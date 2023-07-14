MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR? | TBMM ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Çalışma süresi uzatılmıştı... Emekli ve memur zammıyla gündeme geldi!

EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ

SSK ve Bağ-kur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Emekli maaşlarına yüzde 25 Zam öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Dün de Memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. TBMM'de teklifin görüşmeleri devam ediyor.