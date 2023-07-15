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Meclis tatile mi girdi? 28. Dönem TBMM (Meclis) ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte yeni yasama yılı takvimi!

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#Meclis Tatile Girdi Mi#Meclis Ne Zaman Açılacak#Tbmm Açılış Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 01:32

TBMM'nin ne zaman açılacağı tatile girmesinin ardından gündemde yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama faaliyetlerine ara verdi. TBMM'de son olarak 'Ek Bütçe' teklifi kabul edildi. 4 maddelik 'Ek Bütçe' teklifine göre; bütçeye 1 trilyon 119.5 milyar TL eklenmesi öngörüldü. Ek bütçeden yapılacak en yüksek ödenek 482 milyar 829 milyon TL ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ayrıldı. Yeni yasama faaliyetleri ile Meclis yeniden mesaiye başlayacak. Peki, 28. Dönem TBMM ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Meclis tatile mi girdi 28. Dönem TBMM (Meclis) ne zaman, hangi tarihte açılacak İşte yeni yasama yılı takvimi

Meclis ne zaman açılacak? sorusu öne çıkan konulardan oldu. 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen ancak çalışma süresi uzatılan TBMM 15 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Yoğun çalışma döneminin ardından son olarak TBMM Genel Kurulu'nda, '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', kabul edildi. TBMM 1 Ekim tarihinde yeniden açılacak. İşte, Meclis'in açılış tarihi ve ayrıntılar.

2/4MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ

MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?

Çalışma süresi uzatılan Meclis 15 Temmuz itibarıyla tatile girdi.

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3/4TBMM NE ZAMAN AÇILACAK

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Yasama faaliyetlerine ara veren Meclis 1 Ekim'de açılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Gazi Meclisimizde 28. Dönemin ilk yasama yılını tamamladık.

Çalışmalara katkı sunan değerli milletvekillerimize ve fedakar TBMM personelimize teşekkür ediyorum.

1 Ekim itibarıyla Türkiye Yüzyılı'nda milletimizi daha müreffeh yarınlara kavuşturacak çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."

4/4EK BÜTÇE KABUL EDİLDİ

EK BÜTÇE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Ek Bütçe' teklifi kabul edildi. Bütçeye 1 trilyon 119.5 milyar TL eklenmesi öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', kabul edildi. 4 maddelik 'Ek Bütçe' teklifine göre; bütçeye 1 trilyon 119.5 milyar TL eklenmesi öngörüldü. Ek Bütçe Teklifi ile; Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesinde başlatılan yeniden yapılanma, aile destek programı ve maaş artışlarındaki enflasyon farkı gibi harcamaların karşılanması amaçlandı.

Teklife göre; ek bütçeden yapılacak en yüksek ödenek 482 milyar 829 milyon TL ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ayrıldı. AFAD'dan sonra en yüksek ödenek ise 279 milyar 750 milyon 936 bin TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.

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