddeler de içeren “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ilişkin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü. İki parti arasındaki söz dalaşı önce arbedeye sonra da kavgaya dönüştü.