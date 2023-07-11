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Meclis (TBMM) ne zaman tatile girecek? 28. Dönem Meclis hangi tarihte kapanacak? Çalışma takvimi uzatılmıştı!

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#Meclis Ne Zaman Tatile Girecek#Tbmm Takvimi#28. Dönem Meclis Ne Zaman Kapanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 20:39

Meclis'in ne zaman tatile gireceği, ekonomiye yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların gündemine geldi. Normal zamanda 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'de çalışma süresi uzatıldı. Torba yasa teklifi ile 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi. Çalışmalarını tamamladıktan sonra 28. Dönem Meclis tatil dönemine girecek. Peki, Meclis (TBMM) ne zaman tatile girecek? 28. Dönem Meclis hangi tarihte kapanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Meclis (TBMM) ne zaman tatile girecek 28. Dönem Meclis hangi tarihte kapanacak Çalışma takvimi uzatılmıştı

TBMM ne zaman tatile girecek, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Çalışma hayatını ilgilendiren emekli ve memur zammı çalışmalarında sona gelinirken Meclis'in kapanış tarihine gözler çevrildi. Geçen hafta memur ve emekli maaşlarında artış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulurken son olarak TBMM'ye bütçe kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi geldi. Peki, Meclis ne zaman hangi tarihte tatile girecek? İşte, ayrıntılar.

2/4TBMM ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI MI

TBMM ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.

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3/4MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Meclis'te maaş zamları ve diğer önemli konular ile ilgili çalışmalar tamamlandığında tatile girmesi bekleniyor. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. 

4/4EK BÜTÇE MECLİSTE KABUL EDİLDİ

EK BÜTÇE MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komisyon başkanlığına seçilmesinden dolayı Mehmet Muş'u tebrik ederek, komisyonun tüm üyelerinin önemli bir görev yaptığını söyledi. Ardından 4 maddeden oluşan kanun teklifinin görüşülmesine geçildi. 5 saat süren görüşmelerin sonucunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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#Meclis Ne Zaman Tatile Girecek