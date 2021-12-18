Nuray BABACAN
Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek
Emeklilere yeni yılda yapılacak zam konusunda iki seçenekli bir çalışma hazırlanıyor. İşte tamamlanmak üzere olan çalışmanın ayrıntıları
Asgari ücretin arttırılması çalışmalarının tamamlanmasının ardından, gözler emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenlemeye çevrildi.
Edinilen bilgiye göre, asgari ücrete yapılan artıştan sonra, Meclis’te bütçe nedeniyle nöbetçi olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çalışmalara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en çok emekli maaşlarındaki düzenlemeyle ilgili sorulara muhatap oldu. Hazine Bakanı Nebati’nin sohbet ettiği milletvekillerine emekli zamları ile ilgili görüşlerini aktardığı öğrenildi.
İlgili bakanların ise bu konu üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiği, iki seçenek üzerinde durulduğu bilgisini paylaştıkları öğrenildi.
Verilen bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürülüyor. İlgili bakanların, milletvekillerine “Ciddi bir artış öngörülüyor. Zamana yayarak hepsini halledeceğiz” dediği öğrenildi.