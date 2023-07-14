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MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR? | TBMM ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Çalışma süresi uzatılmıştı... Emekli ve memur zammıyla gündeme geldi!

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#Meclis Ne Zaman Kapanacak#Tbmm Ne Zaman Tatile Girecek #Emekli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 01:02

Meclis'in ne zaman tatile gireceği çalışma hayatını ilgilendiren emekli ve memur zammı gelişmesiyle gündeme geldi. 1 Temmuz'da tatile girmesi planlanan ancak takvimi uzatılan TBMM'de SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çalışmalarını tamamladıktan sonra 28. Dönem Meclis tatil dönemine girecek. Peki, Meclis (TBMM) ne zaman tatile girecek? İşte, Meclis'in tatile gireceği tarih ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR | TBMM ne zaman, hangi tarihte kapanacak Çalışma süresi uzatılmıştı... Emekli ve memur zammıyla gündeme geldi

TBMM'nin tatile gireceği tarih son gelişmelerle takip ediliyor. Normal zamanda 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'de çalışma süresi uzatıldı. Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu'nda, memur ve emekli zamlarına ilişkin teklifin kabul edildi. Peki, Meclis ne zaman hangi tarihte tatile girecek? İşte, ayrıntılar.

2/4TBMM ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI MI

TBMM ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.

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3/4MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Meclis'te maaş zamları ve diğer önemli konular ile ilgili çalışmalar tamamlandığında tatile girmesi bekleniyor. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. 

4/4EK ZAM MECLİSTEN GEÇTİ

EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ

SSK ve Bağ-kur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Emekli maaşlarına yüzde 25 Zam öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Dün de Memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. TBMM'de teklifin görüşmeleri devam ediyor.

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