Meclis ne zaman tatile girecek, çalışma süresi uzatıldı mı? TBMM hangi tarihte kapanacak?

TBMM'nin ne zaman kapanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşı zam oranları da belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak görüşmeler doğrultusunda memur ve emekli maaşları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki Meclis ne zaman tatile girecek, çalışma süresi uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...