×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Meclis ne zaman tatile girecek, çalışma süresi uzatıldı mı? TBMM hangi tarihte kapanacak?

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Meclis Ne Zaman Tatile Girecek#Meclis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 12:56

Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin ardından Haziran ayında çalışmalarına başladı. Meclis'te memur ve emekli zamları için çalışmalar sürerken Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere devam ediyor. Yasa teklifi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Diğer taraftan da Torba Yasa'nın da TBMM'den geçmesi bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlar Meclis'in tatil durumunu sorguluyor. Peki Meclis ne zaman tatile girecek, çalışma süresi uzatıldı mı? TBMM hangi tarihte kapanacak? İşte ayrıntılar...

1/3Meclis ne zaman tatile girecek, çalışma süresi uzatıldı mı TBMM hangi tarihte kapanacak

TBMM'nin ne zaman kapanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşı zam oranları da belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak görüşmeler doğrultusunda memur ve emekli maaşları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki Meclis ne zaman tatile girecek, çalışma süresi uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...

2/3MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Meclis'te maaş zamları ve diğer önemli konular ile ilgili çalışmalar tamamlandığında tatile girmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EN SON HABERLER

THREADS HESAP DONDURMA LİNKİ 2023 || Instagram Threads hesap dondurma nasıl yapılır Threads hesabı nereden dondurulur

THREADS HESAP DONDURMA LİNKİ 2023 || Instagram Threads hesap dondurma nasıl yapılır? Threads hesabı nereden dondurulur?

#Threads Hesap Dondurma Linki
BOLU DAĞI TÜNELİ SON DURUM || Ankara, Zonguldak - İstanbul karayolu trafiğe açıldı mı Çalışmalar sürüyor... İşte yol durumunda son gelişmeler

BOLU DAĞI TÜNELİ SON DURUM || Ankara, Zonguldak - İstanbul karayolu trafiğe açıldı mı? Çalışmalar sürüyor... İşte yol durumunda son gelişmeler

#Bolu Tüneli
CGİ nedir, ne demek CGİ nerelerde kullanılır

CGİ nedir, ne demek? CGİ nerelerde kullanılır?

#Cgi
3/3TBMM ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI MI

TBMM ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Meclis Ne Zaman Tatile Girecek#Meclis

EN SON HABERLER

THREADS HESAP DONDURMA LİNKİ 2023 || Instagram Threads hesap dondurma nasıl yapılır Threads hesabı nereden dondurulur

THREADS HESAP DONDURMA LİNKİ 2023 || Instagram Threads hesap dondurma nasıl yapılır? Threads hesabı nereden dondurulur?

#Threads Hesap Dondurma Linki
BOLU DAĞI TÜNELİ SON DURUM || Ankara, Zonguldak - İstanbul karayolu trafiğe açıldı mı Çalışmalar sürüyor... İşte yol durumunda son gelişmeler

BOLU DAĞI TÜNELİ SON DURUM || Ankara, Zonguldak - İstanbul karayolu trafiğe açıldı mı? Çalışmalar sürüyor... İşte yol durumunda son gelişmeler

#Bolu Tüneli
CGİ nedir, ne demek CGİ nerelerde kullanılır

CGİ nedir, ne demek? CGİ nerelerde kullanılır?

#Cgi