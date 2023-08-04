MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILIYOR? 2023 Meclis açılış tarihi belli oldu mu? Gözler TBMM yasama dönemine çevrildi…





14 Mayıs’ta tamamlanan 28. dönem milletvekili seçimlerinin ardından yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan TBMM 16 Temmuz’da tatile girdi. Bazı çalışmaların yarım kalması sebebiyle Meclis’in açılış tarihi gündemdeki önemini koruyor. TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz Salı günü CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplanmıştı. CHP’nin genel görüşme önerisi Genel Kurul’da kabul edilmedi ve Meclis tatile girdi. Özellikle ekonomiye ilişkin alınacak kararlar sebebiyle Meclis’in tekrar çalışmalara başlayacağı takvim merak ediliyor. Peki TBMM (Meclis) ne zaman açılacak? İşte, detaylar…