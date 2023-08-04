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MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILIYOR? 2023 Meclis açılış tarihi belli oldu mu? Gözler TBMM yasama dönemine çevrildi…

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#Meclis Ne Zaman Açılıyor#Meclis Tatil Bitiş Tarihi#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 23:22

Meclis’in tekrar çalışmalarına başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplanmıştı. Mayıs ayında düzenlenen seçimlerin ardından 600 milletvekili belirlenerek 28. dönem Meclis çalışmaları başladı. Emekli ve memur zammı çalışmaları TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmüş ve kabul edilmişti. Ardından kira artış oranı sınırlaması ve diğer birçok konuda seçim sonrası Meclis’te önemli kararlar alındı. Taşerona kadro vb. çalışmaların tamamlanması için gözler TBMM’ye çevrildi. Peki Meclis ne zaman açılacak? İşte, TBMM’nin tekrar çalışmalara başlayacağı tarih…

1/3MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILIYOR 2023 Meclis açılış tarihi belli oldu mu Gözler TBMM yasama dönemine çevrildi…



14 Mayıs’ta tamamlanan 28. dönem milletvekili seçimlerinin ardından yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan TBMM 16 Temmuz’da tatile girdi. Bazı çalışmaların yarım kalması sebebiyle Meclis’in açılış tarihi gündemdeki önemini koruyor. TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz Salı günü CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplanmıştı. CHP’nin genel görüşme önerisi Genel Kurul’da kabul edilmedi ve Meclis tatile girdi. Özellikle ekonomiye ilişkin alınacak kararlar sebebiyle Meclis’in tekrar çalışmalara başlayacağı takvim merak ediliyor. Peki TBMM (Meclis) ne zaman açılacak? İşte, detaylar…

2/3MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILIYOR

MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILIYOR?

Seçimler sonrası yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.

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3/3TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz Salı günü CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplandı.

Genel Kurulda muhalefet partileri; CHP, YSP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partili milletvekilleri hazır bulundu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, yoklama yaparak, toplantı yeter sayısının bulunduğunu ve oturumu başlattığını söyledi. Çoğunluk sağlandıktan sonra kuliste bekleyen Cumhur İttifakı milletvekilleri de Genel Kurul salonuna girdi. Genel Kurulda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler başladı.

CHP'nin 'genel görüşme', önerisi Genel Kurul'da kabul edilmedi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

 

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#Meclis Ne Zaman Açılıyor#Meclis Tatil Bitiş Tarihi#TBMM

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