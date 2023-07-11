Meclis (TBMM) ne zaman tatile girecek? 28. Dönem Meclis hangi tarihte kapanacak? Çalışma takvimi uzatılmıştı!

EK BÜTÇE MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komisyon başkanlığına seçilmesinden dolayı Mehmet Muş'u tebrik ederek, komisyonun tüm üyelerinin önemli bir görev yaptığını söyledi. Ardından 4 maddeden oluşan kanun teklifinin görüşülmesine geçildi. 5 saat süren görüşmelerin sonucunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.